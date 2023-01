+ Ruth N., ¿no es la misma de la meningitis?

Juan Sin Miedo

Aclaren, rectifiquen o desnieguen si la Ruth N., detenida la semana pasada, es la misma administradora de la Secretaría de Salud que buscaban hace varias semanas como una de las principales artífices de la meningitis…..SOSPECHAS.- Nosotros empezamos a creer que es la misma, pero lo que sorprende es que la hayan capturado por fingir comprar y pagar algunos medicamentos que nunca llegaron a la Secretaría de Salud. Es que ese es un delito menor si lo comparamos con las 31 o 32 fallecidas por meningitis, ¿o el juez también le catafixió los delitos para que pague con una sonrisa?…..ASEGUNES.- Recordamos como si fuera ayer, allá por fines de septiembre cuando hizo crisis la meningitis, se dijo que Ruth era quien vendía las anestesias “patito” o peor aun, manipuladas para hacerlas rendir, con las que se causó la tragedia que no ha terminado y que ahora parece descargarse nada más en el personal de los cuatro hospitales particulares, cuando la SSA tuvo mucho, muchísimo que ver en el nacimiento de esa infeliz enfermedad que sigue causando dolor y frustración entre los duranguenses. Bueno, no nos extendemos porque este es tema que no gusta a muchos, y que no quieren tocar porque una vez tocado se soltarán los demonios y la captura de otros que se hincharon de billetes con esas “ventas entre amigos”, o “de cochera”, en las que unos pagaban una bicoca, pero muy seguido por medicamentos producidos por el mercado negro que, sin embargo, se blanqueaban cuando llegaban a los almacenes de la SSA a cuyo cargo estaban Ruth y Karla, detenidas la semana pasada, pero por otra cosa, y no por el verdadero daño que le están causando a las familias duranguenses…..CEROS.- Mientras, es posible decir que la cosa de la meningitis se mantiene como al principio, con cero detenidos y más de treinta fallecidos por meningitis, y como a Ruth y Karla las detuvieron por otras razones, el tema sigue huérfano de responsables, además de mantener en estado imposible la captura de los siete personajes, algunos médicos, señalados inicialmente como los autores de la contaminación criminal…..ALTO.- Anotar, ya de pasada, que a pesar de que se sabe exactamente cómo, quién y cuándo provocó la meningitis, siguen pagando justos por pecadores, pues de un plumazo se prohibieron las cirugías en todos los hospitales particulares, no obstante que el problema lo provocaron cuatro nosocomios perfectamente identificados. Es decir, muchas empresas serias, que siempre extremaron precauciones para no ir a causar la maldad por que atraviesan muchas mujeres, están quebradas o a punto de la quiebra, pues de la nada dejaron de producir y por ende de tener ingresos que les ayuden a salir del atorón, pero no, simple y sencillamente no pueden operar a nadie y su economía se está yendo por el resumidero, y todo gracias a la ambición desmedida y desconsiderada de algunos malos profesionistas…..CALMA.- La sicosis ha quitado el sueño a más de cuatro que hasta les tiemblan las piernitas cada que escuchan las aspas y los rotores de los helicópteros verdes. Alguien sugiere el orden, la calma y la seguridad de que por lo pronto no habrá otro operativo, que por lo pronto no hay objetivos a atrapar en esta capital, dado que con la detención de G-1 todo regresa a la estabilidad. Ojalá y así sea…..TÓMALA.- Sorprendió a medio mundo la serie de revelaciones hechas por Jorge Salum del Palacio la semana pasada respecto al funcionar del municipio de la capital. Le cargó la mano a su sucesor, acusándolo de tibieza y muchos disimulos del gobierno capitalino, pero…se mordió la lengua, pues pudo atenderlos él en su momento y se los brincó olímpicamente, pero además se metió en camisa de once varas. O peor aún, se metió entre las patas de los caballos y quién sabe qué tendrá que hacer para salir bien librado del embrollo. Si lo hizo para ir asegurando una diputación o una senaduría, empezó mal, dado que no había para qué atravesarse de esa manera. Aparte de que muy pronto olvidó que quedó pendiente con muchas cuentas, que dejó en “visto” el asunto de los “moches” de obras públicas, pero nunca respondió como debía. No hay calidad moral para sugerirle a Toño qué hacer o cómo hacerlo, puesto que los principales problemas por los que acusó a su sucesor, fueron herencia suya. Así de claro…..ÉPALE.- La prohibición señala con absoluta claridad que no se puede fumar ya cigarrillos de tabaco en ninguna parte. Que es injusta y arbitraria la medida, tal vez sí, puesto que bien que mal los “pitillos” siguen siendo frecuentados por millones de personas en el mundo. No es por aburrir, pero antes de tomar esa posición unilateral debió consultarse tanto a los que fuman como a los que no fuman, y nunca se les tomó en cuenta. Los fumadores, que son muchos en el mundo, se están organizando para ampararse y quién sabe si la anden echando abajo, pues por donde se le busque es su derecho, aunque les cause algún daño, es su gusto y su derecho…..APROBADO.- Más que bien cayó el fichaje de Santiago Nieto Castillo en el equipo de Marcelo Ebrard Casaubón. El exfiscal de hierro trajo fregados a muchos rateros de los dineros públicos del país, pero que debió salir del cargo por su boda que se pasó de lujos y que cayó de peso en la cantaleta de la austeridad republicana. Total que Nieto Castillo se arremangó la camisa ayer y se puso a trabajar de forma por de más escandalosa para la causa del canciller, en tanto que Claudia Sheinbaum departía belleza en Sonora mientras se desarmaban otros vagones del metro capitalino enfrente de la Guardia Nacional y que ya no hubo a quién culpar, pues la señora de las aspas para lavadora ya está refundida en el último calabozo capitalino, para que no ande saboteando el sistema de transporte de la Ciudad de México. La señora pide que se le muestren los videos del momento en que se le cae la pieza de plástico, que fue un mero accidente y sin embargo la acusaron de hacerlo a propósito para dañar la imagen de la jefa de gobierno. Por otro lado, el equipo de Adán Augusto López contrató a los futbolistas Gío Dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna para que “saludaran” públicamente al alto funcionario. El exgobernador tabasqueño fingió demencia, y pidió a sus amigos que no se pasen de lanza, que no anden haciendo ese tipo de promociones. Así es. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

