“Chicotito”

+ Lo barato le sale caro al municipio de la capital

+ Contratan a “influencer” que les roba los secretos

+ Y se queda hasta con fórmulas de funcionarios

+ Igual que los chinos, se apropia hasta las marcas

+ Ministro Zaldívar ofrece respeto a la Constitución

“Pésimo negocio, por lo barato, le sale por la culata al municipio de Durango…”

Se dice en el peinador que alguien en el Municipio trató de componer un poco la imagen del gobierno capitalino, contrató a un novato o novata como “influencer”. Le confió muchos secretos, hasta pecados capitales, que los está usando para voltearles la tortilla…..ASEGUNES.- El cuento de la estética deja entrever la posibilidad de que Rodrigo Mijares, el director de Obras Públicas del Municipio, o alguien como Toño Ochoa, cansado de la adversidad en que siempre ha navegado la nave edilicia se decidió a poner orden…..BILLETES.- Contrató los buenos oficios de un twittero, o twittera, para que empezara a operar un proyecto tendiente a cambiar la cara del gobierno capitalino, tan vilipendiado por propios y extraños, pero…el pero que siempre pasa, que en la contratación se acordó la revelación o exposición tal cual de infinidad de problemas, hasta de pecados capitales, como decimos, para que el o la “influencer” pudiesen hacer una mejor defensa de la causa municipal. Todo iba a pedir de boca, incluso con los registros de posibles mejoras en la imagen ante los duranguenses, hasta que el tal contratado o contratada empezó a entender la importancia de conocer las debilidades y caídas de los principales personeros municipales y, sin más, empezó a capitalizarlo para su causa. Es decir, el contratado se aprovechó de la posición de privilegio y se tiró a matar, o mejor dicho, empezó a sacarle raja a lo que ya sabía. Apenas se han conocido algunas de las revelaciones de los funcionarios edilicios, de las muchas que autoconfesaron, y entre las que cabe bien la acción penal de Gina Campuzano contra “soymaestra”, pero…como quedan en el tintero muchos datos por de más importantes, por ahí se irán conociendo con el paso de los días hasta las elecciones. No se sabe cuánto dinero convinieron Rodrigo, Toño y el o la “influencer”, pero conociendo al encargado de la obra municipal y al propio Ochoa, lo más probable es que hayan acordado una baratija y que, al final, ni siquiera eso le pagaron, de ahí que lo barato sale caro, razón por la que el o la influencer terminó desembuchando las cosas que en inmejorable momento le fueron confesadas…..REVERSA.- Hasta esta mañana habló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, y lo hizo para aclarar el escándalo del “regalazo”, que: “Pido que tengamos confianza en que la Corte va a resolver lo que sea constitucionalmente correcto…”. Explicado de otro modo, o a nuestro leal saber y entender, al final el alto cuerpo colegiado rechazará el “regalazo” de dos años que le ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador al ministro Zaldívar. No importa que el jefe de la nación “confía mucho en él”, la extensión de mandato es absolutamente inconstitucional. No debe pasar bajo ninguna circunstancia. Sería una reelección arbitraria para poder hacer y deshacer con la Constitución, para lo que ya la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la extensión de dos años, cuando Zaldívar fue electo para cuatro años y su administración está por finalizar. La ley dice que terminado su encargo debe elegirse de entre los demás miembros de la Corte al nuevo presidente, gústele que no al presidente López Obrador y los diputados. La ley es clara en el particular y no concede absolutamente ninguna duda como para estar discutiendo si es o no legal la extensión de mandato. O sea, para dejarlo claro, el ministro Zaldívar le hará un enorme bien a la nación si termina declinando el inusual obsequio. Estaría en riesgo de pasar a la historia como un gran impostor que no se lo perdonaría México. Cargaría por el resto de sus días con el lastre de permitir la violación a nuestra Carta Magna, precisamente en la sede responsable de procurar la observancia de la ley y el respeto de la norma…..MARRANADAS.- Uno de los políticos más sinceros, sensatos y creíbles del México de nuestros días, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró esta mañana, al enterarse de la aprobación del “regalazo”, que en la cámara se hicieron “marranadas” para imponer a Zaldívar en una reelección al frente de la Suprema Corte. Y mire que no tenemos forma de discutir con don Porfirio. Él conoce más de cómo se las gastan los morenistas sabedores del control presidencial de la cámara…..ÉPALE.- Y qué anda haciendo Luis Enrique Benítez en calles, colonias, rancherías y poblados de la entidad si su posición en la lista plurinominal le da el privilegio de asegurar, casi asegurar una diputación. El tricolor nos lo aclaró esta mañana: "Tengo que promover a mi partido, tengo que respaldar a mis compañeros candidatos a fin de asegurar votos, porque de no alcanzar 50 mil votos no se tendrá derecho a ninguna posición. Por eso prefiero recorrer la milla antes de que se nos pase el tiempo y de alguna forma ir afianzando los votos que nos aseguren algo, porque además los partidos que no logren el mínimo de la votación, el 3%, no solo no andan alcanzando plurinominal, sino que andan perdiendo hasta el registro, y en ese supuesto se hallan varios.

