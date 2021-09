+ La humanidad se halla al filo del abismo: ONU

“Los seres humanos estamos acabando con nuestra casa grande, la tierra, a punta de contaminación y falta de respeto a la biodiversidad…”

Antonio Guterrez

La humanidad se encuentra al filo del abismo por no haber sabido cuidar al planeta. Todavía se puede rescatar mucho, pero requerimos de acciones inmediatas que, sin embargo, no interesan a nadie…..AUXILIO.- El secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, puso hoy durante la asamblea anual del organismo el dedo en la llaga al advertir al mundo los peligros en que se encuentra la humanidad entera. La pandemia por coronavirus, los terremotos, los huracanes y ciclones, son la mejor muestra de la gravedad del riesgo en que se encuentra nuestra casa grande, porque cada vez los sufrimos con más furia y destrucción…..ACCIÓN.- Todavía se puede rescatar mucho de lo perdido, pero debemos reaccionar ya, lo que parece no importarle a las grandes economías y sus gobiernos que mantienen su emisión de gases contaminantes y por momentos hasta la incrementan y, por separado, cada quien en lo individual contribuimos a ese deterioro del planeta tirando toda clase de contaminantes a ríos, lagunas y mares…..S.O.S…- Guterrez advirtió que el daño causado al planeta por momentos es irreversible, pero en otros casos todavía se puede recuperar mucho de lo perdido, pero necesitamos reaccionar ya para evitar un daño mayor que luego costaría mucho más para recuperar lo afectado…..PROFECÍAS.- “El mundo está al borde del abismo…”, dijo Guterrez, y precisó: “Estoy aquí para dar la alarma, el mundo debe despertar. Estamos al borde de un abismo y caminando en la dirección incorrecta. Nuestro mundo nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido”, advirtió, y añadió: “Enfrentamos las crisis más grandes de nuestras vidas. La pandemia por el covid ha aumentado las inequidades globales, la crisis climática está azotando el planeta. Los derechos humanos están en fuego y la ciencia está bajo asedio. La solidaridad está perdida, cuando más la necesitamos…..SEÑALES.- “Vemos las señales de alerta en cada continente y región. Temperaturas abrasadoras, pérdidas impactantes de biodiversidad, aire y agua contaminados en espacios naturales. Y los desastres relacionados al clima en cada esquina… enfrentamos un momento de verdad, ahora es el momento de dar resultados, ahora es el momento de restaurar la confianza y ahora es el momento de inspirar confianza y yo tengo esperanza…”…..ESPERANZA.- Todos, chicos y grandes, ricos o pobres, americanos o europeos, estamos obligados a hacer nuestra parte. La contaminación de aires, mares y tierras es culpa de todos, por eso todos debemos reaccionar y aportar nuestra parte para evitar más degradación. Tenemos que empezar cada quien desde su trinchera, por mínimo que parezca, pero hacer algo para contener el daño y el peligro para todos los seres vivos. Tenemos que aprender a tirar la basura en su lugar, en los contenedores o en el camión correspondiente y evitar arrojar desperdicios desde adentro del coche, porque quizá el coche vaya limpio, pero las calles por donde va el coche no. En eso tenemos que recapacitar y entender que el día que lo hagamos todos, el día que cada quien asuma su responsabilidad, ese día tendremos un planeta con mejores perspectivas de vida, pero todo está en nuestras manos, no nada más en las de nuestros gobernantes, puesto que en realidad, como dicen, una ciudad no es limpia porque más se barre, sino porque se ensucia menos. Hay muchas formas de entender el llamado del secretario de la ONU Antonio Guterrez, entender y aceptarlo, porque muchos que contaminan y que lo saben parecen no entenderlo y menos lo aceptan. Hagamos nuestra parte sin que la Organización de las Naciones Unidas nos esté advirtiendo sobre los peligros en que estamos. Hagámoslo por nosotros, pero también por todos los nuestros, por nuestros hermanos, hijos, sobrinos, primos y demás, incluyendo a los no nacidos, pues serán ellos los receptores del daño que ahora estamos causando…..ÓRALE.- Ojalá el secretario de salud, el doctor Sergio González Romero, disponga algo para suplir la ausencia no nada más de vacuna contra el papiloma humano, sino vacunas de todo tipo, especialmente la triple para los infantes, puesto que ante la llegada de la pandemia por coronavirus los laboratorios o no sabemos quién dejó de mandar el inmunizante contra las distintas enfermedades para chicos y grandes y hay muchos que ya han sufrido las consecuencias, y no pocos hasta pagaron con su vida la falla oficial. Además, que se diga a dónde pueden acudir o con quién pueden quejarse si la vacuna contra el coronavirus causa algún problema. Hay casos, y eso lo dejaron pasar los diputados ayer durante la comparecencia del titular de salud, de personas que resultaron con secuelas tras la vacuna contra el covid, dado que no hay a dónde acudir o con quién quejarse para recibir la atención correspondiente, dado que hay muchos casos de algunos problemas posteriores a la inmunización, pero con ellos se quedan, si es que logran sobrevivir. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy.

