+ Muere la brillante diputada Celeste Sánchez R.

+ Se va cuando hacía mucho por los duranguenses

+ Quedan truncos muchos proyectos que encabezaba

+ Ojalá alguien diera seguimiento a su legado

+ Nuestra condolencia a sus padres y hermanos

“No aceptamos, ni admitimos, la muerte de la diputada Celeste Sánchez…”

Juan Pueblo

No entendemos ni admitimos el fallecimiento de la diputada federal Dra. Celeste Sánchez Romero, quien fuera encontrada sin vida esta mañana por su madre en su departamento del centro de la ciudad…..TRISTE.- Es quizá la noticia más triste que hayamos tenido, la de su muerte. Una mujer tan brillante, tan inteligente, con toda una vida por delante, acaba cuando nadie lo esperaba, cuando nadie lo suponía, pero dicen que así es la muerte…..PÉRDIDA.- Nos duele, y mucho, su partida, porque quizá esperábamos mucho más de ella, que siguiera trabajando para remediar infinidad de problemas sociales en los que estaba metida de tiempo completo. Egresó de la Escuela de Odontología de la UJED con las más altas calificaciones, luego hizo varios posgrados en Brasil, Uruguay y Argentina, de donde había regresado recientemente. Además de legisladora federal era miembro del Sistema Nacional de Investigadores a donde no llega cualquier persona. Tenía 32 años de edad y, desde luego, toda una vida profesional por delante, dado que a la par de la diputación federal estaba trabajando en varios proyectos importantes para la nación en los que estaba aplicando los conocimientos alcanzados en Sudamérica…..CERCANÍA.- El día que la conocimos y que supimos de su preparación lograda con uno y mil problemas, superando incluso procesos negativos de alguien de la Universidad Juárez, nos propusimos impulsarla para que los duranguenses y mexicanos supieran quién era ella. Sin querer se convirtió en una de los más de cuatrocientos mil seguidores, fue colaboradora nuestra, pues de manera constante nos proporcionaba artículos redactados por ella que publicamos muchas veces. Teníamos muchas esperanzas de ella, creímos incluso que pronto sería una mujer importante no solo en Durango, sino en México, pues no era cualquier mujer. Era dueña de una preparación envidiable que, en serio, a veces pensamos que sería la salvadora de muchos de los problemas de los duranguenses. Celeste Sánchez Romero, hija de nuestro amigo el periodista Jesús Francisco Sánchez, estaba trabajando sobre el espinoso tema de los múltiples accidentes motociclistas. Aseguraba que en ninguna parte de los países donde vivió supo de tanto accidente fatal como los que ocurren en Durango. Ya no supimos hasta dónde avanzó, pero ese era uno de los problemas que se echó a cuestas. Ella también estaba metida en el asunto de los constantes aumentos en las autopistas, y particularmente se había echado a cuestas el tema de la súper carretera Durango-Mazatlán, y no dudamos, porque ella protestó a grito abierto en la Cámara de Diputados por el último aumento, que haya sido decisiva para la cancelación del último incremento. Sin duda, era una mujer importante, no nada más por su brillantez, sino por su decisión de trabajo. No le temía al trabajo, aunque por momentos llegó a pensar que no le importaba mucho a la gente lo que hacía. Nos ha saturado su muerte, nos ha sorprendido mucho porque apuntaba a ser la solución de muchos problemas, entre otros el del sospechoso repunte o aparición de problemas tiroideos. Ella pensaba que la afectación a tan importante órgano humano tenía su origen en el agua, en nuestra agua que tomamos todos los días y estaba entregada a resolver el problema. No sabemos cuánto avanzó y dónde se quedó ese gravísimo problema que ella tenía en sus manos, pero con eso estamos seguros de lo que hablamos, de que era muy importante para Durango, que estaba buscando la solución a muchos problemas de los duranguenses aun sin contar con ningún respaldo oficial. Era investigadora nacional, recibía un sueldo, que le servía para entregarse a esas complicaciones, pero… la infeliz muerte, la que llega cuando menos la esperamos, truncó todos sus planes y dejó a medias muchos estudios, estudios que quizá se pierdan o que también hayan partido con su fallecimiento. Ojalá que su padre Jesús Francisco Sánchez haya tenido un seguimiento a los estudios de la diputada federal y alguien se interese en ellos y los continúe hasta el final, de lo contrario, con su partida se han perdido diversos temas de interés colectivo, y con ello quedamos condenados a seguir padeciéndolos, pues creemos que no habrá quién los retome y los concluya…..LAMENTOS.- Mucho lo lamentamos, porque una mujer tan brillante, tan inteligente, a la vez que sencilla, limpia, transparente y diáfana, se ha ido en el peor momento, cuando más la necesitábamos. Ojalá que donde está, encuentre la paz, tranquilidad y amabilidad que la caracterizó aquí en la tierra. Dios la reciba con fanfarrias y el aplauso que quizá no se le brindó en su vida. Pierde también la 4T a una de sus más limpias promotoras, que luchaba por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como no lo hacía nadie, o quizá como lo hacían pocos. Dios traiga pronta resignación a sus padres Jesús Francisco Sánchez y su esposa Maricela Romero, lo mismo que a sus hermanos Oliver y Alberto. No hay más esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

