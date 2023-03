“Chicotito”

+ Benito Juárez visualizó las raterías de hoy

“La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar”

Benito Juárez García

No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala…..LOCURAS.- La anterior es una de las frases más sabias y de sorprendente vigencia pronunciadas alguna vez por Pablo Benito Juárez García, quizá el mejor presidente que ha tenido México en todos los tiempos, cuyo postulado para muchos de los nuevos políticos ha de ser una locura. Pues cómo que “vivir en la honrada medianía…”. Ahora, los hay que se topan con grandísimos problemas para tener tanto dinero en casa que ni siquiera logran una idea de cuánto es. No hallan qué hacer, porque los bancos no se los aceptan así como así. Los paraísos fiscales sí los aceptan, pero el problema es transportar esas enormes cargas de dinero que suelen aparecer en tal o cual dependencia estatal, federal o municipal…..SABIDURÍA.- Juárez García fue, a la sazón, uno de los más grandes pensadores mexicanos de su tiempo, y creó otro axioma sorprendente al precisar: “En política, la línea recta es la más corta…”…..APROBADO.- “Libre, y para mí sagrado, es el derecho de pensar…”, dijo también el indio de Guelatao, Oax., al referirse a los periodistas, hacia los que siempre externó su respeto y consideración. Nada que ver con la polarización, división, linchamiento y escarnio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hacia quienes nos dedicamos a esta hermosa y sufrida profesión. Y eso que AMLO por momentos cree guiar su 4T (la Cuarta Trituración, le llama Martín Moreno) a la interpretación actual de los postulados juaristas…..SILENCIO.- La Nueva Ley de Comunicación Social no nada más es una afrenta contra los medios de comunicación, sino una agresión a nuestra Carta Magna en la que el sagrado respeto que Juárez tenía por la libre manera de pensar pasa a ser una vil caricatura que en la actualidad no merece la consideración de nadie……ACICATE.- Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra, cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la nación que solo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes, y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. Ni por dónde considerar aquellas brillantes maneras de pensar con las vaciladas y ocurrencias con que ahora se conduce a la nación. Ah, cómo falta un nuevo Benito Juárez García, pero…por desgracia, no se dan todos los días en este sufrido país. Nacen, pero muy de vez en cuando…..ASEGUNES.- No por nada, pero si Esteban tuviese la posibilidad de traer la segunda gigafábrica de Tesla a Durango, la traería sin dudarlo, puesto que urge a nuestra entidad ese tipo de industrias a fin de mejorar el aspecto salarial y abrir mejores opciones para los trabajadores duranguenses. De otra forma, vemos muy alejada una posibilidad de que pronto nuestros trabajadores tengan un salario remunerativo y que llene realmente las necesidades en la materia, pero casi juraríamos que Villegas hasta regalaría los terrenos y parte de la planta, además de liberarle de impuestos al menos por unos 25 años, dado que en ese ínter la entidad vería mejorado su nivel de vida, precisamente por los sueldos que acostumbra Tesla en el mundo. Lo malo es que López Obrador ya dijo que no, que no le darán ni agua para su segunda megaplanta, que sin embargo habrá de irse a otra parte, quizá a los Estados Unidos o en su defecto a Canadá. Pero nuestro país, a pesar de ser vecino del pueblo más rico y poderoso del mundo, seguirá condenado a vivir en niveles de economía muy parecidos a distintos países de África, pues “no tenemos por qué regalar nada a Elon Musk…”. Aunque sí tenemos y mucho para regalarle a Venezuela, Cuba y otras decepciones en el mundo…..DECEPCIÓN.- Muchas veces creímos y dijimos que Lionel Messi era o es un gran jugador, que pasaría a la historia como uno de los mejores de todos los tiempos, pero…en el mundial de Qatar vimos a un Messi y todo un equipo de barbajanes, rústicos, cerriles, que estuvieron a nivel de suelo cuando requerían de la humildad en la victoria, y eso que en la apariencia el torneo qatarí fue confeccionado para la coronación de Messi, de todos modos él y su equipo quedaron como un verdadero puñado de bárbaros que una y otra vez se burlaron del rival, y de los rivales, a pesar de que superiores superiores no fueron frente a Francia, pero en fin, así es el deporte, pero eso sí: No queremos saber nada de Messi por un buen tiempo. Pues bien, algo parecido sentíamos por Damián Alcázar. No una, ni dos, sino muchas veces subrayamos su envidiable habilidad histriónica, pero el muy ilustre hombre la ha tomado contra los que no piensan igual que él en política, aparte de sus constantes metidas de pata en la materia. Pues ya estamos igual, no queremos volver a saber más de su pasado, presente y futuro cinematográfico. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes, pues seguimos liderando en todas.

