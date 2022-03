+ Diputados aplausen a Rusia por invadir Ucrania

+ AMLO había protestado por invasión, o fue la finta

+ Otra vez a mofarse de la ejecución de Colosio

+ Ojalá y ya lo dejen en paz y no se burlen más

+ Ya visitaron el restaurante Barocco?

“Los diputados aplausen a Rusia por invadir a Ucrania, mientras AMLO protesta por la invasión…”

Juan Sin Miedo

No entienden millones de mexicanos por qué los diputados de nuestro país se solidarizaron con Rusia por su invasión a Ucrania. No habíamos quedado que México es un país pacifista, no intervencionista…..TOMALA.- Quién sabe qué estarían pensando esos diputados federales que se atrevieron a desafiar al enemigo que tenemos a un lado y que es la fuerza más poderosa del mundo en todos los aspectos y con los que ni México ni nadie tiene para una lucha cuerpo a cuerpo…..SILENCIO.- Quizá saldría más barato quedarse callados. No abrir la boca, y menos para cometer la barbaridad que han cometido, pues se solidarizan con Rusia cuando ni siquiera aquel país ha pedido nuestra solidaridad y que al final ni la necesita, porque con la solidaridad de nuestros diputados o sin ella, seguirán haciendo sus barbaridades en Ucrania…..EPALE.- El problema aparece a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó a la comunidad internacional para protestar contra la invasión. Una de dos, lo hizo de los dientes para afuera o es realmente lo que pretende el estado mexicano, y sea cual sea la realidad, lamentable…..VERGUENZA.- Hoy se cumplen 28 años de la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas, Tijuana, BC. Ya desde ayer empezaron no pocos priistas a lamentar su muerte, aunque sabido entonces y sabido ahora, fue un priista el que mandó matarlo, y para colmo de males se dice que efectivamente, eran amigos. El cambio que veía Luis Donaldo necesario para México, dicen, era veneno para el populismo a lo bestia practicado por Carlos Salinas de Gortari, y que por eso ordenó su ejecución. Por ahí han tratado de desviar que fue el hermano de Carlos, Raúl, quien en realidad ordenó la ejecución, y le mete deudas al asunto aunque la realidad nos la aclaró la Revista Proceso cuando detalla la ejecución y con quién se reportó Domiro García Reyes, el jefe de seguridad de Colosio, para reportar el cumplimiento de la orden, entonces, nosotros nos quedamos con lo primero. El tema es que, para esta fecha se arman verdadero viacrucis en el que muchos se autolapidan para mostrar su verdadero sentimiento por la ejecución, pero a veces terminan en verdaderos festejos lamentables. Ojalá que un día de estos ya lo dejen descansar en paz y lo olviden si quieren, pero que dejen todo en paz, al fin que el pueblo ya dio su veredicto y nos quedamos con eso…..ALTO.- El deporte de moda es tupirle a Verónica Terrones, sobre todo ahora que aceptó ir en la planilla con José Antonio Ochoa. Creen sus detractores que no tiene los méritos para continuar trabajando en el gobierno municipal y le pronostican todas las calamidades juntas. Lamentable por donde se vea el momento de la ex vocera del gobierno de José Rosas Aispuro Torres. Nosotros, aunque también nos hizo algunas, estamos imposibilitados para comer perro, y menos de una mujer que, a pesar de todo, es digna de todos nuestros respetos. Y, por donde se le busque y aunque escale otras posiciones, sigue siendo periodista. Su plaza en el Canal 10 está en licencia indefinida, de modo que puede regresar en el momento que se le ofrezca…..ALTO.- Uno de los causantes del retraso del paso elevado del bulevar Francisco Villa, es Arturo Salazar Moncayo. El fue el creador de la idea pero no dio los pasos necesarios y correctos. Lo bueno es que con su renuncia heredó esa verdadera papa ardiente al ingeniero Rafael Sarmiento Alvarez, que ahora no halla cómo detener la avalancha de criticas que en su mayoría le dirigen a él…..AJALE.- Damián Alcazar no pierde la oportunidad de meterse a las patas del caballo para defender al actual gobierno, como es el caso del cuestionado aeropuerto Felipe Angeles, pues la crítica a la aparición de una vendedora de “tlayudas” callejeras y otras baratijas no es a los comerciantes, ni a las “tlayudas” y mucho menos a las artesanías, pero no es de esa forma como el puerto aéreo ha de recibir a nuestros visitantes. El nuevo aeropuerto se diseñó para mostrar nuestra cara de la modernidad y del progreso, pero el súper actor, porque eso no lo discutimos, se va con la finta y defiende a quienes autorizaron esas vendimias, pues para su gusto, hablan de nuestras costumbres y tradiciones, y no hay por qué renegar por ellas, por lo que sí hay que renegar es por las formas empleadas para que esos comerciantes se ridiculizaran. Era para eso el área de restaurantes y las tiendas para artesanías o no?…Lo malo es que Damian, obsecado que está no entiende razones e insiste en defender lo indefendible. Allá él…..CONSEJO.- Si usted es de Durango o visita nuestra capital, no olvide darse una vuelta por el restaurante Barocco, uno de los pocos comederos auténticamente italianos, con la mejor cocina de la región y con un trato inigualable. Luego hasta se siente uno rico cuando recibe esas atenciones. Se encuentra sobre Aquiles Serdán, justo donde donde inicia la calle Canoas, para si gustan. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp