“Chicotito”

Entran al quite diputados del Partido del Trabajo

Piden que la Fiscalía federal atraiga caso del IMSS

Denuncian una serie de irregularidades cometidas

Aseguran que es un montaje para perjudicar a Azucena

Entregarán o entregaron túnel “El Chaparreño”

“Ante las denuncias de los diputados federales del PT suponen muchos que nunca existió el supuesto atentado contra el magistrado Silva, que es un mero montaje para perjudicar a Azucena…”

Juan Pueblo

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está pidiendo de manera formal que la Fiscalía General de la República atraiga el incidente ocurrido en la clínica No. 1 del IMSS. Advierten una serie de irregularidades contra la doctora Azucena Calvillo que es menester aclarar…..TORMENTA .- Nunca nos equivocamos cuando dijimos que la historia tormentosa que vive la internista zacatecana daría mucho de qué hablar y que aportaría tema para rato, pues ya se complicó todo para la Fiscalía General en el Estado…..ACCIÓN.- Anoche, los legisladores federales petistas denunciaron que, lo dicho por los médicos de Durango, todo es un montaje por el que quieren incriminar a la internista, dicen que la amenazaron de muerte y que le hicieron firmar documentos en donde acepta todos los cargos que le hace la Fiscalía y que si se resiste matarán primero a su esposo e hija, y luego a ella para que no ande de rajona…..ESCÁNDALO.- El escándalo está tomando visos de internacionalización, porque por separado los grupos médicos de Durango están pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en virtud de que no confían en la actuación de las autoridades ministeriales ni de derechos humanos ni del estado ni del país, máxime que habrá de intervenir el Gobierno Federal al que pertenece la doctora Velia Patricia Silva Delfín…..HECHOS.- Entre los diputados petistas está uno de Zacatecas que asegura conocer de sobra a la doctora Calvillo Carrillo. Dice que fue su vecina toda la vida, casi desde nacimiento, y que la conoce tanto que mete las manos al fuego por ella, que de ninguna manera es capaz de incurrir en semejante barbaridad. Que no duda del montaje de la Fiscalía General en Durango…..RUIDO.- Es de anotar que entre los diputados peteros está el escandaloso Gerardo Fernández Noroña, especialista en ruido político nacional e internacional, que no habló durante la reunión informativa, pero es de suponerse que respalda la intención de sus compañeros y estará pendiente de la evolución del caso…..SOSPECHAS.- Son muchas las inconsistencias del supuesto que narró la fiscal antenoche. No cuadran distintos argumentos como el de la vestimenta que dicen llevaba la “enfermera”, como se dijo inicialmente, o de la doctora para apagar el respirador, y menos el de la jeringa. Si en realidad hubiese sido Azucena la autora del “atentado”, habría procedido de la manera más sencilla, añadiendo el contenido de la mentada jeringa al suero. Calvillo sabe, como sabemos todos, que hubiese sido más sencillo vaciar el contenido de la jeringa en el suero que apagar el respirador, por la alarma que emite el aparato, y de otra manera ni habría necesidad de apagar el aparato y exponerse a que la descubrieran…..REGLAS.- Antenoche, la fiscal Medina Alemán aseguró que tiene videograbaciones y audio que confirman los elementos para suponer que fue la doctora Calvillo la del aparente atentado, aunque los que saben aseguran que no hay ni videos, ni fotografías tomadas de los videos en virtud de que el sistema de videovigilancia del hospital No. 1 del IMSS existe solo en el papel. No lo atiende nadie y nadie tuvo la precaución de grabar el supuesto momento del ingreso de Azucena a las instalaciones. Anoche, los diputados petistas aseguraron que durante la detención se videofilmó el momento en que acepta todos los cargos, pero habría que aclarar en qué condiciones se hizo la grabación y, sobre todo, en qué instalaciones, toda vez que los diputados aseguran que desde la misma noche del lunes en que se detuvo fue llevada a una casa de seguridad, que aparentemente nunca estuvo en la Fiscalía, y que solamente hasta que creció la presión por medio de la búsqueda de la internista fue llevada al Centro de Readaptación Social. El esposo de Calvillo asegura que acudió hasta la Fiscalía la noche del lunes a denunciar la desaparición, y en la representación social siempre negaron haberla detenido…..EXCESOS.- Hay quienes empiezan a creer que nunca existió el atentado contra el magistrado Héctor Emanuel Silva Delfín, sospechan que todo es un montaje ideado entre la fiscal Ruth Medina Alemán y su amiga la doctora Velia Patricia Silva Delfín, delegada del IMSS en Tamaulipas, para incriminar injustamente a Azucena Calvillo, y todo por que la internista reclamó a la doctora Silva que estuviera en terapia intensiva cuando es algo prohibido para todo mundo. Si interviene la Fiscalía General de la República, como es muy posible que suceda, todo habrá de aclararse y todo saldrá a la luz pública. Nosotros empezamos a creer que todo fue un arranque de desesperación de la doctora Silva al ver grave a su hermano, pero lo cierto es que está generando una verdadera revuelta de la que saldrán raspados más de uno…..ÉPALE.- Anoche, el doctor José Jorge Campos Murillo, director de Movilidad del Gobierno Estatal, difundió en redes su consideración sobre el tema. Reclamó algunas fallas de la fiscal Ruth Medina y con razón, sobre todo aquello de que 72 horas después no se sabe qué contenía la jeringa. Todo iba bien, o requete bien, hasta que aseguró que el magistrado local Héctor Emanuel es magistrado federal, equivocación que también cometió la exfiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso al respaldar el dicho erróneo de José Jorge. Es federal la delegada en Tamaulipas, pero no su hermano, y Campos Murillo lo hizo federal, exhibiendo la ligereza de su comentario o, peor aún, la ignorancia en la cosa jurisdiccional, inaceptable para un gran doctor en derecho…..AVISO.- Abrieron ya a la circulación el bulevar Guadiana y se entregó o se puso en servicio el túnel “El Chaparreño” que medio vendrá a resolver el problema de los atropellamientos y muertes de peatones. No lo corregirá en su totalidad, pues los viandantes tendrán que exponerse al caminar sobre las laterales del bulevar, que de la misma forma son vías de mucha circulación. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp