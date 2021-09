“Chicotito”

+ Esteban es el más conocido entre aspirantes

+ Registra los mejores números que todos

+ Enríquez el que más se le acerca en números

+ Marina Vitela es la última en los conteos

+ Policía debe vigilar a la salida de los antros

“Un momento de locura ha sumido en una verdadera tragedia a dos familias, por no medir consecuencias…”

Juan Camaney

Esteban Villegas sería el candidato a la gubernatura más conocido, por encima de Gonzalo, Jorge Salum, Carlos Maturino, Francisco Javier Castrellón y José Ramón Enríquez…..DETALLES.- La encuestadora FactoMétrica emitió este día los resultados de su última encuesta respecto de los aspirantes a la gubernatura, independientemente del partido o la posibilidad partidaria que tienen los demás…..CONOCIDO.- Explica la encuestadora que a la pregunta de: “¿Usted conoce o ha escuchado hablar de…?”, Villegas resulta ser el más conocido, por encima de los demás aspirantes a la gubernatura por los distintos partidos…..NÚMEROS.- Villegas obtiene un 83.9%, por 79.7% de Gonzalo, un 76.2% de Salum, un 75.2% de Carlos Maturino, 74.1% de Javier Castrellón, 73.5% de José Ramón Enríquez, 73.3% de Luis Enrique Benítez, 72.7% de Manuel Espino, 72.4 de Rosario Castro y al final Alma Marina Vitela con un 70.6%…..APROBADO.- Sobre la pregunta de alguna opinión sobre los aspirantes, “Muy buena” o “Buena”, Esteban también alcanza la mejor opinión, pues registra un 38.2%, por un 28.4% del petista Alejandro González Yáñez, un 26.0% de Salum, un 24.6% de Carlos Maturino, un 22.5% de Javier Castrellón, un 30.9 de Enríquez, esto es, que el oftalmólogo alcanza mejor calificación que el mismo Yáñez y se posiciona como el mejor de Morena, en tanto que Luis Enrique Benítez obtiene un 23.9%, un 22.4% de Manuel Espino, un 21.6% de Rosario Castro y un 21.1% de Alma Marina Vitela. Los resultados, dice la encuestadora, son de 95% de confiabilidad, con un margen de error de 3.1%. La pregunta de opinión incluyó la opción de “no tengo una opinión para evitar forzar una respuesta positiva o negativa, en tanto que el porcentaje de opinión positiva es con relación a los entrevistados vía telefónica, que fueron mil de los distintos municipios de la entidad. Los resultados, dice la empresa encuestadora, están disponibles para quien guste consultarlos en www.factométrica.com/electoral…..JUSTICIA.- Cientos de personas salieron a exigir justicia por la muerte de Jesús Alfonso Rodríguez, no obstante que el presunto autor de su muerte, José Emanuel N., se encuentra ya recluido en el Cereso en espera de la definición mañana de su situación legal y sobre todo que se espera que mañana se le vincule a proceso por el lamentable y terrible incidente en que se vio envuelto y por el que puede ser juzgado por homicidio calificado, sin olvidar que José Emanuel, aun siendo culpable del lamentable suceso, tiene derecho a la defensa legal, como tiene derecho cualquier criminal por grave que haya sido su falta. Sin duda un episodio fatal el sucedido el sábado pasado en el que dos familias resultan dañadas de por vida. Hoy, la regidora Cynthia Montserrat Hernández presentó una iniciativa al cabildo del que forma parte para que la autoridad reaccione ante el triste y lamentable suceso del pasado fin de semana y coloque patrullas en las afueras de los antros para evitar episodios como el ocurrido, aunque…como sugerimos el pasado fin de semana, faltaría que se implemente algún programa en el que se endurezca la mano para los parroquianos o borrachines a fin de que no conduzcan durante la parranda. Es pronto para esperar algo positivo de nuestra autoridad, pero debe acelerarle el paso a fin de evitar que vuelva a morir alguien más por una locura entre la borrachera que acostumbran muchos los fines de semana. El otro día sugerimos incluso que en virtud de las terribles circunstancias, en los bares de los antros se evite seguir sirviendo a los clientes, no por no venderles, sino procurando su propio bienestar y sobre todo para evitar desgracias como la ocurrida, y por la que un jovencito está en vías de ser castigado privándole de su libertad por lo que le resta de vida. Además tendrá que pagar una multa que también habrá de imponer el juzgador el día que imponga la sentencia correspondiente. Es decir, una tragedia doble, la de su familia y la de Jesús Alfonso, sin ninguna necesidad, por no pensar un poquito y evitar tomar el volante a la hora de terminar la pachanga…..CALMA.- La bancada de Morena pretende imponer como obligación el portar constancia de que ya se ha vacunado contra el coronavirus para entrar a distintos negocios. Es una buena intención la que conlleva el propósito, pero eso es posible hasta que esté vacunada toda la población, no antes y, para eso, todavía le cuelga, falta mucho tiempo, puesto que apenas se estaría llegando a mitad del proyecto. Hay muchos mexicanos no vacunados porque no han alcanzado el biológico, o porque no quieren, porque también hay muchas personas que se niegan a la vacunación por temor o precaución a los efectos posteriores, por los que hay secuelas aparecidas en distintos padecimientos que, no había necesidad, o sienten las víctimas que no tenían ninguna necesidad de pasar por ese complemento de la vacuna. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

