Juan Sin Miedo

Escándalo sube de tono respecto a los operativos contra motociclistas, pero…aunque se diga que tienen fines recaudatorios, la realidad es que son muchos muertos por falta de casco y otras protecciones como luz y fanales…..DOLOR.- Estadísticas oficiales refieren que hay entre cinco y diez accidentes diarios en los que participan motociclistas, y no pocos hablan de muerte y lesiones de gravedad. Eso es lo que se pretende arreglar…..REACCIÓN.- Hoy, sin embargo, diversos grupos de motociclistas estuvieron llamando a una marcha de protesta por los operativos contra los intrépidos motociclistas. No quieren que se les multe, pero tampoco corrigen su situación a pesar de que habla de su seguridad…..SEGURIDAD.- Es una lástima que por esa irresponsabilidad muchos hogares están de luto y muchos otros lo estarán en el futuro, porque para los más creen que las acciones policiales son más con propósitos recaudatorios que por la seguridad de los muchachos, y no buscan sino burlar los puntos de revisión policiales y hasta hacen grupos informativos en redes para sacarles la vuelta, a pesar de que lo único que se les está pidiendo es que regularicen casco y luces, que son elementales para su protección, dado que en los casos en que los muchachos llevan su casco y sus luces correctamente, no pasa nada, nadie les molesta. Lo saben muchos, pero otros quieren ver algo que no existe, lo de la recaudación. Aquí mismo hemos publicado diversas fotografías en las que se aprecia a decenas de motociclistas sin casco. Hemos visto hasta familias completas en una motocicleta y todos sin casco. Esas familias, ante el primer incidente, derrape, choque o alcance, obligadamente resultan lastimados y en ocasiones hasta muertos. Eso es lo que se pretende evitar, más que la recaudación. Vamos, colóquense su casco y lleven sus luces en funcionamiento y no pasa nada, ni siquiera se les incomodará. Ojalá y que no estuviésemos comentando sobre el particular, pero la realidad es esa, se busca evitar más muertos, más lesionados y menos pérdidas precisamente ordenando ese renglón, y eso que no nos metemos ni decimos nada sobre lo otro, sobre el intenso zigzagueo de altísimo riesgo que acostumbran los jovencitos y no pocos viejanos a bordo de sus jacas de acero, pero es muy común verlos ir haciendo “eses” como pitorréandose de los que van dejando atrás y a grandes velocidades no obstante que arriesgan y en serio el pellejo, y por lo que de manera frecuente provocan percances que muchas veces resultan fatales, pues se confían, rebasan por donde se les da la gana. Otro conductor descuidado hace un viraje brusco y viene la desgracia. Total, ya expusimos el tema y ojalá lo entiendan los motociclistas, a los que solo se les pide casco y luces en funcionamiento, de forma tal que al corregir ese defecto no vuelven a tener ningún problema. Tan no es recaudatorio, dice el alcalde José Antonio Ochoa, que se está madurando seriamente la posibilidad de anular infracciones por ese tema, procurando que los muchachos desembolsen alguna cantidad simbólica para que se entienda que no se pretende recaudar nada, sino evitarles accidentes y a veces que pierdan la vida, de los que nuestra hemeroteca está plagada de incidentes motociclistas fatales…..PERRONAS.- Las “perronas” traen fregados y muy preocupados a muchos por el costo del arrendamiento, solo que, para los que tienen duda y quieren entender otra realidad, el jefe de la comuna prefirió el arrendamiento por resultar menos costoso. La adquisición en esa figura del crédito se hizo mediante licitación nacional. El concurso se hizo a los ojos de todo mundo y no participaron los que no quisieron. Se dice que por ahí apareció un proveedor con mejores precios, más barato pues, y habría que preguntarle por qué no participó en la licitación. El concurso se hizo abiertamente, sin ninguna limitación, por tanto eso no es culpa del Municipio, sino del proveedor por no haber ofrecido sus precios que, aparentemente, eran más bajos. Bueno, esta mañana parece que, sin querer queriendo, nos convertimos en defensores de Toño y, pues ni modo, pero ahí están las razones para los que quieren ver la transa en la contratación. Aparte, para los que no lo saben, también la licitación es herencia de la pasada administración y en la que el nuevo gobierno no se podía sacudir, porque habría tenido que quedarse sin patrullas y vehículos del gobierno capitalino, además que no existía un peso para comprar nuevas unidades…..RELEVO.- El cuento escuchado esta mañana en el peinador es que se acerca el relevo en la delegación estatal de la Cruz Roja. Aparentemente el gobernador Esteban tiene ya sustituto para nuestro amigo Ing. Guillermo Pérez Gavilán, que por desgracia coincide con dos señalamientos hechos recientemente hacia la noble institución, aunque…no somos nosotros los que movemos la agenda estatal…..ÓRALE.- Pocos miraron con detenimiento la fotografía en que aparece el gobernador de Durango en la última reunión de la CONAGO en Oaxaca. Está junto a dos “corcholatas” y figura en el meritito centro de la discusión nacional, muy alejado de mandatarios como David Monreal, Zacatecas; Cuauhtémoc Blanco, Morelos; y otros distinguidos morenistas y, por si fuera poco, Adán Augusto López está medio abrazando al duranguense, como para que se calienten y entren. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes sociales, pues nos pueden encontrar en todas.

