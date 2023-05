+ Fallida agresión al arzobispo de Durango

+ Rueda de prensa abrió más dudas que certezas

+ Reclamos ruidosos que el pastor no entendió

+ En Tamaulipas también fue amenazado en 2011

+ Fiscalía desestima intento de homicidio al pastor

“América regresa a su nido con un pie y medio en la final…”

No tenemos mucho qué opinar sobre el fallido ataque sufrido ayer por el arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez. Sí decir que tras los hechos violentos ocurridos en Catedral hay más preguntas que respuestas…..ASEGUNES.- El pastor, una vez conocido el incidente, que dimos a conocer ayer antes que nadie, para variar, llamó a una rueda de prensa en la que el guía espiritual aseguró no conocer a su agresor, que no le escuchó las groserías que le gritaba. Hoy se dice que varias veces le gritó que “enterraste a mi hermano”, y que se lo dijo tantas veces como para entenderlo bien. El sacerdote, sin embargo, sostiene que no lo conoce…..MOTIVOS.- Alguien en nuestra reseña informativa insertó una nota informativa en la que el portal El Mañana de Tamaulipas incluye una nota en la que relata que hace 12 años Armendáriz Jiménez y otro pastor fueron acusados por abuso, y que las víctimas eran menores de edad. Anoche mismo, en su nota informativa EL REFORMA aseguró que por esa misma causa el arzobispo de Durango había sido amenazado en Tamaulipas…..INSISTENCIA.- Ayer, en su encuentro con los medios, Armendáriz Jiménez sostuvo más de una vez no conocer a su agresor y no haber entendido las groserías con las que se dirigía a él……CALMA.- Hoy, el Arzobispado ha permanecido en silencio. Excepto el mensaje en redes del misionero originario de Magdalena de Kino, Son., en el que agradece a la “Santísima Virgen, la inmaculada Concepción y a los santos mártires hoy en su fiesta, me hayan protegido de esta agresión contra mi integridad física en la sacristía de la Catedral de Durango. Dios bendiga a todos por sus palabras de solidaridad y sus oraciones…”. El vocero, el padre Noé Soto, también ha permanecido tranquilo, no obstante haber asegurado ayer que teniendo más información se convocaría a los periodistas de inmediato…..REACCIÓN.- Esta mañana, la fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso desdeñó la acusación por intento de homicidio contra el arzobispo interpuesta por el Arzobispado, en virtud de las circunstancias de inestabilidad emocional del detenido, quien incluso habría sido remitido al hospital mental para una revisión completa a su actitud…..BRÚJULA.- La senadora Margarita Valdez sí que trae perdida la brújula, pues habiendo tanto tema importante para tratar sostiene que el INSABI cumplió su ciclo y que por eso tenía que ser relevado, y aplaude, pues ni modo de protestar, que sea el IMSS quien se haga cargo de la salud de los mexicanos, como si el Seguro Social estuviera en Jauja, cuando ni siquiera puede atender mínimamente a su derechohabiencia. El día que el Seguro Social demuestre poder con sus afiliados ese día debían echarle encima más carga, pero las vergüenzas de ahora de atender a los enfermos en el suelo o en una banca, con todos los riesgos que implica una infección, ese día debían cargarle el INSABI y todo lo que quieran, pero si el pobrecito IMSS hace mucho fue superado por sus afiliados, cómo venir a traerle más trabajo, no se vale, y no servirá de nada, aunque la senadora y sus compañeros de partido quieran creer otra cosa…..TABLAS.- Y el ISSSTE, para que ni volteen para allá, está igual o mucho peor, porque allá de plano ya perdieron hasta la vergüenza. Ya nadie habla de la porquería de servicio. Todo mundo lamenta las tétricas condiciones en que sobrevive. Está, para decirlo en términos médicos, en terapia intensiva, pero con muy pocas posibilidades de recuperación, para que me entiendan pronto. Quizá por eso no pensaron cargarle el INSABI, pues a ese pobrecito muerto nada más falta enterrarlo…..APLAUSOS.- No se lo digan a nadie, pero el gobernador Esteban sí que pasó aceite el fin de semana al recibir al secretario de Gobernación Adán Augusto López, una de las “corcholatas” autorizadas para buscar la sucesión de AMLO en Presidencia de la República. Es que, si por Esteban fuera, los recibiría a todos con los brazos abiertos, pero no con la emoción y la carcajada con que atiende siempre a Adán Augusto. Esta vez hasta pasó por Tacos Tere a darle un llegue al desayuno y se fue por de más agradado. Hay los que dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar, pero nosotros le añadiríamos la cosa política, pues tampoco por ese lado es posible ocultar las emociones tratándose del “otro López”, aunque Villegas está obligado a poner la otra cara frente a las otras “cascaroletas”, qué dificultades, claro…..TÓMALA.- El jueves, cuando América ganó 1-0 a Chivas, los jilgueros televisos salieron retelocos de contentos asegurando que “América regresa a su nido con un pie y medio en la final…”. Anoche, ese pie y medio se convirtió en nada al ser goleados precisamente por las chivas que nada más necesitaban dos goles y les hicieron tres. Faltó colmillo para dirigir ese partido, pues con la expulsión del español Álvaro Fidalgo, los cremas se cayeron, se echaron todos atrás y provocaron la goliza. Sorprende que a pesar de que con otra táctica miles de equipos han jugado mejor con un jugador menos, pero anoche los amarillos quedaron reducidos a un equipito del llano. ¡No manchen..! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

