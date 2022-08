+ No sirven de nada las oficinas anticorrupción

Las oficinas de contraloría y anticorrupción del municipio asintieron y aprobaron el informe del alcalde Jorge Salum del Palacio. Seña de que ni se molestaron en investigar lo que denunció la regidora Cinthya Hernández y que sabe medio Durango…..APROBADO.- Alguien dijo ayer que el municipio de Durango ha tenido tan mala suerte que hasta los honestos que han llegado a presidirlo terminan encabezando el saqueo, y bueno, pues. Los analistas escucharon al alcalde Salum en su último informe pronunciar las palabras transparencia y honestidad hasta en 50 ocasiones, la mejor seña de que heredará algunas cosillas por ahí preocupantes y quien sabe si causantes de algún delito que se haga necesaria la intervención policíaca. Bueno, es un decir, aunque estamos seguros de que eso no pasará…..ADELANTO.- Claudia Sheinbaum llegó a Durango desde la semana pasada cuando empezaron a pintar bardas con su nombre; será bueno que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana nos diga quién está pagando esas bardas y esas pintas. Vamos, es un adelanto de campaña que implica dinero y que de alguna parte está saliendo…..TABLAS.- Aunque, les comentaba recientemente que en estados y ciudades con mayor índice poblacional, por lo tanto con más votos, los nombres de Claudia, Marcelo y Adán Augusto fueron pintados desde hace rato. Las “corcholatas” como las llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador, están desatadas en la mayor parte del país, aunque con un acento mayúsculo en el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. La ley prohíbe a los aspirantes a un cargo de elección popular promoverse antes de que inicie la campaña, pero…a las “corcholatas” eso no les importa, ni la ley, ya se brincaron a todo mundo para decirle a los ciudadanos que son los buenos. Las bardas de Claudia dicen: “Es Claudia”. Aunque la sociedad se pregunta, qué Claudia, o a qué aspira Claudia y no hay quién pueda responder a esa interrogante cada vez más intensa. Y no me lo crean, no me hagan mucho caso pero la verdad es que de entrada nos parecen buenos prospectos los tres “destapados” por el jefe de la nación, quien hoy aseguró que no le preocupa cuál de los tres llegue a la candidatura, dado que tiene la seguridad de que la 4T sobrevivirá con cualquiera de ellos una vez ganando la elección. No obstante, el grueso de analistas a nivel central ven a las “corcholatas” acomodadas con Marcelo Ebrard a la punta, seguido por Claudia Sheinbaum y coleados por Adán Augusto López, particularmente los dos primeros y si los subimos a ambos a una balanza todo se inclinaría a favor del canciller Ebrard. Su peso específico, su trayectoria y su aceptación popular marcan la diferencia frente a la alcaldesa de la Ciudad de México, pero en fin. Esto apenas empieza y, de entrada, nos está faltando un cuarto, Ricardo Monreal, que a pesar de que sigue sin ser considerado por su jefe, insiste en que irá en la boleta. Sobre el zacatecano hay los que aseguran que para calmar sus ansias de novillero lo pondrán otra vez en una alcaldía capitalina. Eso dicen, pero Ricardo ha rechazado cualquier cosa, a no ser la candidatura presidencial, algo en lo que no está pensando su jefe político AMLO…..ASEGUNES.- El gobernador José Aispuro insiste en que el puente encantado se entregará en septiembre, a pesar de que estamos a unos días de eso y que no hace mucho los expertos dijeron que por el tiempo sería algo así como imposible pensar en su culminación. Esto es, que si están proyectando acabar la obra nada más para entregarla, preferiríamos que la entreguen, que se haga la finta de la inauguración, pero que no se abra al tránsito hasta que haya plena seguridad de que el cemento soportará la carga que le viene. O sea, que se inaugure ya y se termine en el siguiente sexenio, para que no vayan a causar una desgracia de grandes proporciones, aunque evitable. Es nuestra sugerencia, y si quieren la aceptan, pero si no, cada quien…..TRISTEZA.- La pasada jornada del futbol mexicano fue marcada por las golizas inmisericordes de América contra Cruz Azul y Santos contra Pumas. La calidad de los jugadores americanistas, sin duda, quedó marcada, lo mismo que la pobreza de los cementeros. No se trata del nivel real ni de la máquina ni de la UNAM. Una mala tarde se tiene en cualquier momento de un torneo, pero no indica eso que esa es la diferencia verdadera entre los jugadores. Esas golizas suceden cuando los jugadores salen atarantados, por decirlo de la mejor manera, y tras el primero viene el segundo y así se van hasta que se cansen de meter goles. Es que, en el choque de Águilas contra Cementeros, el marcador señalaba 2-0 a favor de los cremas, y vino la jugada en que los azules estrellaron dos veces seguidas en el larguero. Si hubieran anotado, de otra cosa estaríamos hablando, pero…la realidad es que de ahí se derrumbó el equipo, pues la bola no entraba ni por equivocación. Echaron al director técnico, está bien, pero no fue él quien erró. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

