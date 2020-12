“Chicotito”

Durango regresa al naranja epidemiológico

Renace la esperanza para muchos comerciantes

El riesgo por el Covid sigue presente

Teme la OMS que los grandulones aprovechen

No podemos ni debemos relajar precauciones

“La goliza de 4-0 de la UNAM al Cruz Azul, la más grande estupidez, no solo cruzazuleada, que hayan visto mis ojos en muchos años futboleros…”

Juan Camaney

Excelente señal de que vamos mejorando en cuanto al combate al coronavirus, pero el problema no está superado. Ojalá que no se relaje todo mundo y en unas semanas regresemos de nuevo a la inmovilidad….ORDEN.- El gobernador José Aispuro anunció esta mañana el regreso al color naranja del semáforo epidemiológico en el que se permiten otras actividades neutralizadas en el rojo. Bueno, porque así se abre otra esperanza para el comercio generalizado a punto del colapso…..CALMA.- El viernes, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la situación tiende a cambiar gracias a los avances de los laboratorios en la creación de la vacuna, pero advirtió: “El camino a seguir sigue siendo traicionero…”…..RIESGOS.- Teme el señor Tedros lo disímbolo de las reacciones de los gobiernos y cree que los más poderosos habrán de pisotear a los más pobres, especialmente en cuanto a la aparición de la vacuna, sobre lo que puntualizó: “Donde la ciencia se ve ahogada por las teorías de la conspiración, donde la solidaridad se ve socavada por la división, donde el sacrificio se sustituye por el interés propio, el virus prospera, el virus se propaga…”…..CONFIANZA.- Las autoridades, entre ellas el gobernador Aispuro, insisten en que aun cuando regresemos al color naranja de ninguna manera puede decirse que ya se venció al virus, porque algo certero es lo que dicen los científicos, que el virus llegó para quedarse. Estará entre nosotros por mucho tiempo, si no es que tengamos que convivir con el por el resto de nuestros días. Esto es, que aun cuando ya nos haya alcanzado el virus y hayamos sobrevivido, puede volver a afectarnos y los riesgos están y estarán siempre entre nosotros. Obligados estamos a mantener las medidas preventivas tanto aconsejadas por las autoridades. El cuento viene a colación en virtud de que ayer domingo tal parece que los duranguenses se volcaron al tianguis de la Explanada de los Insurgentes, y eso que el jefe de inspectores municipales hizo rueda de prensa para asegurar que no se instalarían los tianguis el fin de semana. Hay fotografías en las que se advierte la presencia de miles, de muchos miles de personas deambulando entre los puestos, y varios, sin cubrebocas, y olvidándose de la sana distancia, pues por las aglomeraciones acostumbradas en la Explanada ahí se arremolinan cuatro y hasta cinco personas por metro cuadrado, cuando el consejo advierte la necesidad de separarnos, por lo mínimo, un metro y medio. Alguien pronosticó ayer, y ojalá no se cumpla, que muchos de los asistentes al referido tianguis andarán buscando la ayuda médica en un par de semanas, y no pocos obsequiando mentadas de madre para el personal de los hospitales que no se moviliza para atender a su pariente o a sí mismos…..REALIDAD.- El virus, dicen los expertos, andará entre nosotros siempre, o casi siempre. No podemos relajarnos y confiarnos a que, como ya regresamos al color naranja del semáforo epidemiológico, ya estamos a punto de derrotar a ese poderoso e invisible enemigo, aunque lo que piensan es muy distante de la realidad. Imprescindible es que mantengamos la calma y sigamos observando las medidas aconsejadas por la autoridad: usar cubrebocas y de ser preciso careta, lavarnos las manos de manera constante, usar gel antibacterial de forma frecuente y alejarnos de los demás por lo menos metro y medio, pero si son dos metros mejor. Siguiendo las indicaciones oficiales para contener el Covid nos protegeremos nosotros, pero protegeremos a los demás…..TIEMPO.- El proyecto original del túnel “El Chaparreño” consideraba la terminación hoy 7 de diciembre. Los tendidos de la obra se encuentran como al principio, por lo que crece nuestro temor de que nos vayamos hasta la Navidad para la apertura. El otro día comentamos que el túnel resuelve el problema de los caminantes exclusivamente respecto al paso elevado, pero…en las laterales del bulevar se mantendrá el peligro de siempre con la circulación a todo lo que da y sin ninguna posibilidad de que se detenga para que pasen los viandantes. Ese será otro problema que ojalá ya lo hayan visualizado los ingenieros y le doten de las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier peligro. Un semáforo peatonal sería excelente para que la gente pueda cruzar con seguridad, desde luego, pero…en el proyecto original no está considerada esa posibilidad, pues un aparato similar incrementaría el gasto por otros 50 millones de pesos…..TRAGEDIA.- La eliminación del Cruz Azul a manos de la UNAM 4-0 es la más grande estupidez, no solo cruzazuleada de costumbre, sino la más grande pendejada futbolera que hayan visto mis castos ojitos. Opacó incluso el triunfo histórico del Checo Pérez en la Fórmula Uno. Era cuestión de echar el camión atrás para que no pasara nada ni nadie, pero sin descuidar adelante. Menester de insistir adelante para buscar otro golecito, por lo menos. El hubiera no existe, los “chemos” están fuera de la final por pendejos, empezando por el director técnico Robert Dante Siboldi que lo más probable es que nunca vuelva a tener otra posibilidad de agenciarse un título, al menos en el futbol mexicano. Y, cierto, se combinaron dos cosas, el hambre de los “pumas” para ir a la final y el conformismo y pendejismo de varios jugadores azules que creyeron que era cosa de pararse en la cancha para asegurar el pase, mientras los universitarios se partieron el alma para obtener el resultado, resultado que los sorprendió a ellos mismos y acabaron hechos un mar de lágrimas por haber hecho la proeza. 