+ Sorprende Manzanera en la tribuna de la Cámara

+ Le pegó a lo que se movía, sobre todo a Morena

+ Sobresale también la diputada Celeste Sánchez

+ Salum solo tiene para la desenfrenada precampaña

+ Artri King, producto mortal que sigue en el comercio

“Ladrón que roba a ladrón, es de la cuarta transformación…”

Juan Carlos Manzanera

Ladrón que roba a ladrón, es de la cuarta transformación, dijo ayer el diputado Juan Carlos Manzanera, a los legisladores de Morena que aprobaron la desaparición del fondo minero ignorando las exigencias de su reinstalación…..SACUDIDA.- Zarandeó y feo Manzanera a los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, los acusó de haber ganado solamente por la marca, por Morena, aunque no hayan hecho campaña. Y, si no entienden para qué servía el referido fondo minero, es que no recorrieron el campo y la montaña y no se enteraron de las necesidades que cubría…..BILLETES.- Pidió Juan Carlos que le devolvieran a los estados y municipios los 2,700 millones depesos que nadie sabe dónde están a pesar de las necesidades que atendía. El problema es que si los compañeros legisladores ganaron sin hacer campaña, no sabrán nunca en qué se empleaba ese dinero…..RESPONDÓN.- Manzanera sorprendió a medio mundo al usar la tribuna, pues habló de forma corridita, espontánea y fluida, algo que no se le conocía y que ni se esperaba de él a la hora de reclamarle a los morenistas. Hizo así su debut el diputado duranguense y sorprendió a la fanaticada, pues nunca nadie sospechó que llegaría tan lejos. Veremos cómo se comporta en lo sucesivo, pero esperamos que no le baje al tono, sino por el contrario, que lo suba todo lo posible y que defienda con energía las afectaciones a Durango, como el caso del Fondo Minero que dejó de operar por decision unilateral de la 4T a pesar de las muchas necesidades que atendía en las distintas regiones mineras del estado…..APLAUSOS.- Otra legisladora por nuestro estado que le está poniendo el cascabel al gato, sin duda, es la diputada Celeste Sánchez, que esta mañana le puso los puntos a las íes al tratar el tema del abandono a los jóvenes, pues todo es consecuencia a la voraz política neoliberal de los gobiernos pasados recientes. Y subrayó que de 2002 al 2017 se incrementó el consumo de estupefacientes un 141%, y la tasa de desempleo durante 2015, prácticamente se duplicó, con lo que muchos muchachos cayeron en las drogas al verse sin recursos gracias a esos desafortunados programas inútiles. La legisladora duranguense está sorprendiendo a propios y extraños pues se trata de una muchacha preparada, con varios doctorados en el extrajero, de forma que sabe de lo que está hablando. Sin duda, mucho habrá de ayudar a México y no se diga a Durango durante la presente legisladutra…..LLAMADA.- Advertimos por segunda ocasión que el “producto milagro” identificado como Artri King, es un producto que lleva una alta dosis de esteroides y que ha generado infinidad de infartos, derrames cerebrales y no menos problemas por las tendencias a engordar y las dificultades para bajar lo que se sube de peso. Tengo un primo que dice que su amigo usó durante varios meses el Artri King, que inicialmente resulta “una maravilla”, pues efecivamente quita los dolores articulares de forma soprendentemente inmediata, pero va dejando secuelas mortales que seguramente ha sido causa directa del fallecimiento de muchos mexicanos, dado que el producto se vende prácticamente en todo el país a pesar de la supuesta persecución que ha desatado la COFEPRIS, pues pide en internet que denuncien donde se vende el Artri King, aunque…es un artículo que se comercia en cualquier tienda naturista y sin la menor restricción, aunque se sabe de los efectos colaterales del consumo y la gente empieza a huir de ese virtual veneno que sin embargo, tiene muchos afectos en el país y hasta en el extranjero, pues sabemos de paisanos que piden a sus familiares que les lleven o envíen el peligroso artículo, aunque luego vienen los lamentos y lo temores de que esa sea la causa de muchas otras complicaciones cardiológicas y neurológicas que derivan en infartos y derrames cerebrales por los altos contenidos de esteroides. El consejo es: Si usted está tomando Artri King, deje de usarlo inmediatamente, no se exponga a otros perjuicios, aunque los médico aconsejan que se deje de tomar de forma paulatina, no de manera repentina, porque luego se sufre más para dejar de usarlo y los efectos colaterales, en su mayoría por el ganar más peso y más riesgos coronarios y cerebrales…..TOMALA.- Todo hace suponer que sí se llevaron la lujosa camioneta el alcalde Jorge Salum embargada debido a un proceso judicial por no pagar los compromisos contraídos. Ayer explicábamos que la justicia federal tiene un artículo no escrito en el que los juzgadores siempre protegen a los tres niveles de gobierno ante una demanda, que el juzgado exige a la autoridad que pague, pero en este caso ya no quedó de otra. Ya se le había pedido al municipio que pagara, que no se hiciera muu. Nunca hicieron caso, ahí están las consecuencias. O sea que, el municipio no tiene dinero para pagar sus compromisos, pero si tiene para comprar maquinaria pesada para relevar a los constructores particulares y quedarse con ganancias que se llevarían los inversionistas en desleal competencia y para recorrer el mundo en una campaña que quizá nunca llegue. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp