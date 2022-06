+ Esteban invita a todos a aportar a su gobierno

“Esteban abre las puertas de su administración a todo el que tenga capacidad para aportar algo a Durango…”

Juan Pueblo

Sabe el gobernador electo de Durango, Dr. Esteban Villegas Villarreal, que un hombre solo no podrá resolver los problemas de la entidad en seis años, requerirá indefectiblemente del respaldo de todos los duranguenses…..ESPERANZA.- El próximo mandatario estatal, ayer luego de recibir la constancia de mayoría que lo convierte en gobernador electo, tendió la mano, la ofreció a todos, a todos los partidos, a todos los grupos, a todas las personas para poder aterrizar los proyectos ofrecidos en campaña…..DEMOCRACIA.- Luego de ofrecer considerarlos a todos, adelantó que encabezará un gobierno democrático en el que participemos todos, que aportemos todos, pertenezcan al partido que pertenezcan, porque es Durango el que nos necesita unidos para poder alcanzar otras latitudes, otras perspectivas de desarrollo, de progreso, de mejoras para todos…..SORPRESA.- El gobernador electo sorprendió ayer a propios y a extraños al externar su propuesta en la que se tomará en cuenta la opinión de todos. La campaña ya terminó, ciertamente, y ahora queda seguir mirando hacia el infinito, hacia las estrellas, para poder alcanzar lo que por muchos años se le ha negado a nuestra entidad…..ARRIBISMO.- Si alguien creyó, pues, que la repartición de cargos se haría con preferencia a priistas, panistas y perredistas, se equivocó, dado que el mandatario electo abrió el abanico de oportunidades a todos, especialmente los más capaces, los más honestos y los más trabajadores. Será por eso que desde ayer empezaron las pasarelas en distintos medios y no se diga en redes sociales, donde hasta conocidos delincuentes aparecen ofreciendo sus servicios, cuando por vergüenza debían alejarse lo más posible del próximo gobierno, que efectivamente quiere integrar el próximo gabinete con los mejores, pero para escogerlos desde luego que serán sometidos a la prueba del ácido. Si la pasan, ya estuvo que amarraron beca, y si no, tendrán que esperar otra oportunidad, que venga otro gobernador y también abra las puertas de la administración a toda esa pus que ya se siente gobernando…..FILTROS.- No es ingenuidad de Villegas, desde luego, sino de ganar la confianza de los que votaron en su contra, de ofrecer responsabilidades a los que mucho le combatieron, pero cualquier aspirante a algún puesto será sometido a varios filtros, no nada más a la prueba del ácido, de modo que no será sencillo que la escoria se apodere de la siguiente administración. Esteban es un hombre bien intencionado, que cree en los sueños, que le gusta soñar, pero de ninguna manera debe considerársele ingenuo, para que no se vayan a ir con la finta…..MALDICIÓN.- La ciudad capital tiene miles de “baches” de todos tamaños, sabores y colores que no se alcanzaron a tapar ni con la alargada sequía que le pega a Durango, pero para nuestra desgracia anoche llovió a cántaros. Amaneció incluso lloviendo, lo que advierte de la inmediata aparición de muchos más hoyos y zanjas en el pavimento de la capital. Sí, estamos fregados, es cierto, pero como los que no pudieron ya se van, de seguro le heredarán el paquetazo al próximo alcalde José Antonio Ochoa, que no estaría considerando ningún proyecto emergente de bacheo, se supone que el actual gobierno hasta compró maquinaria para combatirlos y no logró el objetivo, al menos hasta ahora, pero con el tiempo que le resta a la administración, ya unas cuantas semanas, también dejarán ese problemita al que viene, cómo heredará el problema de los parques y jardines, del agua potable, de la inseguridad, etc., etc., etc…..ÓRALE.- Los izquierdosos están de plácemes por el triunfo en Colombia de Gustavo Petro, aparentemente político ligado a esa ala extremista, aun cuando…la izquierda, el socialismo o el comunismo, si se les quiere ver así, no existen ya. Hace tiempo pasaron a la historia y los supuestos izquierdistas del mundo, sobre todo los gobernantes, de pronto se convirtieron en hombres multimillonarios. Los casos de Fidel Castro, Vladimir Putin, Hugo Chávez y otros ilustres comunistas, estuvieron y están entre los más ricos del mundo, de modo que ese pensamiento convenenciero ya no funciona. La supuesta aspiración a un reparto equitativo de la riqueza nunca nadie lo ha hecho, y ni siquiera aquellos ilustres personajes que se dijeron o se creyeron socialistas, comunistas y promotores de la idea de que todo es para todos, aterrizaron esa quimera. Les convino más el sistema de mercado, el consumismo y la concentración de la riqueza. Entonces, qué tipo de izquierda es la que sobrevive en el mundo, o es una izquierda diésel, de la boca para afuera, pero con comportamiento capitalista y de insistir en amasar una mayor riqueza en todo momento. O sea, ¿qué celebran con el triunfo de Gustavo Petro? 