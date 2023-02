+ Agarrón memorable el de hoy en el cabildo

+ Verito se puso de pechito en la sesión

+ Trató de defender lo indefendible y así le fue

+ Se le fueron al cuello los Toños y Cintia H.

+ Todavía esperan un embarradero por García L.

“Gustó más la pelea en el cabildo capitalino que los tongos de Saúl “Canelo” Álvarez”.

Juan Pueblo

Mucho más atractivo que una pelea de Saúl “Canelo” Álvarez el agarrón que se dieron esta mañana en la sesión de cabildo nuestra amiga Verito con Toño Morales, Primitivo Ríos y Cintia Hernández…..ASEGUNES.- Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que marcan un dispendio de 8 mil millones de pesos no quiere decir que se los robaron, sino que faltan por sustentar, por soportar con documentos, dijo la primera regidora…..APROBADO.- Quizá sí, quizá no, pero lo cierto es que Esteban Villegas sospecha que ese dinero se lo robaron, cree que la pasada administración tuvo todo el tiempo del mundo para justificarlo, y si no lo justificaron entonces, mucho menos lo harán ahora, en los dos meses que pretexta la exdirectora de comunicación…..RESTAS.- Toño Morales es un político que apenas está llegando a las ligas mayores, y fue quien le puso el cascabel al gato al tachar al exgobernador como el más grande ratero de todos los tiempos en Durango que, se voló la barda mi querido Toño, porque quizá, de acuerdo al dicho de Vero, están corriendo los dos meses que tienen para demostrar dónde se gastaron esos recursos. No creemos que junten las facturas necesarias para solventar ese enorme dineral, pero si las juntan y se aclara que son buenas, mis respetos y mis disculpas…..MONTÓN.- El caso es que Verito intentó echar por tierra la idea de Esteban de que ese dinero se lo birlaron. Pidió que no se linche como se está haciendo con el exmandatario y que esperemos a que la autoridad diga la última palabra. Nosotros estaríamos de acuerdo, esperar los menos de dos meses para que aclaren ese bonche de billetes que no pudo cargar una sola persona, sino varias. La ley ordena primero la investigación y luego lo demás, y en su mayoría lo estamos dando como un hecho, hasta nosotros, y por lo cual nos disculpamos sin ningún problema….REVERSA.- Incluso, en nuestro dicho sobre los temas concretos de Verito, nos desdecimos porque parece que no cuadran nuestras cuentas. No concuerdan con las de ella, pero de que hubo un baile de varios cientos de millones, está confirmado. Pesos más, pesos menos, pero en el caso particular hablamos y subrayamos, son cientos de millones…..PERILLA.- Lo cierto es que a Vero la agarraron de “pera loca” los dos Toños, Morales y Ríos, además de Cintia. El priista le sugirió a la susodicha que para que esté más tranquila se deslinde de su exjefe, toda vez que no tiene ningún fuero como para evitar una eventual detención. Nosotros iríamos más lejos, le sugeriríamos que deje la regiduría mientras se aclara si hubo o no robadera. Primitivo Ríos advirtió que el exgobernador acabará en la cárcel, porque no se puede ocultar la corrupción de los últimos seis años, y su compañera de cabildo Cinthia Hernández admiró en público la lealtad de Verito para con su exjefe, pero se echó a cuestas un caso cuestionadísimo, puesto que se están integrando las carpetas correspondientes para actuar en su momento…..BRÚJULA.- Estamos de acuerdo con la idea de algunos analistas, que no es Vero la que debía estar defendiendo el punto, sino que debía venir Totoy a negar lo que tenga que negar. El problema es que el primero que se fue de Durango fue Arturo, y aunque un primer avión lo dejó en Canadá, quién sabe si todavía se encuentre por esos rumbos norteños, pero no debían ser tan gachos dejándole el enorme paquete a la extitular de comunicación. Y por qué Totoy, no porque se tenga la seguridad de que se robó algo, sino porque como titular de las Finanzas es él quien dispuso cómo gastarse los recursos federales, aunque se está pensando que el muy ilustre exfuncionario no tenía la capacidad para administrar tanto dinero, de ahí el conflicto que tienen ahora, pero él más que Vero sabe dónde quedó el dinero federal por el que la ASF está exigiendo la justificación o la devolución. Inadmisible que se tenga que devolver dinero cuando se quebró a múltiples empresas de todos tamaños por falta de pagos. O sea, el dinero sí se recibió pero quién sabe cómo lo “desaparecieron” o dónde lo gastaron, el asunto es que billetes no hay en la caja estatal. La caja estatal la dejaron, literal pero certeramente dicho, temblando, sin un móndrigo peso…..ORDEN.- Cintia Hernández también se mandó, y envió sus más sentidas condolencias al Partido Acción Nacional por el legado que aparentemente dejó el pasado gobierno. Me gustaría, dijo, que el exgobernador regresara como candidato para ver cómo lo trata el pueblo en las urnas, y recalcó que en los hechos es una vergüenza por la que está pasando el PAN…..NOCAUT.- Sobre la detención de Genaro García Luna, declarado culpable y próximo a sentencia, igualmente, es otro lastre lamentabilísimo para el PAN, puesto que fue el súper policía tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. Amén de que por las condiciones del proceso contra García Luna, en las próximas horas estaría en posibilidad de ser declarado “testigo protegido” para que cante todo lo que tenga su ronco pecho. Genaro, el súper millonario mexicano, tuvo a su cargo la seguridad de los mexicanos y fue, para muchos no hay duda, el que desató la matazón entre cárteles, que no termina de acabar, y por el contrario, va hacia arriba en vez de tender a la desaparición. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

