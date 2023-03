+ Rechazó AMLO segunda planta de Tesla

+ Elon Musk quería poner acá otra fábrica

+ Pedía Musk 50% de la inversión a México

+ No estamos en condiciones, le dijo AMLO

+ Una vergüenza las instalaciones de la Feria

“Elon Musk quería instalar una segunda gran fábrica en México pero pedía 50% de la inversión en estímulos, y no estamos para eso…”

Andrés Manuel López Obrador

Hay países que pagan por que se instale una industria en sus tierras, y no solo la regalan, sino que aportan parte de la inversión, el chiste es crear empleos mejor pagados, pero…ni modo…..ALTO.- Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en la mañanera que Elon Musk intentaba instalar otra gigafábrica en México, pero que el jefe de la nación le negó la posibilidad pues no es política de México invertir en las grandes industrias…..POLÍTICA.- Musk, dice López Obrador, insistió en asentar esa segunda fábrica, para la construcción de grandes baterías para los vehículos eléctricos, siguiendo la política de los Estados Unidos, que prácticamente aportan el 50% de la inversión, y eso no va con nuestras costumbres, según el mandatario nacional…..PLANES.- La intención de Musk era levantar en nuestro país una gran fábrica de baterías para los automóviles eléctricos, pero…visto que no lo aceptó AMLO, el proyecto se lo lleva Musk a otra parte. No se sabe a dónde, pero muy posiblemente a los Estados Unidos o a Canadá, donde también se están aportando importantes concesiones a los inversionistas precisamente para crear nuevos empleos y mejor pagados. El mandatario asegura que en su actitud protegió a los trabajadores mexicanos, que son muy responsables y muy productivos, según él, pero…la posibilidad de seguir creciendo se detuvo en su rechazo al proyecto de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que insistía en instalarse en nuestro país en virtud de la cercanía con los Estados Unidos y el abaratamiento de fletes hacia el vecino país. El mismo gobernante aseguró que Musk le dijo que en otros países, como son Estados Unidos y Canadá, se está dando un gran estímulo a las inversiones en fábricas limpias, pero nosotros no tenemos por qué regalarle nada al hombre más rico del planeta. Pues bueno, nos quedamos con nuestras ganas, dado que según ha dicho el propio Elon M. Martínez De la Garza, las plantas de Tesla y otras marcas pagan los salarios más altos a sus trabajadores y eso les da el plus frente a la competencia industrial. Eso dicen…..ESPERANZA.- Es una verdadera lamentación que no instale acá Tesla su segunda planta, toda vez que esa es mayor posibilidad de crecimiento para nuestro país, pero ahí, como no queriendo, debía entrar Durango a jalar a Musk para que se traiga su billete, aunque…su cercanía con AMLO tal vez será su mayor impedimento, justo para no ir contra la política de nuestro presidente…..LÁSTIMA.- Nuestro grito de triunfo se ahogó anoche en la última entrada del juego entre México y Japón para pasar a la final de la Serie Mundial de Beisbol. Luego de un partido que estuvo ganando el equipo tricolor hasta la novena entrada, aflojó nuestro pitcheo y sonaron fuerte los cañones nipones, sin dejar de reconocer que fue un partidazo, casi perfecto, en el que lució el nuevo paisano Randy Arozarena con atrapadas sensacionales durante todo el partido, pero no fueron suficientes para respaldarlo, sobre todo en la lomita, donde aflojaron los pítcheres a la hora que se requería un tapón total. Total, nos quedamos con ganas, perdiendo en el último suspiro 6-5, y ni modo, pasan los japoneses y a tragar camote…..PATADAS.- Subrayar que en materia futbolera Alacranes de Durango parece haber hallado nuevo rumbo administrativo con la compra por parte del controversial Roberto Zermeño, empresario guanajuatense que siempre ha estado en el ojo del huracán. Lamentamos la partida de Ciro Castillo, que sin duda fue el artífice del crecimiento de la escuadra ponzoñosa, pero ojalá pronto regrese a agigantar otro equipo en esta capital. Que le vaya bonito a Ciro, que lo merece…..APROBADO.- Entra la Primavera y con ella vienen mejores tiempos, o tiempos de mejores climas para todos. Formalmente entró la estación más florida y bonita del año, pero no nos confiemos, pues por las mañanas y noches pueden seguirse presentando bajas temperaturas que pueden hacernos pasar mal rato. Todavía hay que cargar la chamarra o el chaleco para proteger pecho y espalda. No se confíen…..DESASTRE.- Los últimos festejos de la ciudad ya se desarrollaron en medio de un ambiente lastimoso y vergonzoso, pues para entonces ya estaba todo por venirse abajo y los escenarios falsos o montados para cambiar la imagen se desmoronaron y ahora, lo que cuesta en tiempo, dinero y esfuerzo. No, pero qué ganas de perjudicar al vecino y qué forma de ofendernos…..JUSTICIA.- Ahí están ya otros dos detenidos por la cosa de la meningitis, pudieran ser o no responsables, pero por lo pronto tienen que hacerle frente a la justicia. Ponerse a su disposición y atender lo que ordene el juzgador, sin ignorar lo que hemos insistido, pues hay mucha gente que se molesta al enterarse de que varios de los otros sospechosos o vinculados a proceso están llevando su proceso en casa. No olvidemos que para nuestras leyes hasta el peor delincuente tiene derecho a la defensa. Será el juez quien cobre a los imputados la ofensa a la sociedad duranguense…..PENAS.- Me dicen, no me lo crean si gustan, pero que el domingo pasado se celebró aquí un torneo macro regional de triatlón en el que los equipos visitantes se lucieron frente a los nuestros con uniformazos de lujo, y nuestros representantes se presentaron con garra vieja y descolorida. ¿Es cierto, Lic. César Cárdenas? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes sociales, pues estamos en todas.

Saludos

