“Eso es lo que quiere el pueblo, ver a los candidatos proponer y, sobre todo, respetar a los demás aspirantes…”

Juan Pueblo

La sala superior del Tribunal Electoral de la Federación ratificó la candidatura de Marina Vitela y le dio las gracias por participar a José Ramón Enríquez, por decirlo de alguna manera elegante. Sus expectativas de ir en la boleta pasaron a mejor vida…..ÓRALE.- No gusta a los morenos que tratemos temas escabrosos de la 4T, pero…ni cómo cumplirles, puesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador se puso de pechito para que le hicieran las que le hicieron…..ORDEN.- La revocación de mandato, que no era necesaria, le hizo perder alrededor de 15 millones de seguidores y la reforma eléctrica pudo retirarla cuando vio que no tenía números para hacer el cambio, pero se aferró y se llevó el frentazo de la semana…..LEYES.- Luego, en la reforma a la ley minera se marcó que “el litio pasa a ser de los mexicanos…”. Ni pasará a ser de los mexicanos, porque es de los políticos que tienen más saliva y que están más cerca de las decisiones, además de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos subraya con absoluta precisión que “todo lo que se encuentre en el subsuelo de México, es de la nación…”. Palabras más, palabras menos, pero…no era necesaria esa modificación. Sí estaba entre las facultades presidenciales el cancelar e intentar modificar los contratos desventajosos de quienes explotaban el litio. Pudo hacerlo sin reformar nada, pero se arrojó y lo logró con absoluto “fast track”, aunque aparte de la reforma se ganó el premio al absurdo, porque es de suponerse que el litio ya era de México, y era precisamente el gobierno quien lo administraba. ¿Para qué reformaba?…..RESUMEN.- El caso es que, aunque no les guste que lo diga, el jefe de la nación perdió mucho de lo que ganó en más de 18 años de trabajo y, aunque se quiera, los reveses están tan bien dados que no tendrá forma alguna de remontarlos. La oposición ya le demostró sus armas para evitar cualquier exceso, entre los que estaba la desaparición del Instituto Nacional Electoral y la muy sospechosista reelección. Y no es todo, pues empiezan a saltarse las trancas algunos morenos destacados como el senador Armando Guadiana (antes dos diputados, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, habían mostrado su rechazo a la política dispuesta hacia España) de menos ya se atrevió a criticar la nueva ley minera que, según sus palabras: “impedirá la llegada de más inversiones mineras a México…”. Quién sabe si también a Guadiana Tijerina le acusarán de traidor y lo expondrán al linchamiento público. Por cierto, y a raíz de la violenta reacción morenista hacia los diputados que botaron la reforma eléctrica, no estaría por demás preguntar dónde quedó la idea del constituyente de que: “los diputados y senadores tendrán la inmunidad por la que no serán señalados ni reconvenidos, mucho menos linchados en la plaza, por lo que hagan o digan en tratándose de la actividad legislativa. Y la sesión del domingo trató precisamente de una de las actividades propias de la legislatura. Tras el rechazo, el presidente López Obrador admitió el revés y subrayó que “es la mejor muestra del estado de derecho que se vive en México…”. Eso me gustó mucho, pues suponíamos que ahí quedaría el lamento, pero no, se mandaron con la campaña personalizada en medios contra los votantes en contra. El fuero, insistimos, es el derecho que tienen los diputados para hacer o dejar de hacer en la cámara, y de acuerdo a la norma, “nadie podrá ser perseguido…por lo que haga o diga en la tribuna”. Y que los expertos me aclaren o rectifiquen si gustan, pero es absurda la persecución a los que rechazaron la reforma. La traición a la patria es otra cosa absolutamente distinta. Olvidemos si era justa o no, nosotros pensamos que era necesaria la reforma para remediar una serie de males por los que se habían aprovechado las empresas extranjeras. Pero, eso debió combatirlo el Poder Ejecutivo, el gobierno pues, está dentro de sus facultades y pudo corregirlas sin exponerse al golpeteo que le obsequiaron los diputados opositores…..CALMA.- Una breve síntesis de las campañas en Durango es: Avanzan exageradamente tranquilas, con acciones que han merecido el respeto mutuo de los distintos candidatos. Excepto aquel exabrupto en Gómez Palacio, donde empleados municipales retiraron y se robaron panfletos de Esteban Villegas, pero de ahí en más estamos viendo una campaña de propuestas pero, sobre todo, lo que quieren los ciudadanos, el respeto entre las partes y olvidarse de la guerra negra que, a nada ni a nadie beneficia, sino todo lo contrario…..PETARDAZO.- Esperábamos y dijimos que Gonzalo haría una campaña distinta, sobre todo por aquello de que chango viejo no hace maroma nueva, pero…¿qué les digo? Hasta la primera quincena de promoción muchos ni siquiera se han enterado que Gonzalo va jugando de nuevo. Sí, aparece por ahí en diversos lados, pero…más solo que un pingüino en Dubai. Apenas arrancan los trabajos, cierto, pero Gonzalo no termina de mostrar las herramientas con que aspira a regresar a la alcaldía. Ojalá que ajuste tuercas e impida que se le sigan yendo sus seguidores, porque…quién sabe qué pueda pasar. Con decirles que en el círculo cercano se rumora que el siguiente en emigrar se llama Hugo Rosales Badillo. ¡Avisados..! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

