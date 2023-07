+ Ándale, verán formas de fiscalizar al corcholatero

Anónimo

La exhibida de un negocio de comida en las instalaciones de la FENADU, clausurado de inmediato, alertó a la sociedad del modus operandi de los demás comederos y, hoy, se extiende la duda a otros “restaurantes”…..APROBADO.- Un negocio que vendía “alambres”, o carne ensartada en un palillo, fue detectado por un asistente a la feria y lo filmó cuando andaba buscando en los botes de basura los dichos palillos para volver a utilizarlos. Ayer mismo fue clausurado el mal negocio, de modo que por ahorrarse unos palillos, lo mínimo del negocio, acabaron perdiendo lo más, pero…en una regla simple de tres puede sospecharse que, si para ahorrar prefirieron levantar de la basura los palillos de los demás clientes habría que preguntar qué clase de comida, de carne y lo demás estaban utilizando para los “alambres”…..FUERA.- Sobra suponer que esos defraudadores alimenticios no volverán a funcionar durante el presente festejo, y quizá nunca vuelvan, si es que vienen de fuera, el caso es que por lo pronto a los duranguenses ya les quedó la duda y, no por aguar la feria, pero dudamos que alguien más intente volver a consumir esa clase de alimentos que no supervisa nadie, no revisa nadie y no le preocupa a nadie. Mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes, pues por lo general la comida es de los puntos más atractivos de la feria y venir a salir con eso, ¡qué bárbaros! Están matando la gallina de los huevos de oro…..ASEGUNES.- O sea, si Francisco Villa era Doroteo Arango, su nombre de pila, por qué sus descendientes usan el Francisco Villa, cuando ese era el nombre artístico del sanjuanero. El cuento viene al caso ante el escándalo que hizo un tal “Francisco Villa”, dizque nieto del general inmolado hace cien años, quien además presentó a los medios a otros “Francisco Villa”, descendientes suyos y del caudillo. La verdad, no le entiendo a eso, aparte de que me reservo mi opinión sobre el centauro para no ir a ponerle mocos al atole villista…..TORTUGAS.- Aparecieron por fin las tortugas, perdón, el Instituto Nacional Electoral, para empezar a ver la forma, porque no es asunto resuelto, de fiscalizar los gastos en las campañas del corcholatero. No dudamos que los corcholatos tengan sus fans, uno que otro decidido a darlo todo, pero…¿tanto? Es que dicen los corcholatos que los anuncios espectaculares que se instalaron en todo el país “fueron pagados” por sus seguidores, que por cierto ni conocen. Está debiendo el INE a los mexicanos, los corcholatos han bailado en sus purititas barbas, se han burlado cuanta vez han querido y los consejeros del árbitro electoral parecen no haberse dado cuenta. Es un escándalo mundial que nada más el INE no ha detectado, por un lado, y por el otro se muestra como un gran ingenuo ante la evasiva morenista para buscar a su candidato presidencial, pues inventó eso de que no son candidatos presidenciales, sino se está buscando a los “coordinadores de base” (?). Una mamarrachada política que ofende hasta al más taimado, pero al INE le pasa de noche…..TOPETEO.- Ayer que comentamos la encuesta realizada por el periódico El Financiero no pocos se nos fueron al cuello diciéndose sorprendidos de que el que escribe esté creyendo que va a ganar Xóchitl Gálvez. No saben que su principal promotor ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a punta de ataques ardorosos la ha metido a la pelea por la candidatura. No entienden nuestros detractores que el día que AMLO la criticó por haber vendido tamales y gelatinas la metió en automático a la pelea, cuando, en serio, al interior del Frente Amplio por México nadie daba un cacahuate por su futuro. Aparte de que la mayoría de los mexicanos hemos pasado por esa serie de ocupaciones obligadas por la pobreza y no es vergüenza para nadie. El jefe de la nación se pitorreó de Xóchitl advirtiendo que bonita se vería una vendedora de tamales como presidenta de México, y tras ese dicho siguió con una serie de improperios contra la senadora que no le han hecho ni cosquillas de lo que pensaba el mandatario, sino por el contrario, la ha seguido empujando hacia arriba, hacia arriba. Los números de la ventaja que le lleva Xóchitl a los corcholatos, que es entre 5 y 12 puntos, ahí están en El Financiero, para quien guste rebatirlos…..LÁSTIMA.- ¿Imaginan ustedes los quirófanos que se pudieron construir en el ISSSTE, en el IMSS y en la Secretaría de Salud con el ofensivo derroche del corcholatero? Creemos que alguien de nuestro sistema político debía inventar alguna regla en la que se prohíba, así, terminantemente prohibido, que los aspirantes a un cargo de elección popular gasten un peso en promoción. Ayer comentamos sobre la enorme millonada que han tirado los corcholatos a la basura con su promoción absurda. Ojalá que un día alguien tuviese esa idea y llevarla hasta aterrizar acabando con ese derroche sin límites. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

