+ Es para considerar la Encuesta de Encuestas

+ Austera como para no quedar bien con alguien

+ Ubica a la punta a Esteban, pero a Marina cerca

+ La cloaca que ha destapado Julio Sherer Ibarra

+ Afecta al gobierno, pero barre con la 4T

¿Las chuladas que se están destapando los morenistas solo se habían visto entre priistas y panistas, o cómo era?

Juan Camaney

La encuesta de encuestas de Polls MX dada a conocer ayer precisa que Esteban Villegas se consolida a la punta en la preferencias de los electores a razón de 47.05%, por 45.75% de Marina Vitela. No es mucha la diferencia, pero tampoco es mala…..HISTORIA.- Hacia la segunda semana de diciembre pasado los números eran de 47.50% para el priista por 47.30% de la alcaldesa de Gómez Palacio. Luego hacia el 12 de diciembre cambiaron las cosas. Marina se fue arriba 47.41% por 47.36% del sanjuanero. Enseguida, para el 1 de febrero Villegas recuperó lo perdido y se colocó 46,55% sobre 46.21% de Vitela y los números al 18 de marzo volvieron a marcar a Esteban a la delantera, con 47.05%, por 45.75% de Marina, y las cosas siguen mejorando para el priista, especialmente desde su registro, y luego con la unificación de criterios al interior del PAN, que por momentos hubo amenazas de estallido, pues algunos personajes no terminaban de convencerse de Villegas en la candidatura. Las cosas, sin embargo, confirman que van bien, mientras sigan por ese camino…..ÓRALE.- Saben nuestros lectores que no somos adeptos de las encuestas. No nos gusta la encuestitis, porque aunque se anuncien más encuestas al final terminan liderando los que pagan la encuesta, de ahí la incredulidad de los electores, sobre lo que ya les hemos platicado y oprobioso resulta volver a rayar el disco. El estudio de Polls MX, sin embargo, parece más sensato, más apegado a la realidad, porque en el fondo, la misma Encuesta de Encuestas coloca a Esteban a la punta, pero ubica a Marina mucho muy cerca. Están en un virtual empate técnico liderado por el priista, en el que Vitela pudiese alcanzarlo, pero Esteban, en ese ínter, tendría la posibilidad de separarse mucho más…..ORDEN.- Y todavía nos queda pendiente la resolución del TRIFE fijada para este día. Los tiempos obligan al tribunal a definir lo que ya resolvió el tribunal local, el problema es, nos cuentan ahora, que el Tribunal Federal está atascado de chamba. Aun con la acumulación de trabajo tiene que resolver este día, pero la misma regla le permite hacerlo cualquiera de los tres días siguientes. No obstante, decir que la semana pasada la sala superior emitió el fallo sobre la impugnación No. 24, de manera que sigue la 25, que es precisamente una de las interpuestas por Enríquez, pero aun cuando el fallo viniera en contra, de José Ramón, quedaría todavía la impugnación No. 28. Aun teniendo todo en contra, la gente de Enríquez sostiene que el fallo viene favorable y que el oftalmólogo, a pesar de lo que se le ha criticado en distintos medios, aparecerá en la boleta. Total, así anda el cuento de las impugnaciones de Joserra, que ha llegado hasta la última instancia y ha metido en serios problemas a más de cuatro, empezando por sus amigos Mario Delgado y Ricardo Monreal, que ahora están doblemente arrepentidos de haberlo aceptado en terrenos cuatroteros…..SILENCIO.-La cloaca destapada por Julio Sherer Ibarra, exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador expone de muy fea manera los objetivos importantes del actual Gobierno Federal, por una parte, y acaba con los sueños cuatroteros de “No robar, no mentir y no traicionar…”, dado que entre los cercanos al mandatario se están sacando sus trapitos al sol y están dejando al descubierto transas multimillonarias que jamás imaginó alguno de los mexicanos, cuando el presidente López Obrador se comprometió a acabar con la corrupción y a meter a la cárcel a los corruptos. Mucho muy lamentable el destape de Sherer Ibarra contra Alejandro Gertz Manero y casi toda la Fiscalía General de la República, así como de la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Los que ya conocen del asunto, sin duda, esperan el siguiente episodio de esa gustada novela de Epigmenio Ibarra que ha venido a enlodarlo todo…..SABIDURÍA.- Mató a su yerno para defender a su hija que sufría de violencia de género: “Prefiero que mi hija me visite en la prisión a que yo la visite a su tumba. Y usted qué haría, pregunta en su cuenta de redes @Claus.Basarelli. No pues, este, pues yo me reservo mi opinión, porque también dicen que la sangre no duele hasta que no sale. O sea, tiene sus asegunes…..FILOSOFÍA.- Luego, encontramos en las mismas redes la idea del exsecretario de Gobierno Arq. Adrián Alanís Quiñones que no sabemos de dónde sacó, pero que no deja de ser certero, cuando dice: Cuando te asalten o te roben no pongas la denuncia por robo o asalto. Ponla por homicidio doloso en grado de tentativa y solicita que se transcriba tu denuncia y pide copia, ya que para robar a alguien le amenazaron con un arma de fuego, arma blanca u otras punzocortantes incluyendo el garrote. Eso es intento de asesinato, de esa forma la policía o los jueces no podrán ayudar a los delincuentes a dejarlos libres inmediatamente por robo simple. Cambiémosle el juego al sistema de justicia, a los fiscales y a los jueces corruptos y hagamos que por lo menos les sea más complicado a los delincuentes salir en libertad….. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

