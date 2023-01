+ Especialistas de la mente están debiendo

Los especialistas en enfermedades mentales tienen que aceptar que fallaron en el suicidio registrado esta mañana, cuando un hombre se colgó en el Puente Negro, pues hace cinco años había intentado arrancarse la vida…..FALLAS.- Fallaron porque nadie, es lo que se supone, nadie lo buscó y trató de atenderlo, o fallaron los especialistas o falló el sistema, porque al final el hombre aquel se salió con la suya, encima de que durante mucho tiempo estuvo advirtiendo de sus intenciones…..ACCIÓN.- Falta una acción más intensa y más extensa, que haga un “barrido” en serio de las distintas comunidades, colonias, barrios, poblados, etc., buscando a personas con ese tipo de problemas. Es que, los que de esas cosas saben aseguran que un suicida por lo general anuncia su intención mucho antes de que se produzca la desgracia. Todavía da tiempo para que intervengan los programas oficiales, otra cosa es que no se haga con la efectividad requerida…..REACCIÓN.- La reacción de las autoridades sanitarias ante el incidente de esta mañana tiene que ser urgente. Ordenado, sí, pero urgente, en donde se busque a aquellas personas y se encuentren, toda vez que hasta la familia sabe de los propósitos de su pariente y la mayoría de las veces lo echa en saco roto o no creen que llegue a suceder, pero tiene que modificarse el programa, su proyecto o sus objetivos, porque nada más de esa manera se podrá hacer algo por aquellas personas presas de terribles padecimientos mentales en los que cualquier regaño o sanción familiar empujan a la persona a tomar el absurdo. Esto es, que efectivamente atacar de frente el problema es responsabilidad de las autoridades, pero no es problema solo de ellas, es de todos. Todos tenemos que poner nuestra parte para evitar que ese cáncer siga causando dolor, frustración y muerte en el seno familiar. Mucho aportaría el que pida la intervención de los expertos para tratar de atender a tal o cual persona sea cual sea su problema, pero entender que se trata de algo delicado para los especialistas, también para la sociedad. En otras palabras, es un problema de muchos, y todos debemos estar dispuestos a aportar lo poco o lo que sea para enfrentar ese verdadero flagelo social causa de millones de muertes en los últimos tiempos en todas partes del mundo, consecuencia inequívoca del encierro marcado por la aparición del covid 19. Las secuelas, pues, todavía las tenemos aquí, y lo que parece peor es que el virus no se ha ido, sigue entre nosotros causando muerte, pero el suicidio merece toda nuestra atención, tanto de las autoridades como de las familias, porque las consecuencias nos minan a todos independientemente de sus creencias o de su condición económica…..ÉPALE.- Nadie le entendió a la doctora Margarita Valdez, pues apareció el pasado fin de semana tirando ruido, sombrerazos y confeti para la corcholata mayor, Claudia Sheinbaum. Y no le entendieron porque hasta lo último que se supo de la senadora es que respaldaría a Marcelo Ebrard, era su fan No. 1 en Durango. Ya se habían apalabrado pues, y sin embargo, quizá no le vio posibilidades al canciller, el caso es que se tiró al ruedo hablando maravillas de la jefa de gobierno, a la que ya le había echado la mano el día que hizo el ridículo y se expuso a la risión mundial al decir que “hay perversos que mueven las ballenas de concreto (pesan 60 toneladas) para que se caiga el metro y perjudicar a Claudia…”. El tema es que la corcholata grande ya tiene sus corcholatitas en esta capital y están preparándole todo para una eventual candidatura presidencial. Quién sabe cómo le dicen ahora, coordinadores de defensa de la 4T o de Morena, el caso es que la senadora está ya más montada que un calcetín como hay muchos comités en el país, aunque al tiempo para promocionar a las otras corcholatas. No les cuento más, pero seguimos creyendo que la carrera la está ganando, por cuerpo y medio, o casi dos cuerpos, el carnal Marcelo. El canciller es el que llegará con más trofeos a la carrera final, mientras Claudia llegará cargando un verdadero desmoder en el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, y lo peor es que casi todos los días hay un nuevo incidente mortal. Adán Augusto López ya dijo que no son los tiempos para una promoción, y Ricardo Monreal, el más parco, el más modesto, los está mirando muy detenidamente para levantar la mano a la hora que sea necesario, máxime ahora que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, amplió la baraja de prospectos hasta considerar al zacatecano, quien, no olvidar, desde el principio ha afirmado recio y quedito que irá en la boleta…..JUECES.- Es correcta la aparición del gobernador Esteban para advertir que desde los inicios él aseguró que se castigaría a quien se haya despachado en el pasado gobierno y, pues ahí la llevan. Va bien, creemos, aunque la decisión de los jueces sobre los detenidos ya no depende del mandatario estatal. Eso ya es cosa del Poder Judicial, pero también es cierto, ahí están las demandas, ahí están los nombres, los sospechosos, pero son los juzgadores los que tendrán que refundirlos o resacarlos, porque, gústenos que no, hasta el más malvado de los indecentes tiene derecho a la defensa, y si es un buen defensor, pues lo demás se entiende por añadidura…..VÁMONOS.- Toño Ochoa desayunó hoy con los distintos medios de comunicación para hacer un resumen breve sobre los primeros cien días de su gobierno. Prometió alrededor de 120 mil metros de pavimento y la cantidad la superó casi a mitad de camino, y ahora va por el doble, con posibilidades de llegar al triple de lo estimado, de modo que es justo el eslogan: “Al 100 con Durango…”, sobre lo que incluso adelantó que en los próximos días el municipio recibirá decenas de patrullas nuevas con las que la seguridad de los duranguenses habrá de mantenerse por encima de la media nacional. WhatsApp