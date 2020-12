“Chicotito”

Posible que hoy concluya el lío de la doctora Azucena

El gobernador Aispuro toma el toro por los cuernos

Investiga la causa para tomar una decisión pronto

Muy probable que se abandone la acción penal

Se caen a pedazos las pruebas de la Fiscalía

“Las leyes, desde luego, son como las muelles tanto aquí como en los Estados Unidos…”

Juan Pueblo

Si el gobierno de los Estados Unidos desestimó o abandonó los cargos contra el general Salvador Cienfuegos, nada pasa si el gobierno de Durango abandona el ejercicio de la acción penal contra la doctora Azucena Calvillo…..ACCIÓN.- El gobernador José Aispuro Torres tomó el toro por los cuernos y personalmente se puso a revisar el expediente integrado contra la internista, acusada de intento de homicidio contra el magistrado Héctor Emanuel Silva Delfín…..RAZÓN.- Los que saben sugieren que el mandatario estatal, escuchando el llamado de muchos duranguenses, y sobre todo visto que le estaban apedreando el rancho haciéndolo responsable del proceso contra la doctora Calvillo, llamó a la internista y platicó con ella largo y tendido. Así el gobernante se allegó mucho de la realidad del espinoso caso y está valorando, al fin especialista en Derecho, para tomar una decisión del tema lo antes posible…..PRUEBAS.- Estuvo también en la entrevista el esposo de la indiciada, y entre ambos nutrieron al mandatario del detalle del incidente y, sobre todo, de las formas como fue detenida la doctora el lunes por la noche y el proceder en las horas posteriores…..ATENCIÓN.- Tras escuchar a la médico y su esposo, el gobernador Aispuro Torres garantizó una revisión minuciosa de los hechos para aclarar si se violaron los derechos de Azucena y, si eso sucedió, proceder en consecuencia y sancionar a quienes se hayan visto inmersos en el exceso policial…..ORDEN.- Luego de conocerse la intervención del mandatario estatal en el espinoso asunto, la doctora Velia Patricia Silva Delfín hizo circular un comunicado en el que niega haber hecho algún señalamiento contra la doctora Calvillo Carrillo. Incluso se dijo, junto a su familia, victimizados en medio de un fuego cruzado de acusaciones y señalamientos. Además -precisa- “no hemos tenido acceso a la carpeta de investigación, no fuimos convocados a la audiencia del miércoles pasado y hasta el momento no hemos sido recibidos por el Ministerio Público…”. Los cargos que se le hacen a la doctora Calvillo son en base a los resultados de la investigación que hizo la Fiscalía General en el Estado, pero yo nunca hice ningún señalamiento en su contra…..CRUCIAL.- Será crucial para el rumbo del proceso la declaración de la indiciada al mandatario estatal, pues se habla de una serie de irregularidades que, de confirmarse, la Fiscalía abandonaría el ejercicio de la acción penal y, el lunes, a más tardar, se oficializaría la anulación de los cargos. Con posibilidades de que suceda hoy mismo, Azucena sería declarada libre de cualquier cargo…..CALMA.- Hoy, con la intervención del gobernador José Aispuro Torres, al fin especialista en Derecho constitucional, es posible se dé por terminado el ejercicio de la acción penal, con lo que el juez de la causa se vería obligado a desestimar cualquier señalamiento contra la doctora Azucena…..TÓMALA.- Esta mañana, la doctora Velia Patricia Silva Delfín, hermana del magistrado local Héctor Emanuel, emitió un comunicado en el que se desliga de la persecución contra la internista. “Nunca señalé a nadie”, asegura la duranguense delegada del IMSS en Tamaulipas, exdirectora del hospital del IMSS y exdelegada del IMSS en la entidad. Lo avanzado por las investigaciones, y los cargos que se le hacen a la médico es consecuencia de las pesquisas de la Fiscalía General en el Estado, pero hasta ahora nadie nos ha tomado en cuenta en el proceso a pesar de ser la parte afectada, pero si se han violentado los derechos de la doctora Calvillo, si se ha actuado fuera del marco legal, reprobamos cualquier acto de tal naturaleza, puesto que de ocurrir también vulneraría los derechos de la víctima. “La familia ha quedado atrapada en medio de un fuego cruzado de acusaciones y señalamientos. Hemos sido doblemente victimizados sin ninguna oportunidad de pronunciarnos y que se conozca nuestra opinión…”. Esto es, que las pruebas conclusión del estudio de gabinete que anunció la fiscal Ruth Medina Alemán el miércoles por la noche se están cayendo a pedazos, toda vez que aquella noche aseguró que la doctora Silva Delfín había interpuesto la demanda correspondiente, cuando la tal demanda solamente fue una plática la madrugada de los hechos que se afirman, pero sin señalar a nadie. Antes, ayer, circuló profusamente en redes sociales un video titulado “filtraron” la filmación aparentemente para incidir en la investigación del caso, según el comunicado de la Fiscalía General en el Estado. “La grabación es falsa, difundida con el propósito de tergiversar las investigaciones que obran en el expediente y que revisa el juez de la causa. Estamos investigando de dónde salió para proceder en consecuencia, dijo la fiscalía esta mañana…..URGENTE.- El Gobierno del Estado está citando a rueda de prensa, pero por cuestión de tiempo ya no podemos incluir el contenido en este comentario, que quizá tenga relación con todo lo anotado líneas atrás….. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp