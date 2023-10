+ Contacto hoy respeta las buenas costumbres

Jorge Blanco Carvajal

El uso y la preservación de las buenas costumbres, el rechazo a las palabras soeces, malsonantes o hirientes ha sido norma siempre en Contacto hoy, y lo seguirá siendo cada vez que alguien se brinque esa delgada línea…..ACCIÓN.- Ese ha sido nuestro comportamiento por más de 50 años, nunca agredir a nadie con términos dolosos e hirientes, y esa, para los que lo ignoran, es norma de las distintas redes sociales. Por eso cada que alguien se va de la boca o de las palabras, lo eliminan y bloquean…..FANTASMAS.- Apareció ayer un mensaje en el que algún cobarde de los muchos que abundan escondido en el alias de “Rosy López”, empezó a pegarle a todo lo que se movía con sandeces y no menos estupideces. Apenas lo vimos y tuvimos que eliminarlo y, al final, porque se molestó, bloquearlo. El afán de molestar de ese personaje, que casi lo identificamos, apareció luego cuando aseguró que tiene cientos o miles de cuentas en las que estará invitando a miles de nuestros lectores a pedir que dejen de seguirnos, porque somos una página que “bloquea a los seguidores bienintencionados como yo”, pero tan bien intencionado es que insistió en que lo bloquearíamos de una cuenta, pero que aparecería en muchas otras. O sea que, no precisamente buena intención, sino ganas de fregar a la borrega, pero…qué creen, que mientras eliminábamos al tal “Rosy López”, nuestro conteo de seguidores rebasó los 506 mil, más de medio millón de seguidores, nada más en Facebook, diseminados en todas partes del mundo…..ORDEN.- Aprovechamos la oportunidad para insistir ante nuestros lectores, particularmente ante las autoridades, por si no leyeron el anterior mensaje, que ni Contacto hoy, ni Chicotito (Jorge Blanco Carvajal) tienen cobradores, mensajeros, enviados ni representantes en ninguna instancia. Nuestros reporteros y directivos andan perfectamente identificados, para que no los sorprendan y menos vayan a soltar algún dinero que nunca hemos pedido. Tenemos necesidades, eso sí, pero lo último que haríamos sería andar limosneando y sorprendiendo incautos. Nuestro trabajo, la publicidad sobre todo, gracias a Dios, nos da para vivir y para vivir bien. También comentarles que Contacto hoy y sus plataformas digitales se mantienen del dinero, en dólares, que produce la publicidad que inserta en nuestras páginas la propia Facebook. No es presunción, es aclaración de por qué no tenemos enviados ni cobradores, porque además, los dineros fluyen de manera digital, sin papeles pues, pero hay quienes se han dado el gusto de mencionarnos en sus peticiones y nosotros ni cuenta. No le den nada a nadie, los están extorsionando. Aparte, cuando se trate de nosotros, todos trabajamos identificados, con ropa de Contacto hoy y no tenemos tiempo para andar pidiendo audiencias en busca del consabido sable…..FALSO.- Conviene aclarar nuevamente que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver en la organización de la fiesta de la última generación de la FCA. Nadie nos compró espacio alguno como para que ahora los muchachos anden todos encorajinados contra nosotros…..RAZONES.- Aunque no queramos, en el fondo, pero bien en el fondo, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón cuando se queja de los salarios y prestaciones tan elevadas de los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La misma presidenta Norma Piña ha admitido esa realidad y ha abierto la posibilidad de negociarlo públicamente, señal de que se van grandes, pero eso sería absolutamente distinto al fondo de las cosas, a la desaparición de los fideicomisos, pues se antoja un botín por de más apetitoso de 15 mil millones de pesos que no vendrían mal para completar pensiones y becas de los ninis. El caso es que ahí está entrampado el asunto y quizá la Corte eche abajo el propósito de agandallarse los 15 mil millones de pesos que los trabajadores aseguran que son sus ahorros, pensiones, jubilaciones y demás, que es dinero de los trabajadores, por lo que llevan cuatro días en paro el personal del Poder Judicial y, por lo que se ve, va a continuar…..ALTO.- La dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Magadalena Gaucín Morales, dice que en caso del “nearshoring” los empresarios locales quedarán desprotegidos. Está sencillo, que los empresarios citadinos pidan los mismos estímulos que se dará a los extranjeros “golondrinos”, pero que la llegada de más maquilas o más empresas no se detenga, que vengan todos los que quieran y nos ayuden a crear los empleos que se están requiriendo, pues se trata de algo mucho más delicado que los estímulos que se ofrece a los externos…..INOCENCIA.- Vaya ingenuidad la del extesorero de Nuevo Ideal, Marco Antonio N, pues como decíamos ayer, los que manejan los dineros y muchos alcaldes se creen dueños del dinero que llega para obras. El caso es que el inocente señor ya está a buen recaudo, quizá no por lo que se robó, sino por la forma como se lo robó, pasándolo de la cuenta municipal a la personal y parece ser que del deshonesto manejo de los dineros supo en tiempo su jefe el exalcalde Gerardo Galaviz, ahora diputado, quien hasta este momento no ha rendido absolutamente ningún informe por escrito de cómo lo que entró salió, pues cuando llegó Francisco Luis Gracia no encontró documento alguno, ninguno, como para saber qué recibía. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que aspira al millón de seguidores y ha dispuesto una mayor movilidad para lograrlo, de ser preciso antes de Navidad.

