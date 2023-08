+ Salum pide hueso a punta de “mad erazos”

+ No obstante el saqueo trianual que encabezó

+ No es quien para pedir cambios en Municipio

+ ¿Verito suma o resta en promoción de Xóchitl?

+ Abrazo a Gelo y Tommy por su gran pérdida

“Salum, uno de los peores alcaldes de Durango, aconseja al “Apá Toño” cómo encabezar la alcaldía…”

Anónimo

Alguien debe convencer a Salum que su estilo no es la forma de lograr ni diputación ni senaduría, que es el último duranguense con calidad moral para pedir aciertos o cuentas de su sucesor. Incluso se expone a que lo pasen por la báscula en serio…..ACELERE.- Jorge pudo hacer una buena administración, quedar listo para cosas mayores, pero prefirió ceder el mando de su gobierno a terceros ventajistas que nada más hicieron para su bolsillo. Hay pruebas mil, y si insiste le seguirán esculcando a ver qué más sale…..TIEMPO.- Salum piensa que haciendo ruido antes del informe de “Apá Toño” los que deciden voltearán a verlo, pero…insistimos, si le sigue su campaña de “contreras”, le saldrá el “tiro por la culata”. Ahora, bien que mal, que se olvide de Ochoa, ya no puede hacer nada ni para corregir lo suyo y mucho menos para modificar lo ajeno. No manche…..INDIOS.- Nadie logra entender por qué esa postura belicosa de Jorge, si se le han perdonado uno y mil errores cometidos en la pasada administración, aparte de que pertenecen al mismo establo político. O sea, indios contra indios…..TÓMALA.- No obstante el desmadere que dejó en su oficina y en otras en las que tenía influencias, sorprendió mucho la aparición de Verito echándole hurras a Xóchitl Gálvez. Ahí la pregunta sería: Verito suma o resta. Es pregunta solamente…..SORPRESA.- Muchos se dicen sorprendidos de ver cómo quieren a sus perros y cómo desprecian a sus semejantes humanos, pero…para nuestro gusto, sería mejor preguntar por qué tanto desprecio y abandono hacia el mejor amigo del hombre. El perro, para los que lo ignoran, es el animal más fiel del ser humano, que nunca lo abandonará, que nunca lo traicionará y que de ser preciso dará la vida por defenderlo. Es por eso por lo que muchos humanos adoran a esos animalitos, de quienes no se podrá esperar una mordida por la espalda y menos en la mano cuando se le da de comer. Son obvias las razones por las que se adora a esos peludos. Aparte, los animales como los seres humanos merecemos compartir nuestra casa grande y eso no ha de perjudicar a nadie, así es…..BRÚJULA.- Viajamos ayer de Guadalajara a Querétaro y nos apoyamos en Google Maps para llegar pronto y gastar lo menos en casetas, pero…ni gastamos menos y nos llevó a ranchear tanto por Michoacán como por Guanajuato. Había un estimado de cuatro horas para llegar a nuestro destino y acabamos la ruta en el doble. Ya se, no se esponjen, a quién carajos le importa lo que hicimos y cuánto hicimos. La moraleja es que, por donde le busquen, tengan sus reservas y confirmen cualquier viaje para que Google Maps no les dé una sorpresita como la que nos llevamos nosotros, pues conocimos mucho de la campiña michoacana y guanajuatense y sin haberlo planeado. Se nos ponchó una de las alas de nuestro “avión” y probamos la eficiencia de los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo, antes de la media hora llegaron y nos sacaron del atolladero. En serio, sí que son unos verdaderos ángeles, porque aparecen cuando uno ya está derrotado, no perdido, sino derrotado, porque nos perdimos desde que agarramos ese camino. Mil gracias a todos por su comprensión al leer algo inverosímil….SEGURIDAD.- Cruzamos , obviamente, los estados de Zacatecas y Aguascalientes y nos encontramos, en serio, decenas de patrullas de la Guardia Nacional. No lo habíamos visto antes y eso le da seguridad al viajero, nuestro caso, que pudimos transitar confiados y sin ningún tipo de sobresalto. Ojalá que persistan esos acuerdos y que la policía mantenga la tranquilidad en la región, tan venida a menos turísticamente, pues a veces la gente prefiere no exponer su tranquilidad y no viajar, aunque los viajes ilustran y más a quienes forzadamente se queda tiempo impensado como nuestro caso…..PATADAS.- Mientras Durango pierde el lugar de su único equipo profesional de futbol, el de la Liga de Expansión, acá, en Guadalajara, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, hay equipos por decenas que igualmente están buscando el ascenso, a pesar de que la Federación Mexicana de Futbol, dentro de su comportamiento mafioso bien conocido, eliminó el ascenso y el descenso, con lo que está camino a darle en la torre al futbol mexicano, pues los equipos están compuestos solo por extranjeros y los muchachos que vienen despuntando en las categorías menores al final se quedarán como el perro de las dos tortas, pues por mucho que mejoren no podrán ascender a la categoría superior, y los peores de la máxima categoría no tendrán ninguna presión si llegan a hacer malos torneos, pues no tendrán el riesgo de descender…..DOLOR.- Nuestro abrazo solidario a la familia del Lic. Alejandro Mendoza, sobre todo a sus padres, nuestros amigos Gelo y Tommy. Nos tocó dar la primicia y ese tipo de relatos a nadie es noticia agradable. Usamos algún dato erróneo, pedimos disculpas porque no fue voluntario, aun así sostenemos nuestra solidaridad con la familia y rogamos para que Dios, Nuestro Señor, les alivie pronto con la cristiana resignación. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

