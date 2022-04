+ Puertazo inmisericorde del TRIFE a Enriquez

+ La aparición en la boleta no será este año

+ Tiene razón en lo que dice, pero huele a adiós

+ No le queda ninguna opción en el frente

+ Elizondo deja al PAN que lo hizo millonario

“Huele a dolorosa despedida el sentido y sincero comunicado de Enriquez…”

Juan Camaney

Hoy, tras el puertazo en la frente por parte del TRIFE, José Ramón Enriquez emitió un comunicado en el que hizo una narrativa de lo que sucedió con sus aspiraciones. Tiene razón en la mayoría de sus argumentos, pero…la redacción huele mucho a despedida…..CONSEJOS.- La realidad que vive el oftalmólogo precisa que Morena ya no lo acepta entre sus filas. No lo quieren en las huestes lopezobradoristas, pero no lo quieren por haber tratado de llevar su aspiración por la buena o por la mala. Si Enriquez no entiende que la decisión final de la sala superior obedece a instrucciones superiores, malo, porque entonces no entiende nada de política. Obvio es suponer que el trancazo del cuerpo colegiado es lo menos que le pudo dedicar la 4T, pero…no olvidemos que antes del fallo ya le habían esculcado en su pasado y hasta le amenazaron que si seguía tiznando a la borrega lo andaban echando hasta de la Cámara de Senadores. Ha de recordar José Ramón que nosotros le aconsejamos aquí que buscara la negociación, que intentara por el lado del acercamiento antes de la confrontación. Pudo ganar más por ese lado, que lo que ha perdido. Ahora, a juzgar por el sentimental comunicado de esta mañana, se queda sin Juan y sin las gallinas, y no vemos por qué partido pudiese regresar. No es cierto que “el pueblo dispuso…”. El pueblo, y sobre todo los beneficiados con su “laissez faire, laissez passer” (ah jijo, parece me salió bien la frase francesa de dejar hacer y dejar pasar) como hizo en la alcaldía, que muchos confundieron con el municipio Montesori. Todos esos aplaudidores que cargaba siempre ya están sintiendo la realidad y muchos ya ni se acuerdan de él. La ingratitud de la política en todo lo alto, pero es real. No puede ni debe confundirse Enriquez, porque seguirá metiéndole dinero bueno al malo y quedará más cerca de la ruina que nadie. Es que, además, su movimiento le generó seguidores, ni cómo negarlo, pero de la misma manera le trajo adversarios que no lo quieren ver ni en pintura…..ESTRATEGIA.- Joserra tiene que hacer un alto en el camino, respirar hondo y contar hasta cien mil o por lo menos cien millones. No volver a meterse entre las patas de los caballos y esperar alguna oportunidad que le llegue naturalita. Si no escucha el consejo, no llegará lejos y por el contrario, cada vez los duranguenses quedarán más hartos de sus bigotes…..CALMA.- Rodolfo Elizondo Torres renunció al Partido Acción Nacional, el partido que lo hizo alcalde, dos veces diputado federal y una senador, además de inmensamente rico. Es un malagradecido con sus orígentes partidarios como para que ahora se suelte echando pestes de su cuna política, aun cuando El Negro ya estaba virtualmente retirado de la grilla. Sus males, como nos llegan a todos, lo tenían de hecho retirado de la actividad política y dudamos que pueda instrumentar, proyectar y desdoblar el Observatorio Ciudadano que se propone encabezar. Renunció también porque hace meses que no ve al gobernador José Aispuro (nosotros, aunque pasen años sin verlo, como ha sucedido, no dejaremos el periodismo). Nuestro propósito va mucho más allá del actual gobierno, de modo que no viene al caso, toda vez que nadie más que él sabe que su cargo de asesor político del mandatario estatal obedecía más a la necesidad de alguien por meterlo a la nómina, porque él no necesita de nominillas, y su papel de consejero nada más fue en el diploma, no en los hechos. Aparte de que el gobernador Aispuro no necesita consejeros, para acabar pronto. Total, Elizondo se despachó en el PAN y ahora le encuentra todas las deficiencias políticas del mundo. Que se llevará a miles de seguidores, permitanme dudarlo. Los mejores tiempos de Rodolfo, donde la muchachada y la viejada lo idolatraban y hasta se tiraban a su paso para que pasara por encima de ellos, ya pasaron. Hoy, dudamos que alguien del actual directivo blanquiazul haya conocido en la brega al Negro. Insistimos, sus problemas de salud y la lejanía de su domicilio serán el principal obstáculo en el que se topará Elizondo, para qué insistir?…..JAURÍA.- La morena chairiza se nos vino con todo por haber dicho que AMLO perdió la mitad de su capital político por insistir en caprichos como la revocación de mandato y la reforma eléctrica. Me echaron todo encima, que mi primaria trunca, que no tengo idea de qué son las leyes (vean la fracesita francesa de arriba, para que se queden truncos), que soy un PSEUDO que no sé lo que escribo, cuando la historia registra que estoy a punto de cumplir cincuenta años en los medios. Hasta me hacen culpable de los orígenes políticos tanto de Esteban Villegas como de Marina Vitela, cuando la candidata morenista ni siquiera me conoce. Aseguro que si me encuentra en la calle no sabe ni de quién estamos hablando. El caso es que, están muy encaboronados los chairos y no admiten que nadie les diga sus verdades. Es todo esta tarde, si gustan nos volvemos a leer mañana aquí mismo www.contacohoy.com.mx o en nuestras redes sociales, las de mayor penetración en el mundo digital, o así la dejamos.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp