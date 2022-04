“Chicotito”

+ Toño Ochoa camina en caballo de hacienda

+ Gonzalo y Martín quieren ganar con vaciladas

+ Los dos suspirantes exponiéndose al ridículo

+ Cárcel para los que votaron en contra: AMLO

+ ¿Dónde quedó el fuero, la inmunidad legislativa?

“La traición a la patria se debe castigar no solo con cárcel, sino con la muerte. Esa se le está escapando al jefe de la nación…”

Juan Pueblo

Toño Ochoa está caminando en la campaña como caballo de hacienda, o mejor dicho, como caballo Domeq. Más fácil no se la pudieron poner con Gonzalo y Martín Vivanco que no han tomado en serio su candidatura…..BOTONES.- La otra vez, cuando apareció Gonzalo justificando su iniciativa para modificar el águila en la bandera, en serio, apenó hasta a sus mismos compañeros de bancada. Vaya manera de ridiculizarse. Y ahora, en plena campaña, Alejandro (así se llama Gonzalo) salió promocionando las formas de colocarse una calcomanía, o los microperforados que se pegan en los cristales de los autos. No hombre, qu que con esas grandísimas ideas,é grotesco, eh…las burlas silenciosas de la gente se escucharon hasta acá…..IDEAS.- Y Martín Vivanco, el aspirante naranja a la alcaldía de Durango, no se queda atrás, salió con una vacilada tipo Gonzalo al aparecer subiendo bolsas de basura a un camión recolector. Piensan muchos que con esas grandísimas ideas los suspirantes perdieron la mitad de los que ya los seguían. La moraleja es: Juegan para perder o qué carajos, quién en su sano juicio pensaría que con esos videos podrán captar seguidores. Por eso, y sin darle muchas vueltas, repetimos: Toño Ochoa camina en la campaña como caballo Domeq, está robando en despoblado…..ORÍGENES.- Y luego, qué ondas con Betzabé Martínez. Se supone que saldría a la campaña a tratar de derribar una vaca sagrada de Gómez Palacio al menos con alguien como lo es Leticia Herrera, pero con ascendencia y aceptación entre los gomezpalatinos y resulta que la aspirante morenista ni siquiera quiere decir dónde vive, porque sospechan que vive en Torreón. No sabemos qué pasó con Marina, por qué escogieron a alguien con esas limitantes, a menos que también sea para perder, pero…lamentable por donde se le quiera ver….ÚPALE.- Y, contra lo que pudiera suponerse, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a meterse en caminos pedregosos al advertir que los diputados que votaron contra la reforma eléctrica son traidores a la patria y la traición a la patria se castiga con cárcel. Aunque, recuerdo alguna vez haber leído el artículo correspondiente y no nada más considera la cárcel para los traidores a la patria, sino que contempla la muerte. Sí, así como lo leen, es la única regla que considera la posibilidad del paredón, aunque hasta ahora no se haya aplicado nunca a nadie, pero nada más falta que eso nos lo descubra el señor presidente. Y también leí en nuestra carta magna que los diputados o senadores no serán perseguidos ni cuestionados por lo que hagan o digan durante su actividad legislativa (ya lo hemos comentado) y eso es lo que ocurrió el domingo pasado. Eso es lo que los expertos llaman inmunidad legislativa, que nadie puede ser perseguido y ni siquiera cuestionado, mucho menos encarcelado, por como voten durante las actividades legislativas, como la del domingo. No es por molestar, pero nos parece que esa también la pierde el mandatario, quizá por no dejarse aconsejar por los que saben…..DOLOR.- El dolor por que está pasando la familia de Debanhy, la muchacha perdida una semana en Monterrey, sin duda, es un dolor que nos alcanza o debe alcanzarnos a todos, porque su muerte confirma la poca empatía entre los seres humanos y el escaso sentido de solidaridad con el desvalido. Debanhy deambulaba sola por un camino de la industriosa ciudad y, aunque fuese ebria o como haya ido, debió llegar viva a su casa. Nada, ninguna razón justifica la barbaridad cometida en su contra, y eso, más que otra cosa, justifica lo que harán en cualquier momento los grupos feministas pero, especialmente, descubre los peligros latentes en México, en cualquier parte de México, para las mujeres, y que tras Debanhy puede alcanzar a cualquiera de nuestras mujeres, de nuestras hermanas, de nuestras hijas, de nuestras sobrinas, de nuestras nietas, etc… La rabia, la impotencia que atormenta a sus familiares, es la misma que sufrimos nosotros. Nos duele a pesar de que no la conocimos y ni sabíamos a qué se dedicaba. Es que, a lo que se haya dedicado, el animal que acabó con su vida debió respetarla en todo momento. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que nadie le pidió que la Fiscalía federal atrajera el caso, pero…tiene que hacerlo por solidaridad común, por necesidad natural, por salud de la patria, a fin de que se aclare todo y se llegue a donde tenga que llegarse, especialmente por el rumor de que el asesino pudiese encontrarse entre el personal de la Fiscalía de Nuevo León, y porque si es la Fiscalía local la que investiga el doloroso caso no llegará a nada y no encontrarán a la bestia en cuestión…..S.O.S…- Las complicaciones mentales están haciendo mella en la población, sobre todo tras la pandemia. Ya varias personas dañadas por ese tipo de males nos han pedido auxilio porque no saben a dónde acudir, lo que nos indica que la Secretaría de Salud o el Sector Salud en pleno debe emprender una intensa y extensa (que llegue incluso a los sectores marginados o alejados de la capital) campaña de promoción para hacerle llegar a la sociedad las vías rápidas para pedir el auxilio de los expertos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp