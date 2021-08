“Chicotito”

+ Nada más vulnerable que las malditas redes sociales

+ Alguien “hackeó” nuestras cuentas desde hace tiempo

+ No hemos pedido ni pediremos dinero prestado

+ Y al final ¿quién se quedó con el software “Pegasus”

“Malditas redes sociales…”

Juan Camaney

Queda científicamente comprobado que no hay nada más vulnerable sobre la tierra que las redes sociales, que en todo momento son objeto de intromisión de más de un “hacker” de los miles o millones que deambulan por el mundo digital…..HISTORIA.- Hace tiempo el que escribe es víctima del “hackeo” de cierto o ciertos ciberdelincuentes que lo mismo inventan alguna historieta futbolera ficticia como si la redactara yo mismo, que de pronto reaparece con alguna anécdota de contenido sexual atribuyéndome lo bueno o lo malo del suceso…..AVISO.- Hasta ahora nuestro “amigo” o “amigos” se han comportado, su intromisión en mis redes ha sido tolerable. No me ha metido en problemas más serios como sería el solicitar dinero prestado, como estilan muchos, por lo que vale la aclaración para el efecto de que pudiese aparecer alguna “solicitud de préstamo” o peor aún, de algún “donativo” que, como saben nuestros pocos lectores, no es nuestra costumbre. Andaremos con la bolsa seca, pero jamás solicitaremos algún préstamo o cosa parecida, para en caso de que llegara a presentarse alguna solicitud de ese tipo, de inmediato sepan que no es planteamiento de quien escribe, sino de quien está invadiendo nuestra privacidad, por tanto, anticipadamente se pide que no hagan caso a esas peticiones y mucho menos accedan al tal préstamo o solicitud. Por el contrario, si alguien recibe alguna petición parecida, de inmediato lo denuncie a la autoridad esperando que en el corto plazo sea identificado y, por consecuencia, atrapado para que explique su proceder…..ÉPALE.- Las redes sociales son lo más vulnerable en la tierra en nuestros días. La advertencia se hace para que quien acostumbra a hacer revelaciones fantásticas o sensacionales en redes, se abstenga y entienda que todo aquello que lleguen a revelar no nada más lo conocerá quien lo revela y el destinatario, sino muchos que también tienen acceso a nuestras cuentas. Y sobre todo, entender que aquello que nos dice “Whattsapp” de que están protegidos de extremo a extremo, es una gran mentira que queda por de más comprobada…..MALOSOS.- Y una cosa son los “hackers” callejeros, por identificarlos de alguna forma, pero otra son los operadores del software “Pegasus”, porque ese malware tiene la capacidad de entrar hasta el último rincón de nuestros teléfonos inteligentes y no se diga de nuestras computadoras. Durango es uno de los estados que desembolsó los 45 millones de pesos que vale ese paquete computacional. Lo utilizó el gobierno de Jorge Herrera Caldera y en el supuesto lo ha seguido utilizando el gobierno de José Rosas Aispuro, o al menos nadie ha aclarado hasta el momento dónde quedó una vez terminada la pasada administración. Nada más falta que alguno de los acomedidos poderosos del pasado gobierno se lo haya llevado a su casa para desde ahí seguir invadiendo nuestra privacidad que, dicho sea de paso, no nos extrañaría absolutamente nada…..ORDEN.- Obviamente, la única manera de protegernos en caso de información delicada es abstenernos de hacer revelaciones importantes en dichas redes. Aparte, nosotros tenemos este espacio por el que no importa que lo hagamos aquí y no que lo expongamos en redes para que alguien más que el destinatario lleguen a enterarse de cosas que ni les va ni les viene…..APROBADO.- Es claro que nosotros tomaremos medidas extremas para aclarar la situación, por lo que habremos de abandonar dichas redes, quizá de manera definitiva, y para no volver nunca mientras sigan operando con esa vulnerabilidad tan lamentable que los creadores de las dichas redes pensaron en todo y lo previeron o evitaron, pero no hicieron ni harán nada para impedir que los intrusos penetren hasta el último rincón de nuestros aparatos y se enteren de lo que no les importa…..INVASIÓN.- Y si eso nos pasa a nosotros, que al final “desembuchamos” todo en esta sección, qué no le ocurrirá a quienes no tienen otra vía de escape de información. Esto es, que en un momento dado nuestros “secretos” los hacemos públicos diariamente en esta columna, qué no le sucederá a los que no tienen otra plataforma dónde desahogarse. O sea, mejor explicado: Si a nosotros nos han “hackeado” que en un momento dado no tenían necesidad de hacerlo, puesto que por lo general publicamos la información que nos llega. Tendría más justificantes penetrar otros aparatos respecto a los que hay pocas posibilidades de enterarse qué temas traen entre manos…..ADIÓS.- Nosotros, por lo pronto, estamos acudiendo a los expertos para saber qué es lo más aconsejable, y si lo más aconsejable es dejar los aparatos, los dejaremos sin ningún problema, esperando así recuperar la libertad y la autonomía que se perdió desde el momento en que aparecieron los “teléfonos inteligentes”. Los teléfonos inteligentes (?) son otro espía del gobierno consentido por las grandes marcas en el mundo, que en muchos de los casos han cargado software y quizá malware para estar al tanto de los movimientos del portador del aparato, o alguien que me explique cómo y por qué, cuando menos se lo espera “siri” o “hey google” lo interrumpen a uno para preguntar: “no te entendí, qué quisiste decir…”. Esto es, “alguien” más está al tanto de lo que hace o dice el dueño del aparato y eso está por de más confirmado. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy.

Por lo pronto, en lo sucesivo, volvemos a platicar por esta vía y no por redes sociales.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp