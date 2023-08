+ Diputada morenista vuelve a denunciar corrupción

+ Asegura que se birlaron de Bienestar 6 mil millones

+ Nadie la ve ni la oye pero puso demanda ante Fiscalía

+ Marcha nacional contra los libros de texto el domingo

+ Muere en avionazo líder contra ruso Pregozhin

“Hay arrebatos que se pagan con la vida, y ese puede ser el caso de Yevgueni Pregozhin al morir en avionazo en Rusia…”

Anónimo

Inés Parra Juárez, diputada federal morenista, denunció un probable quebranto (robo, para que mejor se entienda) de más de seis mil millones de pesos de la Secretaría del Bienestar. Y sí, no es nueva la denuncia, pero…lo sorpresivo es que nadie hace nada…..TIEMPOS.- La legisladora de Morena antepone a su denuncia que no quiere ser cómplice del saqueo que han perpetrado contra la dependencia distinguidos y connotados cuatroteros, entre otros María Luisa Guillén…..PENDIENTES.- La asignatura del combate a la corrupción es una asignatura pendiente para la Cuarta Transformación, repite la diputada, y exige que se abra urgentemente una investigación, dado que cree que la mayor parte de ese dinero lo han utilizado en la promoción de Claudia Sheinbaum…..TRAICIÓN.- No pocos han llamado traidora y cobarde a la legisladora por haber exhibido a la Cuarta Transformación en esos mares de indecencia, si tenía como objetivo insustituible el “No robar, no mentir y no traicionar…”. Aunque ese viejo y caduco lema ya está por todos olvidado y a nadie importa retomarlo. Quiere decir Inés que su denuncia la hace con la suficiente oportunidad para que intervenga la Fiscalía General de la República, solo que Alejandro Gertz Manero anda por las nubes buscando cómo borrar del mapa a su cuñada y su familia, de modo que está ocupado en cosas más importantes que investigar las robaderas de la Cuarta Transformación…..TÓMALA.- También dice la legisladora morenista: “Reitero que desde la legislatura pasada he luchado contra la corrupción con diversas denuncias que he presentado ante los órganos de control interno por el manejo incorrecto de los programas sociales, porque se continúa con el clientelismo político, la cultura de la dádiva, el “influyentismo e intermediarismo”. Y sostiene: “Si no se castiga a los servidores o funcionarios públicos corruptos, no habrá combate a la corrupción y todo estará en entredicho…”. O sea, ni cómo contradecirle, pues parece que ella sí sabe de cómo se manejan los dineros allá en las alturas…..UNIDAD.- Es cuestión de unas horas para que la priista Beatriz Paredes Rangel dé un paso de lado para dejar que Xóchitl Gálvez encabece las preferencias electorales del Frente Unido por México. Sabe Beatriz de la popularidad que le obsequió el presidente AMLO a Xóchitl y que la posicionó de tal manera que la colocó a la palestra, y que no es posible pelear, sino sumar y trabajar para el bien de México…..REACCIÓN.- Están convocando a nueva Marcha Nacional, ahora para protestar por los nuevos libros de texto. Será el próximo domingo tanto en la Ciudad de México como en diversas ciudades del país en las que los padres de familia agrupados a nivel nacional exigirán el retiro de tales libros por ilegales, sexistas y tendenciosos. Aparentemente se han repartido ya los susodichos libros, solo que, por la prohibición de una jueza federal no se distribuirán entre los alumnos hasta nueva orden, que quizá no llegue nunca…..ALTO.- Entendió finalmente el gobernador Esteban Villegas que contradecir a la Suprema Corte para quedar bien con la 4T era un riesgo que pudiese meterlo a las patas de los caballos o a las ruedas de la carreta. Ya él y sus asesores definieron que esperarán hasta que el alto cuerpo colegiado determine cómo proceder, pero por lo pronto los libros se quedan guardaditos…..APLAUSOS.- La ciudad de Durango ciertamente está más chula, bonita y ordenada, además de limpia, porque por fin podemos ver un centro histórico rechinando de limpio, como dice el “Apá Toño”. No se han terminado los cochinones, sobre todo algunos taxistas que piensan que echando fuera del taxi la basura ya llevan un auto limpio. O sí llevan un carro limpio, pero van entre la inmundicia que al final impide que luzcan sus charchinas. Han de disculpar, pero no tiene punto de comparación la actual administración con el gobierno de Salum, salta a la vista la diferencia. Que falta mucho para tener una ciudad como otras capitales hermosas que conocemos, pues sí, pero Roma no se hizo de una noche a la otra…..ORDEN.- Insistimos que Salum carece de la más mínima calidad moral para opinar sobre el trabajo del “Apá Toño”. Fueron muchos los desaciertos de Jorge que acabaron posicionándola como una de las peores de la historia, así de sencillo. Que quiere diputación o senaduría, se me hace que si tenía alguna posibilidad se le ha caído, o él mismo se la ha sacudido por andar de rijoso. Aparte, el PAN se abrió a favor del jefe de la comuna actual. Y claro, las cosas se toman de quien vienen, y revisemos cómo se expresan las redes del trabajo de Ochoa, para qué le damos tanta vuelta…..REVERSA.- Exhibida gacha la que está haciendo en Movimiento Ciudadano el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró que MC se equivoca queriendo ir solos a la elección, porque no existe un panorama positivo, por el contrario “no tiene rumbo…”, dice. Echa a la basura las encuestas que indican que MC puede ganar en solitario. “Quiere someter a todos a la voluntad de las cúpulas…”, subrayó. O sea que, para no hacerse ilusiones, si no van con Xóchitl, lo más probable es que no ganen ni reintegro, y esa es la realidad que precisa Alfaro, solo que no quieren escucharlo…..AVIONAZO.- El desplome del Embraer en que viajaba el líder contra soviético Yevgueni Pregozhin, aunque los expertos digan que fue una falla, lo más probable es que no, que fue un atentado. No hay más esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos cordiales

