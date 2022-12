+ Esteban acabó el puente en cuatro meses

+ Aispuro se tardó años en el puente maldito

+ Entonces quién se llevó el billete federal

+ El mundial de Qatar dedicado a Lionel Messi

+ Perdió Galaviz y también José Aispuro

“El cuento está al alza de que el mundial de Qatar era para Argentina…”

Juanito Futbolero

Esteban Villegas en cuatro meses pudo terminar lo que José Aispuro no acabó en seis años, el puente Francisco Villa. Piensa mal y adivinarás, decían los clásicos: También ese dinero se lo robaron…..APROBADO.- El caso es que el puente encantado está ya en servicio en su parte superior de rodamiento, y qué bueno por los miles de automovilistas que van y vienen y que durante años fue un verdadero martirio para transitarlo. Falta acabar con las calles de acceso, o aledañas, pero es posible decir que lo importante, las calles elevadas, ya están en servicio y lo demás será pan comido…..SABIDURÍA.- Rodolfo Ramírez Ceniceros, el filósofo del Silvestre Revueltas, decía: “El chayote, por donde lo agarres espina…”, y sí, para donde voltea uno, allá saquearon todo lo que olía a dinero. Muchas veces se llevaron sin saber de momento cuánto expropiaban, para decirlo elegantemente, y hasta después, cuando lo contaban se daban cuenta del tamaño del hurto. Y eso, nada tuvo que ver con los socorridos y bien ponderados “moches” que tenían que reportar todos los encargados del dinero en las distintas oficinas. El tiempo pasa y, volvemos con la aburridora, la gente sigue pensando que alguien le está apostando al perdón y al olvido y que, por ese lado, todo va muy bien para los forajidos que pasaron por la administración estatal…..MORALEJA.- La moraleja debe servir y mucho a Esteban para armar una Fiscalía secreta que siga de cerca a los indecentes, que luego, cuando ven el montón de dinero se hacen, que no eran, pero se hacen al cuento de que la ocasión hace al ladrón. Que se arme un grupo de investigación interinstitucional con poder incluso de actuar de inmediato cuando haya sospechas de que alguien se está pasando de vivo, porque…aunque parezca broma, ya tenemos reportes de que por ahí alguien tiene ya a la familia trabajando y haciendo negocios a destajo. Las fiscalías tienen tanto trabajo que no cumplen con su función, o por que no quieren o por que no los dejan, pero el resultado es el mismo. Tienen que voltearse hacia otra parte para no ver al asaltante en plena faena expropiatoria. Ojalá que Esteban tuviese la ocurrencia de armar una fiscalía o un grupo de observación simulado que procure la correcta administración de los dineros y que actúe de inmediato cuando detecte alguna ratería, y no que tengamos que informarnos cuando los ladrones ya andan por Qatar dándose la gran vida…..SÍNTESIS.- No hemos platicado de la coronación de Argentina en el mundial de Qatar, pero la leyenda urbana de que la FIFA armó todo para que se hiciera con el título el cuadro sudamericano está cobrando fuerza. El primer penalti de Argentina fue una verdadera exageración. El futbol es un juego de contacto que ha de permitir ese tipo de “tocamientos”, porque fue eso, un tocamiento que sirvió al árbitro para señalar el tiro de castigo. Luego, en el tercer gol de Argentina de menos dos jugadores de la banca estaban adentro de la cancha. El tanto debió anularse y por consecuencia el campeón debió ser Francia. Y lo merecía nada más por revisar la actuación de Kilyan Mbapé, un muchacho de 23 años que hizo ver su suerte a los ahora campeones, que anotó en cuatro ocasiones y por tanto fue el mejor del torneo, no nada más de la final, sino de todo el torneo, pero como todo estaba acomodado para Messi, pues a doblar las manos y al final los galos terminan perdiendo en los tiros de castigo, pero en el juego normal Francia se mostró superior muchas veces sobre los sudamericanos y los rebasó por la derecha en repetidas ocasiones. Tanto que los franceses tuvieron tres balones al final del segundo tiempo extra que no fueron gol de milagro, pero los europeos vendieron caro su empate, porque no fue derrota. Reconocer que Lionel Messi es un extraordinario jugador, llamado a suplir a Diego Maradona, pero…por lo menos en la final fue superior Mbapé, y para resumir, la clasificación se mantiene con Pelé a la cabeza, seguido de Cristiano Ronaldo y en tercer lugar Messi. Subrayar que la Federación Internacional de Futbol Asociado es una de las más grandes mafias mundiales que desde siempre se ha vendido cara, que nada más para asignar una sede de campeonato tiene que pagarse con toneladas de billetes verdes para repartir en cochupos a los jefes de la banda. Los mentados sorteos para definir los grupos son una vil engañifa que ni un niño de kínder las cree y que, sin embargo, nadie protesta, porque todos están metidos en el ajo. Igual como está manejado el futbol en México, donde son los federativos los que deciden quién es el próximo campeón, y hacia qué rumbo deben pitar los árbitros. No nos extraña nada de lo que se está diciendo del mundial de Qatar, lo hemos señalado más de una ocasión…..APROBADO.- Si hubiera ganado Gerardo Galaviz en el PAN, ahora sería el virtual candidato a jefe de campaña de José Aispuro al Senado de la República. Algunos creen que al caer Galaviz se cayó también la senaduría, aunque otros piensan que Mario Salazar, el nuevo pastor blanquiazul, es la avanzada del exgobernador hacia la cámara alta, aunque…no se me hace gorda Antonia. Y a quién debe cargarse la derrota de Gerardo, pues nada más y nada menos que a Francisco Luis Gracia, el jefe de la comuna de Nuevo Ideal que exige se repare el daño causado al municipio con la venta a precios de “amigos” de grandes extensiones de terreno de la cabecera municipal. Eso dicen. Es todo esa tarde, y también por lo que resta del año. Merecemos vacaciones, aunque volveremos a descansar haciendo adobes, con un ojo al gato y otro al garabato, pues no podemos abandonar la plaza por razones obvias. Nos vemos hasta el año 2023, y que les vaya mejor a todos, o por lo menos reciban el doble de lo que deseen para mí, como dice el súper periodista José Pilar Aguilar Márquez.

Saludos

