+ Amarra Esteban empresa de Boston

+ Nos chamaquearon con un video viejo

+ Ni siquiera es policía el “violento tipo”

+ David Ramos hace “limpia” en Victoria

+ Aunque todavía duerme con el enemigo

“Es un hecho la venida de una importante empresa tecnológica de Boston, ya se firmaron compromisos…”

Esteban Villegas

Además de otros adelantos concretos en la gira por Estados Unidos del gobernador Esteban Villegas, trasciende que es un hecho la venida de una gran industria tecnológica de la que luego ampliaremos detalles…..QUEMES.- El incidente grabado en el que un supuesto “policía” desenfunda su arma y amenaza a una persona, sí ocurrió, pero no en estos días, sino hace mucho tiempo y, el acusado, no es policía, sino celador del Cereso…..ENGAÑIFA.- Lo admitimos, nos “chamaquearon” con esa grabación que no entendemos para qué se hacía pública o para qué la hicieron circular, pero obvio que pasaron a perjudicar al celador, que nada tiene que ver con corporación policial alguna…..CAÍMOS.- Y nosotros, como viles novatos, nos dejamos engañar en pleno septiembre, mes de la patria, por lo que tenemos que admitirlo precisamente para no echarle más picante al linchamiento generalizado contra la policía, porque el supuesto ni siquiera es policía…..AVISO.- El alcalde Toño Ochoa informa que se comprarán cámaras de última generación para aplicar “foto-multas” a quienes le suman el acelerador a su carro y gusten de hacerlo con frecuencia. Lo único que habría qué pedir es que las cámaras no se parezcan a la cajita de cartón que puso Óscar Galván en las alturas del bulevar Guadiana, frente al “Baluartito”, para evitar los arrancones que aún a la fecha se siguen registrando, pues fue una cajita tan mal hecha que nunca tomó una fotografía a los bólidos que todos los días usan ese bulevar como el Gómez Morín, pues en este se asegura que hay “arrancones” todas las noches y no aparece nadie de azul que los calme o los despache al autódromo “Hermanos Rodríguez”, dado que las calles no son para eso….. VÁMONOS.- Anda por acá o anduvo Xóchitl Gálvez, que por ahora anda también en el río revuelto porque parece que también hizo truco con su tesis profesional, por lo que su caso ha sido turnado a la comisión correspondiente para revisar si hay alguna sanción. Ella misma trató el tema ante los medios y aseguró que no le quitaba el sueño el problema, que si la UNAM le retira el título no se va a poner a llorar, pero como existe un precedente igual en la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, aceptará cualquier resolución si se parece a la aplicada a Esquivel. Y como a Yasmín no se le sancionó de ninguna forma, tampoco debe haber excepción con ella. El tema es que se vienen los tiempos del topeteo, de los cabezazos, de los piquetes a los ojos, de las patadas a las espinillas por debajo de la mesa, tenemos que ir acostumbrándonos, aparte de que en el Frente Amplio por México ni se han dado por aludidos, nadie ha salido a meter el pecho a las balas por X…..REGLAS.- Ojalá que los partidos pronto definan sus formas de nominación de las candidaturas que vienen, porque en los centros de análisis político (vulgo cafés) todo mundo se está apuntando, y a veces hasta sin pertenecer al partido que pretenden. Otros, sin ningún merecimiento que se les conozca, también se han anotado y los hay hasta con antecedentes penales que les vale, están más prestos que un calcetín. Esto es, urge que se haga el primer cernimiento para ver cuántos se quedan y cuántos podrán en realidad llegar hasta la etapa de las medallas. Aun cuando la realidad es que los tiempos son los que marca el INE para todos sus efectos, y aunque otros quisieran descarrilar el tren, no será posible, al menos así piensa uno de los mandos del FAM, pero desconocemos qué harán Morena y sus satélites…..HISTORIA.- Recuerdan lo que les comenté no hace mucho sobre la “plaga” que cayó a la Presidencia Municipal de Guadalupe Victoria, y que al alcalde David Ramos le estaban jugando las contras en su misma oficina. El caso es que, según informes incompletos, ya echaron de patitas a uno o dos de los ratones de dos patas, pero se quedaron otros con iguales o peores mañas…..”…..LEYES.- En el derecho, una de las primeras máximas que le enseñan a los estudiantes es aquella de que “Hasta el peor de los criminales tiene derecho a la defensa…”. Estará bien o no, no es nuestro problema, pero los mexicanos todos tenemos a la mano ese derecho del que se puede colgar cualquiera mientras no haya sido declarado culpable. Antes, obligados estamos a respetar la presunción de inocencia. No gusta nuestro corolario, pero no lo inventamos nosotros. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

