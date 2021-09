+ Esteban Villegas encabeza tendencias en coalición

+ Redes Sociales iría con Villegas o con Marina Vitela

+ Si no es ninguno RSP se va con candidato propio

+ Gonzalo y Joserra se adelantan en lucha morenista

+ Morenistas ya no quieren a Otniel García N.

“Sirve, y mucho, a la sociedad, la operatividad de los retenes antialcohol…”

Jorge Salum

Esteban Villegas no solo se mantiene a la cabeza en las preferencias electorales para liderar la posible alianza PRI-PAN-PRD, sino que en los últimos días ha incrementado 7 puntos la ventaja sobre su más cercano perseguidor, según la última encuesta…..NÚMEROS.- Así, bajo ese supuesto, Villegas le lleva 9.5 puntos de ventaja a Jorge Salum del Palacio. Esteban sumaría 26.8%, por 17.2% del alcalde capitalino, y en cuyos conteos el diputado Carlos Maturino aparece con 12.1%, por 3.6% de Luis Enrique Benítez, según anuncio de la encuestadora Demoscopía Digital…..SUMATORIA.- Esta mañana, en rueda de prensa ex profeso, el abogado Hugo Rosales Badillo anunció que su partido Redes Sociales Progresistas se uniría a Esteban Villegas si llegara a ser el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, y de no ser él el favorecido por la coalición buscaría una segunda opción exclusivamente sobre la posibilidad de que sea Alma Marina Vitela la candidata a la gubernatura por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Si no se da ninguno de los supuestos, Redes Sociales iría a buscar el voto de los duranguenses en solitario, con aspirante propio, para no errarle…..ALTO.- No lo dijo, pero intuyó Rosales Badillo que en realidad nada está asegurado ni para Esteban ni para Alma Marina, pero a la distancia puede advertirse que ambos son los mejores prospectos de una u otra alianza, advirtiendo que por los intereses y compromisos de partidos al final la decisión puede recaer en otra persona, pero de no resultar ni Esteban ni Vitela el partido Redes Sociales Progresistas saldría a pedir el voto con candidato propio, por ahora desconocido. Se ignora, mientras tanto, quién con la aceptación que tiene ahora Villegas pudiese ser el nominado, toda vez que en el PRI Luis Enrique Benítez está a 23 puntos y, en el PAN, Salum está a casi diez tantos de distancia y Maturino se halla a más de 14 unidades, aunque sabemos bien que en cosas de política nada es para siempre y las posibilidades pudiesen cambiar de un momento para otro, aun cuando estas cuestiones no se resuelven por magia ni cosa que se le parezca. Los partidos deben preferir a los mejor ubicados, los más identificados… o los que pudiesen garantizar o la victoria o un buen respaldo en las urnas. El cuento viene a colación en virtud de que el PRI no se ha de hacer el “hara kiri” escogiendo a alguien que ni siquiera figura en las posibilidades de candidatura …..PELEA.- Mientras en la coalición PRI-PAN-PRD enfrentan serias dificultades para llegar a la candidatura, en el Movimiento de Regeneración Nacional tienen serios conflictos para llegar a la estafeta 2022. Se cree que la decisión recaerá sobre quien esté mejor posicionado entre José Ramón Enríquez, Gonzalo, Marina Vitela y Maribel Aguilera. Casi todos los días aparecen en medios nuevas encuestas en las que luego puntea uno, al día siguiente encabeza otro de los prospectos y así se la han llevado desde hace varias semanas exponiéndose incluso a chotear esos estudios de mercado que incluyen datos medio jalados de los pelos o poco creíbles, por tanto no hay talante como para creerle a tal o cual encuesta. Las encuestas hace tiempo son utilizadas por algunos para forzar o tratar de forzar la confianza de la gente, aunque ya no generan la credibilidad que suponen algunos e inciden poco o nada en las grandes decisiones. Los últimos procesos electorales son más que claros en el particular, pues resulta que ganaron otros que las encuestas nunca tomaron con posibilidades. Ha sucedido tantas veces que la gente ya no se traga tan fácil los cuentos de algunos de esos estudios y termina votando por alguien totalmente diferente a los que marcaban las tendencias…..ASEGUNES.- La semana pasada José Ramón Enríquez presumió varias selfies con Ricardo Monreal, uno de los líderes del Senado de la República. Ahora es Gonzalo quien nos presenta varias fotografías con el zacatecano, de modo que en ese particular están empatados, pero…para reforzar la foto, Alejandro añade a la gráfica al nuevo secretario del bienestar Javier May, como advirtiendo que en caso de llegar a la gubernatura despensas van a sobrar. Están haciendo su luchita Joserra y Gonzalo, veremos al final de qué cuero salen más correas y confirmaremos si en la disputa dejan fuera a su compañera senadora, Margarita Valdez, la alcaldesa de Gómez Palacio, Alma Marina Vitela y la diputada Maribel Aguilera, aun cuando nada está escrito sobre la posibilidad de que Morena escoja a una de ellas como su abanderada…..MOTÍN.- Está por de más claro que donde no se reparte bien el botín hay motín, lo que está sucediendo al interior de Morena, pues un grupo de fundadores anunció hoy diversas acciones para echar abajo las decisiones de la actual directiva encabezada por Otniel García Navarro, empezando por pedirle que justifique su liderazgo, no obstante que la nominación fue anunciada en su momento por el líder nacional Mario Delgado, y pidieron el desconocimiento del comité encabezado por el expriista en virtud de que en su conformación consideró solamente a un grupo de amigos, pero no a las bases que son las mayorías del partido en el estado. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

