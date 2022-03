“Chicotito”

+ Nerviosismo colectivo por el puente elevado

+ AMLO terminó el aeropuerto en menos tiempo

+ Culpan al titular de Finanzas, Díaz Medina

+ Sube de tono la crítica al aeropuerto Ángeles

+ Volvieron los accidentes fatales a la ciudad

“Ni el conductor designado ni ningún otro plan al vapor terminará con la tragedia creciente de los accidentes viales en la capital…”

Juan Pueblo

El rezago en el puente del bulevar Francisco Villa está poniendo nerviosos a más de cuatro que creen que en el tiempo que le resta a la actual administración no podrá terminarlo y, en contrasentido, sin embargo, no hay quién aclare muchas dudas…..BILLETES.- El gobierno de José Aispuro no tiene para terminar esa y otras obras, pero el Gobierno Federal sí tuvo para “terminar” o de menos inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles, dijo esta mañana la regidora Paulina Monreal, como dando a entender lo que ocurre. Algo no funcionó en las relaciones de los dos o tres niveles de gobierno de Durango con el federal. Si las relaciones fuesen otras quizá la obra se hubiese terminado hace mucho tiempo…..MANGOS.- Humberto Rosales Badillo, que sabe de construcción, aseguró en el mismo tenor que la realidad de los retrasos es culpa de la Secretaría de Finanzas, que nunca pagó al constructor. La constructora a cargo del proyecto es una empresa altamente confiable, tan confiable que por poco y lo financia en su totalidad, pues se dice que el constructor nunca recibió un peso, y si ya no avanzó más fue debido a que la constructora ya no tuvo dinero para seguir financiándolo…..ORDEN.- Es en el fiasco del paso elevado donde los tres niveles de gobierno, pero sobre todo los candidatos de los distintos partidos, tienen que mirar hacia la realidad y detenerse donde no podrán avanzar por cualquier circunstancia. Sin embargo, aparecen las campañas y todos se sueltan prometiendo proyectos de todo tipo e inversiones diversas. Alguien debía exigirles congruencia a los candidatos y que se dejen de sueños guajiros y pasen a la triste realidad, para que así nada más programen lo que pueden y estén seguros de sacar adelante, de otra forma, seguiremos viendo con desesperación que la obra se estancó y quizá no terminen nunca, al menos en el tiempo que se proyectó, dado que para el volumen que resta a la obra y los pocos meses que quedan a la administración, concluirla será algo así como imposible. Se puede acabar en lo mínimo como para que la obra empiece a ser útil a los duranguenses, pero no tienen dinero o no lo quieren sacar del colchón. Vaya usted a saber…CULPAS.- Los mismos quejosos de hoy culpan al titular de Finanzas, Jesús Arturo Díaz Medina, por los rezagos y el retraso criminal de la obra que debió concluirse en su momento, pero el funcionario no termina de explicar qué pasó o por qué sucedió, porque alguien debía meter las manos al fuego y aclararle a la sociedad las razones para haber llegado hasta ese punto de retraso…..RECORD.- El aeropuerto Felipe Ángeles coloca al presidente Andrés Manuel López Obrador como el mejor presidente del mundo, dicen algunos de los acarreados a la ceremonia inaugural, pues cumplió su promesa en menos tiempo del anunciado. Aun cuando otros medios han demostrado las deficiencias de la obra que también requerirán años en subsanarse. El que se haya convertido en una “muestra artesanal” con productos de la región y de otras regiones es ejemplar, como ejemplar resulta ver la presencia de vendedores callejeros apoderados de los pasillos de la nueva obra de calidad mundial que, por cierto, el autor del gran proyecto, Arq. Francisco González Pulido, asegura que la obra inaugurada nada tiene que ver con el proyecto que él diseñó. Los constructores modificaron muchas de las ideas concebidas para el cuestionado puerto aéreo, y aunque se respetó la autoría al propio González Pulido, debió considerarse su opinión para hacerle los cambios que hicieron y que no sabe quién los decidió, y si el que los decidió tiene la capacidad para modificar lo inicialmente planeado…..REVERSA.- Todos los días, prácticamente, pero sobre todo los fines de semana, han reaparecido los accidentes fatales en la ciudad de Durango y sus alrededores. Son muchos los percances que siguen produciéndose en la capital y la autoridad no ha podido hacer nada para frenar la proliferación de las bebidas alcohólicas entre los que manejan un vehículo automotor. Ya habíamos dicho que la implementación al vapor del sistema “Conductor Designado”, no llegaría lejos, y que a la mejor estaba diseñado para taparle el ojo al macho por el accidente registrado hace meses por el bulevar Guadiana, frente al estadio de beisbol Francisco Villa. Y como lo temíamos sucede, pues los afamados retenes antialcohol no terminan de funcionar y menos con los sistemas de operación que ya les conoce todo mundo y sabe cómo rodearles, con un par de horas de funcionamiento, pero dejando libre la ciudad desde antes de la medianoche, cuando los ebrios al volante empiezan a circular en mayor cantidad por todas partes de la ciudad. El pasado fin de semana pudimos informar de numerosos percances tanto en la ciudad como en las afueras y en los que predominó el alcohol. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.



