+ Nadie le ha respondido a Fernández Noroña

+ Está sorprendido del derroche corcholatero

+ Campeche le pega otra vez a “Vandalito” Moreno

+ Seña de que Xóchitl les va ganando, responde

+ El Financiero dice que Gálvez va arriba de todos

“La realidad política de México, con Xóchitl Gálvez en medio, confirma que… en política no hay enemigo pequeño…”

Nadie ha respondido a la pregunta de Gerardo Fernández Noroña, uno de los corcholatos del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien de plano no convence el dicho del tío Adán Augusto de que todo es con sus ahorros…..ABUNDANCIA.- La abundancia está del lado, sin duda, del corcholatero, pues el derroche criminal y vulgar no tiene paralelo. No lo habíamos visto ni siquiera en una candidatura presidencial. Y la campaña “interna” en Morena nada más es para sacar a un “coordinador de bases” (?). Qué no sucederá el día que se oficialice una campaña presidencial…..RIQUEZA.- Hicimos en las dos últimas semanas un recorrido por al menos 15 estados de la república, entre ellos el del Edomex, Nuevo León y Jalisco, y en todos sobresale el gasto del corcholatero. No 1,700 anuncios espectaculares, como aseguró Ricardo Monreal, sino miles a lo largo y ancho de la república. Es tanto el dinero derrochado que oprobioso resulta preguntar de dónde salió. Bueno, Adán Augusto ya dijo que “de sus ahorros personales”, pero en el caso de Claudia Sheinbaum, ¿de dónde? Pues claro, del gobierno de la Ciudad de México que acabó bajo un nivel de productividad paupérrimo, pero como se trata de la ciudad más grande de México y quizá del mundo, el dinero fluye a borbotones, sin limitante de ninguna especie. Es un tiradero de dinero sin paralelo, no se dio nunca antes en México, dinero que ayudaría y mucho a las colonias y sectores pobres o muy pobres de la Ciudad de México, en el caso de Claudia, pero a Tabasco le hubiera venido bien que ese tiradero de billetes lo hubieran destinado a la solución de conflictos antiquísimos por los que cruzan constantemente los tabasqueños. Y en el caso de los otros corcholatos, exceptuando a los “pobretones” , los dineros que sospechosísticamente están apareciendo hubiesen sido mejor utilizados en atacar las carencias de millones de mexicanos…..REVANCHA.- Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, levanta la mano y vuelve a pegarle a Alejandro “Vandalito” Moreno para que se saque de una vez de la conducción del Frente Amplio por México. Mandó hoy catear el fraccionamiento Lomas del Castillo, que está en una posición privilegiada en el malecón de Campeche. Lo integran 29 propiedades que, al parecer, dice el fiscal Renato Sales, son propiedad de “Vandalito”, aunque unas están a su nombre, otras a nombre de sus hermanos, de su madre y del constructor consentido de Alejandro, el arquitecto Juan José Salazar Ferrer, señalado como el principal prestanombres de “Vandalito”. Hoy, Alejandro publicó en redes un documento en el que niega ser propietario de las siete o las 29 propiedades de Lomas del Castillo, que todo es parte del propósito persecutor de la gobernadora Sansores vía Renato Sales. Añade en el documento una conclusión por de más interesante: “Hoy a menos de un año del proceso electoral más importante de la historia de México y con un escenario en el que se han conjugado la caída en las preferencias de los perfiles “oficialistas” con el ascenso de los perfiles del Frente Amplio por México, vuelven a atacar valiéndose arbitraria e impunemente de las instituciones del Estado, instituciones que están para procurar seguridad y justicia, no para perseguir a quienes pensamos distinto y nos atrevemos a expresarlo.

El respeto a la pluralidad política, la libertad de expresión y el derecho a disentir son fundamentales para el fortalecimiento de nuestra democracia. Por ello, condeno enérgicamente las prácticas impulsadas por el Gobierno de Campeche, instrumentadas por Fiscalía General en el Estado y promovidas por el Gobierno Federal.

Continuaré trabajando, con firmeza y decisión, en la construcción del Frente Amplio por México, un esfuerzo ciudadano para sacar a quienes han abusado del poder para saciar sus intereses personales. No me van a doblar, y no me van a echar para atrás. Seguiré defendiendo la democracia y sus instituciones.

Por último, aclarar que es completamente falso que las propiedades señaladas sean de mi propiedad como lo señala el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia.

TÓMALA.- Y como para acabarla de completar, se conoce hoy el resultado de la última encuesta de El Financiero, en la que sostiene que Xóchitl Gálvez se separa entre 5 y 12 puntos del corcholatero. El estudio dice que Gálvez está a 5 puntos de Adán Augusto, a 11 de Claudia Sheinbaum y a 12 de Marcelo Ebrard. O sea que, para lo que marca esa encuesta, camina mejor Adán Augusto, quizá porque el pueblo sabe ya que los millones y millones gastados fueron sacados de su bolsa y que queda la seguridad de que no echó mano a los dineros públicos. Ajá, desde luego que sí. Total que, las cosas se están calentando desde mucho antes de lo aconsejable y, para lo que nadie esperó nunca, es que una pobretona vendedora de tamales los trajera juidos, ¿o será por eso la campaña a destajo en su contra? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

