“Chicotito”

El escándalo del año en la clínica del IMSS

Alguien desconectó respirador a magistrado

Sistemas de seguridad del IMSS, de cartón

Cárcel por 30 años a violadores pide diputada

Esteban, ocho años repartiendo vitaminas

“Y eso que nadie, de familiares, puede entrar a ningún hospital a ver a los enfermos por coronavirus…”

Juan Sin Miedo

Está científicamente comprobado que la “seguridad” de los hospitales del IMSS es un mito para quien se proponga hacer un trabajo sucio. Con suerte y hasta le echan la mano para que salga todo bien…..ATENTADO.- El sábado por la madrugada supuesta enfermera, real o simulada, desconectó el oxígeno que se administraba al magistrado Héctor Emanuel Silva Delfín, que tiene coronavirus. Suerte que pronto se enteraron de la anomalía y volvieron a reinstalárselo, aunque parte del daño pretendido está causado…..APROBADO.- Se confirmó en el hecho que las perrunas medidas que siempre ha tenido el IMSS en sus accesos operan nada más en ciertos casos, porque en otros son letra muerta y si alguien se propone algo peor, lo lleva a cabo, y quizá hasta con la ayuda del personal…..HISTORIA.- O cómo habrán de demostrar que el caso del magistrado Silva Delfín es el primero y el último. Por el contrario, nos gustaría saber cuántos de los muertos en esas instalaciones fallecieron debido a acciones como la anotada arriba, como para darnos una idea de cuánto crimen perfecto se ha cometido en esas instalaciones. O que alguien demuestre lo contrario…..ALTO.- Ojalá que el personal de seguridad aplicara la misma energía contra los malillas y que no permitiera por nada del mundo el acceso, por desgracia siempre opera el poderoso Caballero Don Dinero que abre cualquier puerta, por muy blindada que esté…..TIEMPO.- Y bueno, ya que estamos hablando del IMSS, preguntemos de nuevo, porque hemos preguntado muchas veces, ¿en qué quedó la quema intencional del Almacén Central del IMSS donde guardaban algunos medicamentos y equipo sensible para la institución, pero sobre todo papelería que anotaba los faltantes de medicinas controladas? Pues se sigue sabiendo que aun en nuestros días hay medicamentos de aquellos faltantes o que estaban en bodega, que están circulando aun en distintos hospitales particulares. ¿Cómo la ven?…..APROBADO.- La diputada Sandra Amaya propone cárcel por 30 años y una multa de 181 mil pesos a quien atente sexualmente contra menores de edad. Es buena la iniciativa, pero se quedó corta en el tiempo. Serían mejor 50 años y una multa mayor, pues los 181 mil pesos parece poco para quien tenga posibilidades, pero en sí es positiva la propuesta de la legisladora. Ojalá que sus compañeros se pongan de acuerdo y la aprueben con las adiciones necesarias…..MÉRITOS.- Tiene mucho mérito la intención de vitaminar al pueblo para que pueda encarar en mejores circunstancias no nada más el coronavirus, sino otras enfermedades. Y tiene mérito porque este fin de año el diputado Esteban Villegas Villarreal suma ocho años repartiendo vitaminas sin costo entre la población vulnerable. Esta vez, en virtud de la amenaza del Covid, numerosos voluntarios se han unido al esfuerzo del legislador por llevar el beneficio a más gente en el interior del estado. Ojalá que otros diputados o funcionarios coincidieran con Villegas y fortalecieran el proyecto para beneficiar a más personas y que pudieran librarla ante tanta amenaza de nuestros días…..ESPERANZA.- La actualidad en el coronavirus precisa que ayer Rusia empezó a vacunar a su pueblo y hoy hizo lo propio el gobierno del Reino Unido, mientras en México se adelantó que el inmunizante empezará a aplicarse en la tercera semana del mes. Empezarán también acá protegiendo al personal médico, que es el más vulnerable ante la pandemia, luego continuarán con los de mayor edad y así de forma descendente hasta llegar a los jóvenes en un par de años. O sea que, se empieza a ver la luz en el túnel negro del Covid-19, en tanto que las autoridades sanitarias de Durango advierten del descenso marcado en el número de contagios. Los contagios de los últimos días demuestran que valieron la pena las restricciones dispuestas en el rojo del semáforo epidemiológico, pero tenemos que insistir que mientras no se nos aplique el inmunizante tenemos que seguir observando las medidas de protección dispuestas por las autoridades, como son el cubrebocas, careta, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial o alcohol de 90 grados, así como la sana distancia entre unos y otros, aunque para todos lo mejor será seguir encerrados. Como dicen, en boca cerrada no entran moscas. Por fin, tenemos noticias agradables sobre la pandemia, aunque para entonces ya van casi 115 mil muertos, muchos de los cuales debieron preservar la existencia, pero como el hubiera no existe veamos hacia el frente y confiemos en que la humanidad estaría saliendo de esta calamidad…..RUIDO.- Un grupo de médicos del hospital 450 programó diversas acciones para protestar por la desaparición o levantón de la doctora Azucena Calvillo, encargada de terapia intensiva, el sábado, cuando alguien desconectó el respirador al magistrado Héctor Emanuel Silva Delfín en el hospital del IMSS. La protesta, y otras acciones con el mismo propósito está forzando las cosas para saber pronto dónde está la doctora y casi se aclara, pero aún faltan cosas por saberse. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos

