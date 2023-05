+ No olvidemos el pasado de Dante Siboldi

+ Recuerden aquel 4-0 de Cruz Azul a Pumas

+ Sigamos de cerca la final Tigres-Chivas

+ El PRI, seguro, de la mano con PAN y PRD

+ Generales empiezan a dar tumbos en la LMB

“El presidente está peor que la Suprema Corte…”

Gerardo Fernández Noroña

Si recordamos las trácalas que se han dado en el futbol mexicano no olvidemos aquella en que Robert Dante Siboldi era el director técnico del Cruz Azul, iba ganando 4-0 y en la vuelta lo perdieron todo…..TÁCTICA.- La estrategia que usó Siboldi el domingo para ganarle al Monterrey es la más utilizada en el llano: Todos a atacar, dejen solo al portero, y se la hicieron al equipo rayado, no obstante que tenía enfrente a uno de los técnicos más ganadores del balompié nacional, Víctor Manuel Vucetich, que lució como verdadero novato. El caso es que algo similar pasó entre América y Chivas, que tenían la mesa servida para despacharse, pero tras la expulsión de Álvaro Fidalgo, en vez de seguir buscando otro golecito para ampliar la ventaja, echaron el camión hacia atrás y el chiverío acabó goleándolos para desesperación de más de uno que conozco que sigue deprimido encerrado en su cuarto y suplicando que se acabe el futbol mexicano. La cosa es, decíamos al principio, no esperemos una gran sorpresa este jueves y domingo, pues con el estratega felino se han dado cosas absolutamente “extrañas”, como esa de perder la ventaja de 4-0 frente a Pumas. No entremos en honduras, pero sí digamos que trascendió el dicho de un comentarista de que el portero del Cruz Azul, Jesús Corona, y el entonces delantero Jonatan Rodríguez recibieron una llamada al medio tiempo y, miren ustedes, se dio el milagro que parecía imposible para Pumas, dado que una ventaja de ese tamaño da para armar una táctica precisa con la que se privilegie la defensa pero se mantenga la delantera para ampliar la ventaja. No es casualidad, estamos hablando de grandes negocios y pues se dio lo que parecía imposible dentro de uno de los juegos más sospechosistas que se han dado en el futbol mexicano…..TRISTEZA.- Sin saber cómo finalizará el terrible episodio de la agresión al arzobispo Faustino Armendáriz, olvidemos el tema y atendamos problemas más significativos y que nos dañan a todos. El caso, para nuestro gusto, habrá de resolverse con el paso del tiempo, y cada quien quedará ubicado en el lugar preciso que le corresponde. Me duele, y me duele mucho que nuestra Santa Madre Iglesia siga inmersa en este tipo de problemas, cuando por su maestría y condición maternal pudiese ser nuestra verdadera luz, nuestra verdadera guía en medio de tanta oscuridad…..FUERA.- No sabemos quién de las “corcholatas” será el candidato o candidata de Morena a la Presidencia de México, pero el que sí estamos seguros que no llegará es el diputado petista Gerardo Fernández Noroña. El otro día, en uno de sus lapsus espontáneos y puntuales, se echó la soga al cuello al referir que el presidente “está peor que la Suprema Corte de Justicia de la Nación… con tanta barbaridad”. O sea, indios contra indios y sacándole sus trapitos al hombre que no hace mucho era la salvación del mundo. No vamos por ninguna respuesta, en el fondo del dicho está la contestación. No será candidato, muy a pesar del mucho dinero que quién sabe de dónde sacó para pasearse por México buscando el escándalo para crecer y encaramarse entre “corcholatos” y “corcholatas”. La regó Gerardo al asincerarse por momentos, dado que en sus verdades encueró el verdadero propósito de la mentada búsqueda del mejor para la candidatura morenista…..ÉPALE.- Inicialmente dijeron que PRI nominaría candidatos en Estado de México y Coahuila para las elecciones estatales en puerta, y que el PAN tendría mano en la designación de su abanderado presidencial. El caso es que ayer Alejandro “Vandalito” Moreno se reunió con varios de los aspirantes y aspirantas de su partido a la candidatura tricolor. Les ratificó que el PRI va de nuevo de la mano con PAN y PRD, y que la coalición privilegiará la defensa de México en cualquiera de los terrenos, máxime el político, respecto a lo que añadió: “Con una buena plataforma electoral y escuchando a la sociedad, vamos a rescatar a México…”. O séase que, con “corcholatas” o sin ellas, hay pelea por la grande…..LASTRE.- El presidente mexicano fue declarado por el Congreso del Perú como “persona non grata” para aquella nación en virtud de la intervención que ha dedicado el mandatario mexicano a la circunstancia política que se vive en aquella sureña república. Es lamentable, porque, según la Inteligencia Artificial, es la primera vez que uno de los poderes peruanos desprecia a algún gobernante como lo ha hecho con AMLO, y de paso decir que es el primer mexicano que es sellado con ese indeseable calificativo…..S.O.S…- Los Generales empiezan a dar tumbos. Ya volvieron a las de siempre, una de cal por las que van de arena. No obstante el respaldo generoso de la afición, nuestros peloteros empiezan a descender en el standing de la Liga Mexicana y eso es sinónimo de abandono de las gradas, lo que le pasa a todo equipo perdedor en cualquier disciplina. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más





WhatsApp