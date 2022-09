+ Entre todos tenemos que rescatar a Durango

+ Molestos por el posible cobro de tenencia

+ El paquete no es solo de Esteban, es de todos

+ Órale, le deben 350 mil a Ana Karen Ávila

+ César Cárdenas tiene que salvar al deporte

“Hágase tu voluntad, pero en las mulas de mi compadre…”

Anónimo

Todos, o casi todos, aceptamos el pedido del gobernador Esteban Villegas de unirnos para sacar a Durango del rezago. Muchos, pero varios de esos brincaron cuando se enteraron de la posible tenencia…..MULAS.- O sea que hágase tu voluntad en las mulas de mi compadre. Apoyamos a Esteban mientras no se trate de ponerle a la charola. Tienen razón los automovilistas que no se la acaban con los baches, el pavimento todo está para la basura, pero…entonces no podremos salir de ese círculo vicioso de que no se paga tenencia porque no tenemos buen pavimento, y no tenemos buen pavimento porque no hay dinero…..CRISIS.- La crisis en que se encuentra la administración estatal precisa que no tiene lo mínimo para mantener abiertas las oficinas. No hay dinero para nada. No sabemos si se lo robaron o no se recibió, no sabemos. Eso lo conoceremos hasta que la nueva titular de finanzas nos informe de qué o cómo recibió realmente la dependencia…..ACCIÓN.- Durango necesita reactivarse, levantarse de la lona donde lo dejó la pasada administración y, como pidió Esteban, entre todos sacar ese perro del agua en el que quizá tengamos que poner, poco o mucho, pero poner para sumarnos en los hechos al trabajo que se ha echado a cuestas Villegas Villarreal, además de que la responsabilidad de rescatar a la entidad no es solo de Esteban, sino de todos los duranguenses, que tenemos que entender la circunstancia y solidarizarnos con quienes intentan remediar la situación…..COBROS.- Ayer que alguien visualizó la posibilidad de cobrar nueva tenencia y nuevas placas, brincó preguntando por qué seríamos nosotros los que paguemos el quebradero que dejó el gobierno ido, solo que, bajo esa excusa, nunca llegaremos a ningún acuerdo y los problemas persistirán por los siglos de los siglos, pues las dificultades y carencias no se resolverán con evasivas o justificantes…..NÚMEROS.- Ana Karen Ávila asegura que el gobierno pasado le adeuda 350 mil pesos de aportaciones para traslado, comidas y hospedaje de distintas delegaciones deportivas. Está interesante la reaparición de la intensa turista deportiva y sobre todo el que le haya puesto dinero bueno de su bolsa al malo, pues saben todos atletas y padres de familia que nunca se atendió favorablemente ninguna solicitud de los padres para viajar a competir en tal o cual torneo. Sin exagerar, en el 99% o en el 100% de los casos, para no fallarle, los sufridos padres fueron los que enviaron a sus hijos a penar en esas giras de hambre. Ana Karen nunca tuvo un peso para ningún deportista, ¿cómo es que ahora le deben? En todo este enredo lo bueno es que ella ya nada tiene que ver con el deporte ni amateur ni profesional. Todo queda en manos de alguien que sabe de deportes y que siempre tuvo que gastar de su bolsa para impulsar a sus hijos y entiende cómo se las gastaron los antecesores en el cargo. César Omar Cárdenas Reyes es una vieja historia de gastos de dinero en sus hijos que nada le cuentan. Ojalá le den las herramientas para levantar la actividad deportiva del deshonroso lugar en que se encuentra en el plano nacional. Seguro es que si lo apoyan habrá de hacer mucho por esos atletas amateurs que se esfuerzan y sacrifican por su puro gusto, por mero amor al deporte. Ayer, el licenciado Cárdenas Reyes habló sobre sus planes y precisó que el objetivo que le ha impuesto el gobernador Esteban Villegas es reposicionar a Durango en los primeros lugares del deporte nacional. Acá tenemos el potencial para destacar no solo a nivel nacional, sino internacional, el problema es que en Durango hay muchos atletas súper pobres cuyos padres tampoco tienen para poder enviarlos a los torneos. Es ahí donde las potenciales figuras que van destacando desde su primera infancia pasan al olvido, pues no hay manera de que puedan ir a mostrarse en los grandes eventos, muy a pesar de que en los informes de gobierno, invariablemente, se da cuenta de los muchos millones de pesos que en la apariencia se gastan precisamente en el impulso a los deportistas, pero en la realidad no gastan nada. Se lo roban, aunque no falten los que me quieran demostrar lo contrario…..CALMA.- La “primicia” que nos dio ayer Víctor Rubén Hernández sobre el supuesto viaje de Totoy a Europa se diluyó y hasta se olvidó para las últimas horas de la tarde. No hubo tal, aunque nuestro dicho de ninguna manera trate de purificar a los indecentes del gobierno, que los hay, y muchos. O sea, quizá sí hubo saqueo, pero no podemos afirmarlo en este momento, cuando ni siquiera se ha hecho alguna investigación. Ojalá que Esteban no se tarde con las pesquisas, de lo contrario pasará el tiempo y se enfriará la posibilidad de hacer justicia. Recuerden que hace seis años el nuevo gobernador afirmó muchas veces, miles para ser exactos, que “pagarán todos aquellos que lastimaron a Durango…”. ¿Sabe usted cuántos fueron los que pagaron por haber lastimado a Durango? Ninguno, todos gozan de cabal salud y añorando regresar a las andadas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en cualquiera de las redes sociales pues seguimos liderando en todas.

