+ La gente pregunta por los responsables

+ Alguien debía estar ya tras las rejas

+ Esteban debe dar un golpe de timón

+ Serias acusaciones contra la Fiscalía

+ Alguien mareado no quiere a reporteros

“San Memo Ochoa nos lleva directos al campeonato mundial…”

Escuchado por ahí

La gente sabe que el brote de meningitis es otro de los estropicios del sexenio de pesadilla, que Esteban Villegas nada tiene que ver, pero…no pocos creen que está solapando a los culpables, por tanto, hora de retomar el timón …..ORDEN.- Aun cuando se trata de que Esteban atienda las prioridades estatales, como son la recuperación de las fuentes de trabajo, la seguridad y el orden en la entidad, tiene que retomar el espinoso asunto del brote y llevar a la cárcel a quien tenga que llevar…..ÉPALE.- Es que, el rumor está en ascenso, creen algunas personas que el brote surgió ya en esta administración y que -lo han dicho- se trata de un distractor para desviar el encono que dejó el robadero del pasado gobierno y que es táctica de Esteban para liberar al pasado de todo lo que se dice se llevaron, quieren hacerlo cómplice…..ACLARACIÓN.- La realidad es una, el brote surgió desde antes que entrara el nuevo gobierno. La nueva secretaria de salud, la doctora Irasema Kondo, ya encontró en su escritorio el informe preciso del caso que empezó a aparecer en julio y agosto pasados. No se hizo público de inmediato para no alarmar a la sociedad, esperando sobre todo que pronto pasara a un segundo plano informativo, pero fue todo lo contrario, las cosas se han complicado a grado tal que algunos sugieren que todo está fuera de control, que siguen apareciendo enfermas y que, por las condiciones en que se hallan las hospitalizadas, pudiese aumentar terriblemente el conteo fatal y quizá llevarlo a planos insospechados, pues no son nada más las 56 confirmadas y nueve decesos, sino pudieran ser hasta 500 las víctimas, pues se trataría de todo un lote de anestésicos. Ojalá que no se confirme, que las consecuencias no sigan creciendo, que ahí termine todo, pero…el daño no cede, por el contrario…..ACCIÓN.- Aclarar que el gobernador Villegas Villarreal desde que se conoció del brote ordenó la mejor atención a las víctimas, a pesar de que luego alguien aseguró que no hay cura, que no se tiene protocolo alguno para tratar a las enfermas, a pesar de lo que dice el infectólogo Alejandro Macías. Igual advirtió a los cuatro vientos que se actuaría contra los responsables, así se tratara de exfuncionarios del pasado gobierno y pronto se emitieron órdenes de aprehensión, aunque hasta ahora no ha sido detenido nadie…..S.O.S…- Se dice por otro lado que, algo no embona en esta tragedia, pues para atender a más de sesenta contagiadas solo se contaba con uno y si acaso dos neurólogos, que quizá ahí se originaron varias de las muertes, pero entonces habría que preguntar por qué no han traído los especialistas de otras partes, como por ejemplo de Cuba, pasando por los estados vecinos que no tienen nuestro problema y los neurólogos están por de más tranquilos. Ya el doctor Macías aseguró que a las enfermas se les está administrando el mejor tratamiento posible, algo encomiable, pero…¿por qué siguen muriendo esas mujeres?…..HIJECES.- Familiares de una de las occisas asegura que en lo terrible de su experiencia pueden contar que su familiar duró casi tres días sin los medicamentos prescritos, que ellos vieron un descenso en la lucha que ella hacía por preservar la vida. Aparte, aseguran que alguien en Fiscalía retuvo el cadáver hasta que retiraron la denuncia contra quien resulte responsable, denuncia que interpusieron en virtud de que estamos ante un problema creado, que alguien generó con su irresponsabilidad o con su ignorancia o su maldad, pero los efectos son los mismos, por tanto, debe castigarse a quien o quienes resulten responsables…..AFANES.- Víctor Hernández tiene que acomodarse lo antes posible en la Dirección de Comunicación Social, porque por donde quiera han aparecido generales que se empeñan en echarle a perder la tarde a los reporteros. Hay policías que luego se sienten cerveza en Qatar, y adoptan la pose de los reyes de aquella futbolera urbe de medio oriente, y quieren que los periodistas les avisen para cubrir los hechos informativos, cuando por el contrario, ellos están para facilitar el trabajo de los periodistas, pero lo entienden al revés, quieren oponerse cada que se requiere, como las coberturas de helicóptero que seguido trae lesionados del interior del estado. Obviamente, el absurdo en todo lo alto, puesto que ese tipo de información es positiva para el gobierno, pero alguien no lo entiende e insiste que a la siguiente mandarán al Ejército a correrlos con bayoneta calada y toda la cosa, de ser necesario. Una de dos, si se trata de la inexperiencia de unos y otros, o de la falta de tablas, pasa, se perdona, pero que lo tomen a campaña, váyanse mucho a la jijurria. Seguiremos cubriendo la información cuanta vez se haga necesario, con autorización y sin ella…..PATADAS.- México ya jugó su primer partido y empató con Polonia. No fue un mal partido, fue un mal partido de los dos. Lewandowsky falló el penalti con que hubieran derrotado a México, pero…no desbordemos nuestras ilusiones, que luego es más difícil acomodarnos en la realidad. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en las redes sociales de las que somos líderes.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp