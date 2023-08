+ Los astros se alinean hacia Xóchitl Gálvez

Los astros se están alineando hacia Xóchitl Gálvez en el Frente Unido por México; ayer Santiago Creel declinó a favor de su compañera de partido X y restaría que Beatriz Paredes haga lo mismo…..NÚMEROS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo buena mano en la promoción de Xóchitl, la colocó en primerísimo lugar de las “taparroscas”, pero también por encima del “corcholatero”. Aquellos, finalmente están haciéndole el “paseíllo”, el mismo que se hace a los campeones de futbol, como queriendo mensajearle a los de enfrente que no habrá flan en junio próximo, como en el supuesto habían pronosticado no menos encuestadores morenos…..APROBADO.- Convencieron finalmente que Marcelo Ebrard se quede en Morena a cambio de esperar a los resultados de la encuesta, una de las cincuenta que se han hecho, en la que el estudio, de manera científica, precisará quién es el mejor, a pesar de que los apostadores siguen pagando dos por uno a que la “tapada” es Claudia Sheinbaum. “Yo creo en la encuesta, pero no en lo que están haciendo otros en torno a la consulta nacional…”, precisó ayer por la tarde el excanciller, que piensa que en la dirección de Morena siguen trabajando para inclinar los dados hacia Claudia. Aparte, ayer pidió que no se hagan bolas: “Yo quiero la Presidencia. Ninguna otra silla me llama la atención…”….. ATRACO.- Se esparció como reguero de pólvora el supuesto robo de que fue objeto el cantante español Miguel Bosé, quien asegura que los ladrones se llevaron joyas y un sinfín de artículos diversos de valor importante, pero que al final lo mejor es que no le pasó nada ni a él ni a sus hijos, lo mismo que al personal de su casa. No pocos adelantaron que tras la amarga experiencia Bosé dejaría México, pero para su sorpresa no se va, se queda, sabedor de que los amantes de lo ajeno están presente en todas partes del mundo, no nada más en México. La diferencia de México es que acá la policía no se da por ofendida y pocas veces atrapa a los malhechores…..SECRETOS.- Jorge insiste en descarrilar la obra de Toño, aunque ahora refuerza la idea con su dicho de que el alcalde, como coordinador de campaña del exalcalde, le aconsejó que admitiera dinero del crimen. Salum se ha metido en otro atolladero, toda vez que acepta en sus propias palabras que en su administración hubo dinero sucio, pues no lo niega, de modo que la suposición en sus propias palabras releva cualquier necesidad de prueba porque además es cierto, algo que pocos sabían en realidad.- …..TORNILLOS.- Vicente Fox urge de una buena apretada de tornillos. La misma Xóchitl le pidió que “no la ayude…”, porque con sus ayudas cada vez que lo intenta termina metiéndola en broncas. Ayer, Vicente subió a X un mensaje en el que no redactó una sola palabra de manera correcta. Escribió puras tontadas, para decirlo rápido, y con ellas se dirigía a AMLO, quien quizá no entendió sus garabatos, aunque subrayó que Xóchitl sí le entendería. O sea, ya siéntese Vicente, usted ya bailó, y bailó muy mal como para querer seguir en la tandariola…..FUEGO.- Muchos chiapanecos le pusieron el acento a las íes al prenderle fuego a los nuevos libros de texto. No esperaron a las conclusiones de los supuestos “sabios” que en nombre de Marx Arriaga hacen desde hace varias semanas. O sea que gústeles o no les guste, en Chiapas fueron más prácticos, se olvidaron del qué dirán y se armó la hoguera en que las filosofías venezolanas acabaron reducidas a cenizas…..TSUNAMI.- Aparece como un tsunami la ola antilibros. Nada detiene el rechazo a los nuevos libros de texto. Antier en Chiapas los totziles los quemaron en montón y se sumaron más estados al repudio, de modo que… todo obliga a suponer que se quedarán almacenados. Y los amparos siguen tramitándose ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que…mala patada esa grandísima ideota de redactar e imprimir libros fuera de la ley (ayer otro juez federal precisó que en la impresión de esos libros se violó la ley de manera reiterada y sin un solo programa de estudio) como ilegal sería también la impresión de libros distintos que propuso la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos….. GENTÍO.- Antes, en las “giras de trabajo” que hacían por el mundo nuestros gobernantes, cargaban hasta con la sirvienta y los perros y, como hemos resumido, hasta ahora no ha llegado una fábrica de palillos por esas gestiones, pero lo paseado, ¿quién tiznados se los quita? La diferencia entre Esteban y los anteriores es que Villegas cargó solo con tres auxiliares y no visitaron un solo centro turístico porque, efectivamente, no iban a eso. Esta mañana el gobernador adelantó que pronto se darán distintas sorpresas sobre los resultados de la gira, de modo que…no hay similitudes con el pasado. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

