+ Pésima señal presidencial hacia la Corte

+ El presidente está autorizando el linchamiento

+ Advierte AMLO que igual puede detener ministros

+ La Corte, entendámoslo, no es del Poder Ejecutivo

+ Implosión de submarino servirá a la ciencia

“Está sencillo, si alguien quiere viajar a Zacatecas o Mazatlán, que pida un ejército para que los proteja en su camino…”

Juan Sin Miedo

No es buena la señal que está enviando el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en otras palabras, está sugiriendo el linchamiento del Poder Judicial…..LEYES.- Y no es buena, porque el Poder Judicial es autónomo, ni el mismísimo presidente puede cuestionar sus conclusiones, porque se trata precisamente de un poder que busca evitar los excesos de cualquiera otro de los poderes de la unión…..LIBERTAD.- Bueno, sí puede cuestionar y hasta patalear respecto a los fallos de la Corte, como el último dedicado y que le dio la puntilla al Plan B electoral, pero más no puede hacer. Si hace lo que aseguró que hará tras aplaudir la detención de una juez federal en Veracruz, estará metiendo al país en una verdadera tierra sin ley en la que cada quien podrá hacerse justicia por su propia mano. Nada más lamentable que eso, contrario a lo que prometió en campaña, de que “Voy a serenar a México”. Y si así, en un “estado de derecho”, hasta los jueces se exponen a perder la libertad precisamente por intentar hacer justicia, qué no pasará con los demás, con los no influyentes, con los no colados a las esferas de poder. Nada más absurdo que emprenderla contra la Corte que en este gobierno es lo único confiable que nos queda…..AVISO.- Luego de aplaudir la absurda decisión del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el presidente López Obrador advirtió que si detecta más anomalías en jueces y ministros correrán la misma suerte de ir a la cárcel. Amén de que jueces, magistrados y ministros pertenecen a un poder distinto y sus decisiones no pueden combatirse desde otra esfera jurídica. No es bueno el mensaje enviado desde Palacio Nacional, porque a la siguiente nuestro país pasará a convertirse en una auténtica tierra sin orden, mucho menos leyes, en donde seguirán dominando los que tienen más influencias, y no los que tienen más derechos. Mucho muy lamentable haber llegado a estas circunstancias. Pudo esperarse de cualquiera de los pésimos expresidentes priistas y panistas, pero no de quien nos vendió la idea de que nos salvaría a todos…..ESPERANZA.- Ojalá que un buen día el presidente López Obrador entienda su capricho y renuncie a sus pretensiones, porque de otra manera México pronto será sucursal de Cuba y Venezuela, y eso no es por lo que votamos 30 millones de mexicanos al sufragar por Morena. No al menos en mi caso, pues el que escribe esperaba una auténtica libertad de expresión en la que pudiésemos llevarle a los mexicanos la verdad de lo que pasa en la patria, y bajo esas condiciones, además del absurdo de exigir a los gobiernos de los estados que no gasten un peso en comunicación, ya estuvo malo. Ojalá que el mandatario lo entienda y no deje que México siga por el rumbo fallido en que lo ha encaminado tanta necedad…..ALTO.- El otro día comentamos que no era de nuestro agrado estar platicando las adversidades de la Cruz Roja, pero o no se dejan ayudar o quién sabe qué pasa, el caso es que ya está metida en otro borlote: alguien dejó por ahí una bomba de varios megatones (yucatecos, claro) que ojalá atienda pronto el delegado Guillermo Pérez Gavilán…..APLAUSOS.- Anoche llovió a raudales en El Salto, P.N., Dgo., a grado tal de inundar numerosas viviendas en distintos rumbos de la cabecera municipal. No se lamentaron consecuencias personales, aun con la intensa granizada que tuvieron por más de media hora, según reportan moradores saltenses…..MORRAL.- Una más al morral del exgobierno, ahora se anuncia el cierre del restaurante Los Agaves, que operaba bajo la tutela de la Dirección de Pensiones del Estado, pues resulta que la anterior administración quedó debiéndole a medio mundo por los productos utilizados en la comida y llegó al extremo de cerrar antes que seguir perdiendo. Qué desgracia, una más, que no se ve para cuándo termine. Es que, ayer se aseguró que en casi todas las oficinas estatales dejaron quebrados hasta los cristales de las ventanas, no se diga el manejo de los dineros, ¡qué vergüenza!, y aun así exigen senadurías, en vez de pedir un espacio para informar dónde dejaron el dineral que se llevaron…..NÚMEROS.- Está bien, ya se tienen identificados varios cientos o miles de integrantes de la Real Fuerza Aérea Educativa. Ya se sabe cuánto y por cuánto tiempo estuvieron gastando dinero ajeno, dinero público, y por el otro lado, ¿ahí termina todo? O se les llamará para que pasen a hacer cuentas y devuelvan lo que indebidamente estuvieron disfrutando esos malos e ingratos servidores públicos…..LÁSTIMA..- La implosión del submarino de Ocean Gate el pasado domingo, que costó la vida de sus seis ocupantes, varios multimillonarios entre ellos, aunque muchos traten de verlo por el lado económico o financiero y hasta se burlan, en realidad es una desgracia que debe servir mucho a la ciencia y la tecnología a fin de perfeccionar esos aparatos y evitar que algún día vuelva a ocurrir una desgracia similar. O sea que, la especulación fue creciendo a raíz de los informes del piloto de avión que aseguró escuchar ruidos que abrían la posibilidad de que los fallidos viajeros estuviesen vivos. Los expertos creen que la implosión (acción de romperse hacia adentro con estruendo las paredes de una cavidad cuya presión es inferior a la externa: RAE) se produjo cuando el navío llevaba dos horas de camino, pues a las dos horas se perdió toda comunicación con el aparato. El resto, parece que ya lo conoce la humanidad y no hay para qué abundar en algo tan traumático. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

