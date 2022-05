+ AMLO quiere Durango para conquistar el norte

+ La venida de altos funcionarios lo demuestra

+ Esteban y los ciudadanos tendrán la decisión

+ Las lecturas que ven en regreso de Marcelo

+ Cierran escuela de Ciénega de Nuestra Señora

“No importa qué ofrezcan los candidatos, ganará el que convenza a más ciudadanos…”

Juan Pueblo

No están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero se dijo en el peinador que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador quiere Durango por sobre cualquier cosa a fin de avanzar en la invasión del norte de México…..ÓRALE.- Les comenté ayer y ratifico hoy que al cierre de campaña de Marina, o antes de ser preciso, la 4T tendrá a Durango como punto de reunión para enviar un mensaje claro a los ciudadanos sobre la conveniencia de que gane una y pierda el otro…..CALMA.- Aparte, la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene como finalidad dar un adelanto de lo que es capaz la administración federal. Ayer comentamos que entre los muchos supuestos que se revisan sobre la importante visita, está la posibilidad de detener a alguien cercano a Leticia Herrera, que puede ser un sobrino o supuesto colaborador en su equipo de campaña…..ÁNDELE.- Y la visita de la señora Beatriz Gutiérrez Mueller, traerá en los hechos, y hasta por derecho, la representación virtual del principal inquilino de Palacio Nacional. O sea, AMLO quiere que gane Marina. Marina le ha hecho la lucha, ha avanzado y mucho en los últimos días, a ver qué dicen Esteban Villegas y los electores el primer domingo de junio…..REGRESO.- Aparte, el regreso, a unas horas de haber estado aquí, de Marcelo Ebrard Casaubón, el secretario de Relaciones Exteriores y primer lugar en la lista de la sucesión presidencial, demuestra y confirma que la 4T también sueña con triunfar en el estado. Marcelo, dicen los que le conocen, es uno de los cuadros más estrictos y enérgicos del actual gobierno. Es del ala dura del gobierno cuatrotero y regresa a terminar lo que empezó el pasado sábado…..TIEMPOS.- Los estrategas de la cuarta transformación estaban pidiendo que la reunión masiva de la elite morenista ocurriera pronto, mañana de ser preciso, puesto que si vienen al final de la campaña, ya para qué, vendrían a enseñar el músculo que han llegado a formar en el gobierno lopezobradorista, sí, pero tarde para el caso de los indecisos. Anotar que Mario Delgado se quedó aquí, ha acompañado a Marina prácticamente a todas partes que va ella, incluyendo la zona indígena, que se gana con unos cuantos sufragios, igual que Nacho Mier, y varios legisladores federales afines a la causa…..FUERA.- La fulminante separación de Maribel Aguilera de la supersecretaría del Bienestar, para los que entienden de estas cosas, tiene que ver precisamente con los propósitos de la cuarta transformación. Ya le habían advertido a Maribel que corrigiera el rumbo, su rumbo, pues en el supuesto estaba llevando agua hacia el molino tricolor, de donde procede. Alguien le puso dedo en las alturas y, pues lo demás ya lo conocemos. Entró al quite Iván Ramírez Maldonado, quien hasta entonces era el encargado de las becas y pensiones, de modo que ya conocía el cargo, lo había visto de cerca. Y, la llegada de Iván, también se habrá de notar pronto en la dispersión, que no compra de votos, de recursos para distintos segmentos sociales. El problema es que, a estas cuestiones ya no les queda mucho tiempo, ya no hay manera de hacer muchas cosas, aunque se harán las necesarias para que al final Marina salga a festejar por la avenida 20 de Noviembre a las 21:00 horas del primer domingo de junio. Nos parece algo complicado, por de más difícil, no para Ramírez, sino para cualquiera, especialmente considerando que Aguilera se preocupó más por los comerciantes en los centros de vacunación que en los temas torales de la súper delegación…..ESPERA.- Veremos de qué color pinta el verde el día que vengan los torones esos de la cuarta transformación, pero por lo pronto Esteban Villegas sigue punteando en la competencia. Proyecta un fin de campaña espectacular que no olvidarán por muchos años sus seguidores. Incluso, se asegura que en el diseño del evento está participando al unísono la gente de José Antonio Ochoa, que tiene una ventaja mucho más holgada sobre Alejandro González y Martín Vivanco, creen que el cierre les dará el cerrojazo final para alzarse con la victoria el día de la elección…..CHIN….- Llegaron ya las boletas en las que los duranguenses votaremos por el próximo gobierno y ¿a que no saben qué? No incluyen el nombre de José Ramón Enríquez, cuyos personeros se cansaron de apostar doble contra sencillo que el senador sería incluido, aunque fuese de última hora, pero vendría en la papeleta. Ayer, comentando el tema, recordamos que en este mismo espacio le sugerimos a Enríquez que, ya, se olvidara de la gubernatura, que se pusiera a trabajar pensando en otra oportunidad. Pues me dicen que alguien enviado por una persona cuyas iniciales son Andrés Manuel López Obrador, vino, le mostró sus respetos, le ofreció la posición que quisiera en el gobierno o en el municipio la próxima administración, obvio que Morena lo menos que hace es suponer que ganará el 5 de junio, pero que Marina le dijo, palabras más, palabras menos: “¿Estás loco? Mejor te pones tú de gobernador y me mandas un saludo…”… Fue la última vez que se vieron de cerca José Ramón y Marina…..MAFIAS.- Los maestros de la escuela primaria Guadalupe Victoria de Ciénega de Nuestra Señora, municipio de Santiago Papasquiaro, han parado las actividades en el plantel para exigir la destitución de la directora. “Nos trata con la punta del pie, nos agrede groseramente cada vez que nos encuentra. Está convertida en una dictadora que piensa que la escuela es de su propiedad y que los maestros somos sus sirvientes, o peor aún, sus esclavos…”. Un día comentamos algo parecido respecto de la directora del CENDI de Libertad y Dolores del Río, pero…las autoridades ni nos oyeron y mucho menos nos vieron. Por eso decimos que se trata de verdaderas mafias en las que, los más, no pueden con los menos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. Y, antes de despedirnos, recordarles a nuestro medio millón de seguidores en Facebook que si no reciben notificación de nuestras transmisiones informativas en vivo, nos consulten de manera frecuente en las demás redes, en las que tengan más a la mano. Ahí estamos sin interrupciones sirviendo seguramente a toda nuestra comunidad.

Muchas gracias

