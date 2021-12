+ Marina vs. Lety, el agarrón del siglo

+ Probabilidades muy escasas para eso

+ Héctor Flores avanza integrando su equipo

+ Se disipa el olor a gobernador de Gonzalo

+ Sería un buen prospecto a la alcaldía capitalina

“No huelo, apesto a gobernador de Durango…”

Gonzalo

Resuelto todo en Morena a favor de Marina Vitela, se abre en automático la probabilidad de que la alianza Va por Durango traiga a Leticia Herrera y nos ofrezca la madre de todas las batallas…..ALTO.- Sin embargo, los prianerredistas parecieran estar más montados en la posibilidad de postular a Héctor Flores Ávalos, y en un momento dado a Esteban Villegas, antes que la señora Lety…..TIEMPOS.- Recordar que en días pasados Verónica Pérez, la lideresa del Partido Acción Nacional, había adelantado que para ayer 22 de diciembre estarían anunciando a su “gallo”, promesa que también se hizo en Morena, lo que nos advierte que al final no cumplieron unos ni los otros, pues lo de Alma Marina se confirma hasta hoy…..FUERA.- Nadie termina de entender los criterios finalmente utilizados para seleccionar a Marina, y menos si la dirigencia nacional de Morena advirtió públicamente que el mejor posicionado y más conocido entre los suspirantes lo era José Ramón Enríquez. Siempre se dijo que la decisión final se tomaría en función de los resultados de los estudios de mercado. Nunca se dijo de manera formal que para escoger al candidato se acudiría a otros criterios que nadie conoció. Salvo prueba en contrario, creemos que el Movimiento de Regeneración Nacional prefirió deshacerse de dos buenos “gallos”, Enríquez y Gonzalo, para reconocer y empoderar al género femenino, toda vez que Marina, como candidata, será la primera mujer con posibilidades de llegar a la primera magistratura estatal…..ARDORES.- No sabemos cuál habrá sido la reacción de Gonzalo, pero desde luego que no ha de ser del todo agradable, pero en el caso de José Ramón, hoy agradece al pueblo de Durango su apoyo para llegar a la precandidatura y, sobre todo, alcanzó a conformar la opción más competitiva con vistas a la elección, pero… “Más de treinta años al servicio de mi tierra no fueron tomados en cuenta al momento de la designación de una candidatura por género. Estoy convencido, sin embargo, que merecemos más oportunidades y mejores condiciones de vida. Han sido muchos años de abusos y malos gobiernos…”, y remató: “Hoy más que nunca, estoy convencido que Durango merece más…”…..AZUFRE.- Triste y lamentable, pero en la decisión de Morena se disolvió el intenso aroma a gobernador que se cargaba Gonzalo. No será candidato a gobernador por esta vez, aunque eliminado de la estatal el viejo Tirantes queda anotado entre los principales prospectos a la alcaldía capitalina. Alejandro ya fue alcalde de la capital y lo fue con un balance inmejorable, como para que algunos crean que ha sido el mejor alcalde de los últimos tiempos, cuyas decisiones se transformaron en hechos de gobierno que aún tienen vigencia. Se recuerda de Gonzalo que el verde del bulevar Francisco Villa, el mejor reforestado de la capital, fue obra precisamente del petista y por lo que a muchos les gustaría volver a verlo dirigiendo la comuna, pero…esa es una idea que no ha permeado entre los morenistas, es un afán solamente de algunos de sus seguidores que ojalá llegue a concretarse…..TAPADO.- José Ramón Enríquez, dicen los que saben, será indemnizado acorde al trabajo desplegado en los últimos meses. El senador, no olvidar, siempre ha buscado algo importante en el Gobierno Federal y, por ahí pudiese aparecer algo para entretenerlo y compensarlo por no haber sido el abanderado morenista…..BRÚJULA.- Hoy, circularon diversas notas informativas en portales nacionales en las que se advierte de las serias perspectivas de José Ramón Enríquez para hacerse de la candidatura, pero…una de dos, o no tienen la menor idea de lo que están informando o se quedaron con tantas ganas que están creyendo que todavía es posible un cambio a lo avanzado…..TOPETEO.- Es cierto, una hipotética candidatura de Lety Herrera vendría a forzar una lucha sin precedentes en Durango, pero, decía al principio, cada día que pasa las posibilidades de que eso suceda son más escasas, porque mientras Morena hacía su designación, Héctor Flores avanzaba en la conformación de su equipo promotor. Javier Castrellón fue destapado como coordinador de campaña, y todos los días suma más personajes a su virtual campaña, entre los que, aseguran, está el alcalde Jorge Salum, que será coordinador de no sabemos qué cosa…..TIRADORES.- La decisión morenista a favor de Marina Vitela descobijó una jugada maestra de ajedrez entre los suspirantes de la alianza Va por Durango, pues así como Marina se levantó de las cenizas que veía Gonzalo, quien no tuvo empacho para decir que “la compañera Marina califica, pero a media tabla…”, sería el caso de Esteban Villegas que sigue estando en el ánimo de muchos aunque para otros ya no le ven la más mínima posibilidad, sobre todo por lo que ha adelantado Flores a su presunta candidatura. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

