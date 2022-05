+ Sin pensarla, firmaría por el fin de las campañas

+ Se están pegando hasta con la mano del metate

+ Abren “agujeros negros” por demás lamentable

+ Los “kamikases” aparecen por todas partes

+ Pirómano comprobado coordina la 4T en La Laguna

“América, vapuleado por Pachuca. Arrepentidos, todavía hay lugares disponibles en Cruz Azul…”

Juanito Futbolero

Si por mi fuera les firmaría que terminaran hoy mismo las campañas. Están cayendo en un despiadado “agujero negro” en el que se están pegando hasta con la mano del metate. Tratan de apagar el incendio echandole gasolina…..BORREGOS.- Se soltó ayer el borrego de que el gobernador de Durango se va a Sudáfrica de embajador. El mandatario, como se dice que es precisamente un “borrego”, no se ha dado por aludido y parece que no responderá absolutamente nada…..ASEGUNES.- El cuento tiene que ver con la oferta ruin y descarada que alguien del gobierno estuvo ofreciendo embajadas a los gobernadores a cambio de “que se porten bien ahora y el día de la elección…”, pero que “se porten bien” para que los mapaches manden al traste con la elección y hagan ganador a alguien desde antes de las votaciones. Algo que, en serio, dudamos mucho, porque eso sería tanto como suponer que Durango ya ha sido entregado a la 4T…..ORDEN.- Esteban Villegas, el potencial afectado con la susodicha embajada, sostiene que es uno más de los ataques desesperados del comité de campaña de Marina Vitela, que está creyendo que los duranguenses correrán a votar por Morena ante la supuesta entrega de la entidad al gobierno federal…..RESPUESTA.- Las huestes prianerredistas están subrayando la información que publica hoy en primera plana del diario Reforma, en la que asegura que el nuevo coordinador de Morena en Gómez Palacio es, nada más y nada menos que José Iván Rosas Correa autor de dos bombazos o agresiones con explosivos a una dama de la Ciudad de México, por cuyas faltas fue detenido y procesado, incluso sentenciado a 20 años de prisión, pero…la magia del poder, le redujo el castigo a unos meses y recobró la libertad, pero…para venir a coordinar Morena en Gómez Palacio, de cuyo pasado se enorgulleció Otniel García Navarro el día que le dio posesión. O sea que, si reaparecen los bombazos en Durango, que no le busquen, ya saben de dónde vienen. Y luego, qué les pasó a los morenos, cómo que nominar a alguien con semejante historial. A menos que ya haya sido santificado por ya saben quién…..NUBARRONES.- Entramos a la última etapa de las campañas y los cuartos de guerra se están incendiando. Están redondeando procederes para “destapar” del adversario de su candidato o candidata. No hay día que no aparezca algo diferente, pero cada vez con más fiereza, con más ruindad, que parece dirigirnos en serio a un “agujero negro” de esos que lo llevan a uno al infinito, sin retorno. Por desgracia, en la política se vale de todo, aunque ese todo le caiga en la puritita punta (del último cabello)a los electores. Obvio, a estas alturas lo mejor sería que concluyera la búsqueda de votos, las promesas, mentiras y verdades, incluyendo las constantes y molestas encuestas telefónicas que ya nos tienen hasta la coronilla. Especialmente aquellas que son parte del lodo, que se hacen entre cinco y siete de la mañana, cuando la gente todavía está dormida y para dañar al candidato contrario. Ya, ojalá y hoy se terminaran las campañas, por eso les digo que se los firmo si por mi fuera…..REGRESO.- Luego de muchos años de banca, regresa a la tandariola Ezequiel Rocha, quien fue designado presidente de la Asociación Nacional Revolucionaria “Gral. Leandro Valle”. Lo designó su líder nacional José Felipe Osorio y tuvo muchos invitados. Nada más que, la agrupación no genera gran cosa de posiciones políticas, vamos, ni una pobre regiduría, aunque…será cuestión de movilidad como para medirle el potencial a nivel local como para pensar en algo importante….EPALE.- No sabemos qué le dijo Papá Lobo a Esteban Villegas, pero el sabado antepasado en La Estampida aseguró a los cuatro vientos que “Ya es el tiempo de las mujeres…”. O, tan pronto pasó el tiempo de las mujeres? Es pregunta…..MUERTE.- Muchos jóvenes han muerto en las últimas semanas en accidentes viales ocurridos en los diversos caminos vecinales, y la mayoría por andar tomando y al volante. Ojalá que este consejo llegara a los jóvenes que no obstantesu impericia, al punto ebrio manejan el carro, camioneta o motocicleta y ahí van a todo lo que da el motor. Los percances por falta de pericia y alcohol son muy frecuentes y no queda más que lamentarlo, o pedirle a sus padres que los detengan por cualquier situación, que no les permitan salir a los caminos o carreteras en esas condiciones. Quienes no lo hagan, por desgracia, seguirán sufriendo las consecuencias desastrosas de esos hechos…..PATADAS.- Han de disculpar, pero el pasado sábado temprano les advertimos que sin duda, los mejores equipos que llegaban a la final del futbol mexicano lo eran, y lo son, Atlas y Pachuca. Pues bien, los dos cuadros señalados están en la final que empieza el miércoles y termina el domingo. El juego será muy parejo, no nos atrevemos a hacer menos a ninguno de los dos, por lo que será mejor arrimar los chescos, la botana, las chelas y todo lo necesario para pasarla bien las dos noches, si no es que toda la semana, pues razones habrá para ver dos partidos sensacionales del que tendrá que salir el campeón, que no necesariamente será el mejor, sino el que cometa menos errores, dado que los juegos semifinales giraron en función de los errores, más que los aciertos del vencedor. Total, así será la final del balompié mexicano, hagan sus apuestas, al fin que no hay dónde hacerlas… “Apuéstale mi rey…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche. Recordarles, finalmente, que si no pueden ver nuestros reportes en vivo y en directo en Facebook desde los lugares del siniestro, nos busquen en las demás redes. Somos líderes en todas…¡

Muchas gracias

