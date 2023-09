+ Ahora resulta que soy la culpa de todos los males

+ Hablaré pronto para aclarar mucho de lo que hablan

+ No lo buscamos, él nos buscó telefónicamente

+ Nunca hubo doble nómina en la SEP, cuentan otros

+ Club de fut llevará el nombre de Jaime “Batata” Correa

“Ni en cincuenta años pudiese haberme robado todo lo que me achacan…”

José Aispuro Torres

Nunca, ni en 50 años que hubiese durado mi gobierno, habría podido robarme todo lo que dicen que me robé. Hablaré pronto y aclararé como precisé temprano sobre lo del fraude lechero de SEGALMEX…..PARADAS.- El exgobernador José Aispuro nos llamó hacia el mediodía de ayer para negar alguna participación en la “desaparición” de los 1,687 millones de pesos de Seguridad Alimentaria. “Firmé documentos para establecer acopiadoras de frijol y leche, pero nunca recibió mi gobierno un peso, menos 1,687 millones. Es falso de toda falsedad…”, dijo…..ALTO.- Y fue más allá al advertir que es víctima de un brutal linchamiento mediático en el que “de pronto pasé a ser el responsable de todos los males de Durango, incluyendo lo que hicieron mis antecesores…”…..TIEMPO.- Le ofrecimos nuestro tiempo y nuestro espacio para difundir su verdad y aunque no aceptó en lo inmediato aseguró que “lo haré pronto, ya que tenga los elementos físicos para demostrar que nada de lo que se dice es cierto. Seis años hubiesen sido insuficientes para poder robarme todo lo que aseguran que me robé, además de que como es mucho dinero tuvo que transportarse en camiones, por un lado y, por el otro, dónde pudiese guardarlo para pasar desapercibido, porque si se hizo por la vía digital, o por transferencias, ahí estaría la constancia que nos negaría cualquier razón…”, replicó…..PRISAS.- Aprovechamos la oportunidad para ofrecerle ir a donde se encontrara para hablar directamente y no por la vía telefónica, pero no aceptó. Preguntamos la razón, si está o no en el país y solo dijo que “estoy en México, ando por el país sin ningún problema, pues hasta ahora ninguna autoridad estatal o federal me ha llamado a comparecer, excepto el caso del problema con un periodista, pero de ahí en más tengo las manos limpias y la frente en alto, como lo dije unos días antes de terminar mi mandato…”. O sea, ahora estamos más confundidos que antes, toda vez que la información es muy escasa, pero advertir que nada ni nadie nos mueve a defender al doctor José Aispuro, ya está grandecito para eso, además tiene un doctorado y los conocimientos que le dan para defenderse solo, a pesar de que también a nosotros nos hizo daño durante su desgobierno, pero sería mucho muy interesante profundizar en punto por punto del largo rosario de irregularidades que se le atribuyen y que, al menos en medios, es un súper ratero que debe ir a la horca sin más discusión, con amparo o sin amparo, pues de ser cierto todo lo que se habla del muy ilustre tamazuleño, merece un poquito más que la pena de muerte…..MENTIRA.- Un exfuncionario de la pasada administración, en el ramo educativo, aseguró esta mañana que realmente nunca hubo doble nómina educativa, que se hicieron otros trafiques como en “jale limpio”, pues el responsable del área, Rubén Caderón Luján, tuvo a bien cancelar todos los contratos especiales por los que algunos cientos o miles de personas cobraban religiosamente cada quince días importantes sumas de dinero, y entre ellos, cercanísimos del contador Calderón. O sea, sí hubo anomalías, pero subsanadas administrativamente el último día del gobierno anterior. Por eso nuestra idea de que sería buenísimo tener esa entrevista con el exgobernador…..RUIDO.- Este mediodía compareció ante el Congreso del Estado el secretario de Educación Guillermo Adame Calderón, cuya explicación al primer año de gobierno pasó alterada por el ruidajo que hicieron los chiquillos de la escuela “José Ignacio Soto” enojados porque es uno de los planteles que quiere cerrar, o que ya cerró el titular de la Educación en la entidad. No sabemos, y quizá nunca sepamos si es lo correcto o no cancelar esa y otras escuelas, pero por lo pronto la molestia está subiendo de tono…..APROBADO.- Ayer, la diputada Sandra Amaya aseguró que si hubo saqueo en el pasado gobierno lo habrá de aclarar la Fiscalía General de la República, que ella pediría a la representación social federal que atraiga el caso, que está más en redes sociales que en el historial de cada oficina, y que además serviría para de una buena vez saber cuánto de lo que se dice fue y cuánto es mentira, porque, analógicamente, lo vemos en redes, “a ese perro se le han cargado todas las pulgas…”…..PATADAS.- Un bien merecido tributo, en vida hermano, en vida, están brindando varios exfutbolistas profesionales como Jorge “Huevo” Sosa y Daniel “Pájaro” Corral al extraordinario mediocampista duranguense que por lustros fuese titularazo indiscutible en la media cancha del Pachuca, Jaime “Batata” Correa. Llegó a la Selección de México, pero no recibió la oportunidad de mostrarse en la efectividad con que se empleaba en el Pachuca, que en serio era una muralla impasable. Nunca se supo cómo y de dónde sacó arrimarse al contrario hasta quitarle el balón, pero le funcionó muchísimas veces, lo vimos en el club tuzo y hasta en el tri, por eso consideramos merecido el homenaje que están haciéndole a Jaime, que ojalá sea perenne, para siempre y que nunca desaparezca, como ejemplo para las actuales y futuras generaciones de pateadores profesionales. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.



