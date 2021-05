“Chicotito”

+ Castrellón le va ganando a Marta Olivia

+ Massive Caller ve mejor al exfuncionario

+ Mario Delgado viene y amenaza a gobernador

+ Pero olvida su culpa en la tragedia del metro

+ Escuelas particulares urgidas de clases, y de dinero

“Todavía hay tiempo para valorar debidamente nuestro voto. Son muchas las opciones que tenemos los electores para escoger de manera acertada y luego no arrepentirnos…”

Juan Pueblo

Un día la mercadóloga venida a menos Gisella Rubach pronosticó que Jorge Herrera Caldera ganaría la elección estatal hasta por 25 puntos de diferencia. Ganó al final, eso nos dicen, pero por unos cuantos votos…..BILLETES.- Las encuestas, acuñaron a partir de entonces los clásicos, dejaron de ser “fotografías del momento político” para convertirse en vulgar publicidad de los candidatos contratantes en la que quieren vernos la “p” en la frente revelando fórmulas infalibles que nos adelantan quién ganará y por qué, aunque las razones invariablemente queden prendidas de alfileres…..AVANCES.- Hoy la agencia regia Massive Caller sostiene que en Durango va ganando y por mucho Francisco Javier Castrellón el primer distrito federal. Asegura que lleva una delantera de alrededor del 43.4% pasando por encima de la aún diputada federal de Morena, Martha Olivia, a razón de 36.6%, casi 7 puntos de diferencia que, para lo que resta a las campañas, pudiese tratarse de cosa resuelta. Castrellón, hay que decirlo, salió a la campaña con mucha más anticipación que su principal adversaria y a partir de ahí logró de a poquito ir sumando, mientras la morenista brilló por su ausencia. Mario Reza, de Movimiento Ciudadano, apenas figura con un 8.1%, por 0.9% de Vladimir Martínez y 7.2% de Yara Flores. Es decir, la pelea se mantendrá hasta el primer domingo de junio entre Castrellón y la morenista Olivia…..CINISMO.- Vaya estómago el de Mario Delgado, el presidente de Morena, que ayer visitó La Laguna para adelantar que demandará al gobernador José Aispuro por impulsar una campaña de estado, por el camión cargado con despensas que encontraron en aquella región y luego se lo adjudicaron al mandatario, dizque porque los paquetes llevaban los logotipos del PRI, PAN y PRD, cuando lo más sencillo es hacer paquetes alimentarios y ponerles los logotipos de cualquier partido, de cualquiera, y luego adjudicárselo a los militantes o candidatos. El cinismo de Mario es entender cómo carajos ha podido, o si ya superó el problema de la catástrofe del metro en la Ciudad de México de la que es uno de los tres principales responsables, como para querer pasar por la dignidad y exigir limpieza y congruencia electoral a los duranguenses. El Instituto Nacional Electoral debía exigir el mínimo de decoro a los actores políticos para que sean congruentes consigo mismos y no traten de ver a los mexicanos como sus pentontos, porque en realidad no lo somos. Delgado, el líder de Morena, debe explicarnos primero por qué se hicieron los cambios que él autorizó al proyecto de la malograda y ensangrentada línea dorada, que primero nos aclare ese pequeñísimo problema y luego que regrese a moralizar a Durango antes de las elecciones…..ACELERÓN.- Las escuelas particulares han sufrido lo indecible para sobrevivir a la pandemia por el coronavirus. No pocas están en vías de la extinción debido a la caída en los ingresos y la ineludible responsabilidad de pagar sueldos, a veces, como si se tratara de condiciones normales, pero no por eso han de retornar a clases presenciales de un jalón. Todavía tienen muchas contras como para reabrir los salones, dado que los estudiantes no han sido vacunados y no lo serán por mucho tiempo, puesto que no hay la vacuna para protegerlos. Tanto maestros como compañeros de clases irán a la cátedra expuestos a contraer la enfermedad, algo que no debe ocurrir, puesto que no por reactivar la economía de las escuelas particulares se va a exponer lo poco o lo mucho que se ha ganado en el combate a la pandemia. Alguien tiene que mediar en el proyecto de regreso a clases presenciales procurando evitar los contagios masivos como está sucediendo en otras partes del mundo, Argentina y la India, por decir solo dos países, que han vuelto al aislamiento obligado ante el disparo de contagios y muertes. Ahora bien, si ya llevamos más de año sin clases presenciales, no pasa nada si nos quedamos otros seis meses a la espera de que mejoren los protocolos de seguridad. Nada ni nadie debe exponer la salud de los muchachos y sus maestros…..BILLETES.- Sería bueno aclarar si en realidad era obligado levantar el pavimento de prácticamente todo el contorno interior de la Secretaría de Educación en el Estado para reponer algunas líneas del drenaje del edificio del bulevar Domingo Arrieta, pero tanto es lo que se habla del caso que ya hasta nos metieron la duda. O se trata de hacer obra, que “algo te sobra”. Pero todavía yendo más allá, se asegura que el proyecto y la obra se decidió en petit comité, en lo cortito pues, sin el soporte técnico correspondiente. O sea, que en un momento dado, si en realidad estaban colapsadas las líneas del drenaje del vetusto edificio, que se centraran en el cambio de tubería, llaves, céspoles, etc., y no en levantar el pavimento y las banquetas de un kilómetro a la redonda. Se advierte, dicen no pocos, que en la destrucción del piso está la intención de alguien por ayudar al amigo, de darle algo de obra al cuate para que pueda salir del mal momento que a todos nos ha dejado en la chilla. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

