“Aunque algunos dan por hecha la coalición entre PRI, PAN y PRD, posiblemente el “perderé” venga a ponerle mocos al atole…”

Juan Camaney

No hombre, para vergüenzas no ganamos!!! Mientras el alcalde Jorge Salum anda por los Estados Unidos buscando seguidores para la campaña, acá un juez probablemente ordenó el embargo precautorio de su vehículo personal por no pagar a proveedores…..PENDIENTES.- No obstante que la camioneta blindada del jefe de la comuna estaba señalada para embargo por varios acreedores, el edil se fue a la unión americana a buscar promotores para su campaña, que ya da por hecho…..ACCION.- El caso es que, mientras Salum anda por la unión americana presumiendo lo que no tiene y dandole un bajón a los recursos municipales, acá en el supuesto un juez ordenó el secuestro del vehículo para obligarlos a que paguen. Una grúa llegó temprano ayer y cargó con el auto de lujo del alcalde. Es decir, no se le regresará hasta que pague a varios de los acreedores …..SINTESIS.- O sea que, la hacienda municipal tiene para lujos insanos y de dudoso resultado, como el acuerdo con el campus Chicago de la UNAM, pero no tiene para pagar las deudas que ya le han crecido al gobierno de Salum de manera extraordinaria y que, como es costumbre, está pensando heredarlas a su sucesor, pues él se va a la campaña quédese como se quede la alcaldía…..CHIMOLTRUFIO.- Así como decimos una cosa, decimos otra: La situación todavía es confusa, dado que en realidad pudo tratarse de una descompostura de la unidad y por eso la cargó la grua aun cuando medio mundo da como hecho el embargo. Es que la justicia federal tiene una regla no escrita de proteger a los gobiernos estatal y municipal contra un embardo. Obliga a pagar, pero no por la vía del embargo …..ASEGUNES.- Las circunstancias, forzadas por la aparición de Lety Herrera entre los suspirantes, están amenazando y de qué forma la alianza entre PRI, PAN y PRD. Ayer, Jesús Zambrano vino, vio y se regresó. Habló con varios de los suspirantes y les dejó claro que en el supuesto de que no alcancen la candidatura por PRI o PAN, tendrán al PRD al alcance. No obstante que aquí los dirigentes de los tres partidos han asegurado más de una vez que están puestos con la alianza, Zambrano dejó entrever el riesgo de que no haya acuerdos, sobre lo que advirtió la posibilidad de armar una coalición pero con otros partidos, con el Verde Ecologista y con Redes Sociales Progresistas, probabilidad que nosotros habíamos adelantado desde hace varios días, cuando vislumbramos esa perspectiva. Hay quienes, sin embargo, consideran que la decisión del PRD es ir con otros a la elección, no precisamente con PRI y PAN, de modo que si PRI y PAN se van cada uno por su lado, les irá como en feria en las urnas. Eso pueden darlo como un hecho, dado que los expertos aseguran que ninguna de esas franquicias la tiene segura si se van en solitario. Ni Morena puede asegurar nada si se va en lo individual. Es decir, han aparecido variables que ni en mil años adivinaron los estudiosos de la política. La aparición de Lety y la advertencia de Zambrano, aunque lo del Chucho pudiese ser un acto de presión para venderse mejor a la hora de la hora. Ya dijimos, como cree un analista, Zambrano vino a tratar de subastar su respaldo a uno de los prospectos, para lo que se entrevistó nada más con tres, no obstante que en la coalición hay de menos unos 20 aspirantes. Las variantes abren la posibilidad de que no haya coalición, o de menos que no se vuelvan a juntar los tres del año pasado a pesar de que el proyecto funcionó y los tres salieron por demás fortalecidos, pero algo no le pareció a Chucho y está tratando de madrugarle a los grandes, de ahí la posibilidad de que no vaya con ellos y se meta a la pelea con otros socios…..REGLAS.- Hay diputados morenistas que ven actos anticipados de campaña de Jorge Salum del Palacio y prometen sancionarlo en el Congreso del Estado. La pregunta sería, los de Manuel Espino y José Ramón Enriquez no lo son. Tienen autorización para hacer la campaña que están haciendo precisamente en horas de trabajo, o de menos veamos los enornes panorámicos que han invadido la ciudad con el rostro del oftalmólogo en el que asegura que se trata del informe legislativo aunque en letras chiquitas, pero las letras grandes advierten de una auténtica campaña en su lema: “Durango merece más”. Vamos, no tiene nada qué ver el informe del trabajo en la cámara con esa frase propia de una campaña. Otros comentan, y con mucha certeza, que si así está la promoción del informe legislativo, que ni siquieran dicen cuándo será dicha rendición de cuentas, qué será si ya estuviera en campaña, de qué tamaño serán los promocionales para entonces?….. ACCIDENTE.- Terrible percance entre dos autos que competían en la Carrera Panamericana en las cercanías de Indé. Por suerte ninguno de los varones envueltos en el incidente sufrió lesiones de consideración. Fueron atendidos en el lugar y ni siquiera requirieron de atención médica especializada. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

