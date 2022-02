+ Los sainetes de los muchachos de Enríquez

Juan Camaney

¿Sabe o no sabe José Ramón Enríquez que por cada sainete que organizan sus muchachos pierde más potenciales votantes? Si lo sabe, qué bueno, pero si no, alguien debe decírselo para que se corrija y corrija a los ruidosos…..TÓMALA.- El otro día que echaron en corrida en Gómez Palacio a punta de huevazos y tomatazos a Mario Delgado y acompañantes, lo vimos todos, le llovió a la causa enriquista en redes sociales. Le dijeron hasta de lo que se va a morir, y ayer en las afueras del IEPC, algo parecido, sus fans amenazaban descarrilarlo todo a punta de manotazos, patadas, empujones y silbidos para recordarle a la progenitora al líder nacional morenista. Igual le fue a Joserra, todo mundo opinando en tono negativo sobre la actitud beligerante de los seguidores, pues saben que proceden de algún lado…..ORDEN.- Suponen los más que es la vía política la forma más pacífica de resolver los conflictos, que hay que acudir al librito para saber a cuánto tenemos derecho y cuánto podemos exigir, pero no son las formas, ni los huevazos ni las mentadas. No están por ahí las sendas de la solución a las diferencias. Enríquez y sus muchachos piensan diferente, creen que cada vez que se ofuscan la gente corre en tropel a respaldarlos. Nada más equivocado que eso. A la gente no le gusta la violencia en ninguna de sus manifestaciones, y menos en política, porque en política, repetimos, está la solución de cualquier conflicto. No hay para qué dar esos espectáculos tan grotescos y tan desagradables. No obstante, Enríquez piensa de otra manera y cree que efectivamente, tras la gritería de ayer ya lo sigue todo Durango, y eso tampoco es cierto, pero en fin, esa es su manera de pensar y de actuar, cada quien, pero por ahí se han ido muchas ilusiones desmedidas…..REVERSA.- Trasciende que la Comisión de Honor y Justicia de Morena comunicó ayer su fallo en atención al Tribunal Local Electoral y que negó todos los derechos que pretexta José Ramón. Sus abogados creen que con ese resolutivo se les abren las puertas de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, y que será en esa instancia donde al final se le dará la razón. Mientras, ayer, José Ramón anunció que inicia un proyecto gratuito para hacer trasplantes de córneas para corregir diversas deficiencias visuales en la gente, tema que le da a los abogados de la alianza Va por Durango como para guardársela y sacársela en caso dado, como actos anticipados de campaña…..APROBADO.- Mientras los enriquistas hacían su desmoder a las puertas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Mario Delgado y otros líderes nacionales formalizaban la candidatura de Marina Vitela, por lo que la lagunera ya es la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia. Vitela era coordinadora estatal de las redes de defensa de la 4T, y no candidata de la coalición. O sea que, cada vez se cierran más puertas a José Ramón, y tan seguros están los morenacos de la postulación que muchos dan por hecho que nada ni nadie habrá de interponerse en el camino de la alcaldesa con licencia…..DAÑOS.- Ni cómo negar el daño que ha causado Enríquez a la candidata de la coalición, toda vez que las tendencias siguen en descenso para Morena y sus aliados. Marina ya no encabeza la pelea, sigue apareciendo unos puntos debajo de Esteban Villegas quien, sin embargo, hizo que el elefante pasara por el ojo de la aguja y queda científicamente amarrado el respaldo mayoritario de los panistas. Se tenían dudas sobre ciertos personajes blanquiazules, que por ahí andaban coqueteando y que pudiesen abrirle un boquete grande al proyecto aliancista, pero…Esteban ya juntó el agua y el aceite, ya los amarró pues. Quién sabe qué negociaciones harían para que los panistas terminaran echados en brazos del sanjuanero, pero esa es la verdad, y por eso, tenemos que reconocer que el que ha aprovechado mejor la “intercampaña” es Villegas, puesto que ha aprovechado mejor el tiempo haciendo amarres muy finos para evitar que se desaten en el camino, mientras Marina, se ha reunido con líderes sociales y empresariales, pero José Ramón no le permite la soltura que necesita para una mejor proyección, sobre la que, los propios de Marina ven un avance, lento, pero firme y seguro de hacia dónde se dirige. La encuesta de C&E Research precisa la delantera de varios puntos sobre Marina, aunque por ahí los marinistas siguen viendo un empate virtual, puesto que mientras Esteban puntea con 42% de las preferencias electorales, Marina figura con un 37 por ciento. Son cinco puntos, que traducidos en voto son muchos, pero cifra absolutamente alcanzable. La que sigue sin levantar es Patricia Flores Elizondo, sigue calificando en las encuestas con 7%. La cuesta que tiene enfrente está muy pronunciada y quién sabe si mejor tire la toalla antes de empezar las tomatinas…FALSO.- Alguien cree y dice, sin el más mínimo elemento, que a Celeste Sánchez Romero la mataron, dizque por respaldar a la 4T. Nada más fantasioso que eso, y anoche la Fiscalía General en el Estado, conocida la necropsia de ley, afirmó que murió por broncoaspiración…..Ya para terminar, digamos que los restaurantes del Hotel Gobernador quizá son los mejor diseñados de la ciudad, mucho muy cómodos y con una cocina mexicana quizá la más rápida de la región. Es un gusto de acudir a ese lugar tan frecuentado por los duranguenses, y ustedes, si no lo conocen, aprovechen para que no les cuenten. Por desgracia, es también el único negocio de comida que desprecia a los minusválidos, pues son tantos escalones que ahí no cabe nadie en silla de ruedas y muletas o bastón. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

