“¿Sirven para algo los colegios de ingenieros y agrupaciones de arquitectos si no pueden defender a constructores arruinados?”

Jorge Blanco Carvajal

¿Y los colegios de ingenieros, de arquitectos, de maistros y chalanes qué?, todavía no se dan cuenta de la friega que les puso el pasado gobierno a sus representados, pues muchos siguen cerrando sus changarritos de la construcción y no pasa nada…..QUEBRADERO.- No termina uno de sorprenderse ante la herencia maldita del sexenio pasado. Brotan bribonadas por todas partes y a todas horas, o por lo menos todos los días, y los grandes torones del saqueo siguen paseando por el mundo disfrutando lo mal habido y sin rendir cuentas…..AUTOANÁLISIS.- Hora de que los componentes de los colegios de ingenieros y de arquitectos, así como de la Cámara de la Industria de la Construcción, se pongan las pilas y hagan algo por defender a sus agremiados, cuyas titularidades sirven nada más para la foto, para comparsa de las autoridades en turno, pero…no hay nadie, ni organización ninguna que esté haciendo algo por los constructores quebrados. Algunos andan trabajando ya en los Estados Unidos, otros buscan chamba en los estados circunvecinos, pero…ayudarle a los desgraciados, dicho así por la desgracia en que los sumieron, nadie en ninguna agrupación. Para que sigan votando por esos inútiles a las siguientes elecciones que algo debieron hacer ante el gobierno en turno para que les paguen lo pendiente. Es que, cuentan muchos, se apersonaron ante el gobierno de Esteban para pedir que les paguen, o de menos les abonen o les den alguna esperanza y que Villegas ya les advirtió que no pagará nada de lo que quedó a deber el pasado gobierno. O sea, los constructores que gastaron sus recursos en las obras estatales se quedaron como el perro de las dos tortas, sin Juan y sin las gallinas…o ¿cómo iba…? No sabemos si esas deudas son institucionales, aunque la administración en su momento recibió el dinero para cubrirlas. De modo que sí se tuvo el dinero y se lo robaron, es responsabilidad del que se fue y, por eso, tienen que llamarlos a cuentas, porque no es uno, son muchos, entre los que hay varios premiados con una regiduría y otros cargos importantes en el nuevo gobierno…..NUMERITOS.- El atracómetro, invento creado por el gobierno de Esteban Villegas, precisa que de un rato para otro aparecerá nueva e importante información sobre el ladronaje que se perpetró en el pasado gobierno. No les adelanto mucho, porque no se nos permite, pero sí les digo que viene un paquete importante de persecuciones de indecentes que se pasaron de vulgares, de hambreados, que cargaron hasta con el balde del trapeador. Ya en días pasados adelantamos que entre la nueva información viene una relacionada al medio centenar de “empresas fantasma”, que existen solo en el papel y que sirven nada más para facturar bienes o servicios nunca entregados, sino para que ganen los cuates y que se hinchen de billetes los que traigan más hambre. Da coraje enterarnos de lo mucho que se robaron y las decenas o cientos de pequeñas empresas constructoras mandadas a la ruina. Se trata de un crimen de alta gama que no debe dejarse pasar, no tienen por qué pagar esos pequeños empresarios, y menos si el dinero existió, lo recibieron en Finanzas, pero se lo robaron de la forma más ruin, enseñaron hambres nunca vistas, hambres no solo atrasadas, sino amontonadas que tienen que castigarse y mientras más pronto, mejor. Y pensar que los pobres constructores, comerciantes y otros proveedores se quedaron chiflando en la loma esperando que les pagaran, mientras la millonada fluía de manera generosa para pagar las facturas apócrifas a las que se liquidó por no recibir nada a cambio, ni bienes ni servicios. Hay muchos fraudes en el particular, pero…los investigadores están acumulando el agandalle para pasar por la báscula a más de cuatro, empezando por la regidora más odiada del cabildo capitalino…..ÓRALE.- El presidente que tanto quiere a los pobres, Andrés Manuel López Obrador, acepta, porque no le queda otra tras las revelaciones de La Guacamaya, que su gobierno espía a los mexicanos, pero con trabajos de inteligencia y no por espionaje. ¿Qué no es lo mismo? El jefe de la nación cree que es bueno, para el gobierno, estar espiando al pueblo, quizá para que los conservadores no sigan abusando de los pobres, o como Layín, aquél afamado exalcalde de Nayarit, quien aceptó públicamente que robó, pero poquito. El espionaje está prohibido en México y no debe hacerse bajo ninguna circunstancia, es inmoral y desfachatado tratar de justificar que se escucha de manera ilegal al pueblo, y por igual a pobres y a ricos, y no se diga a “chayoteros” y adversarios políticos. No sé, creo que empiezo a arrepentirme, pero ya en serio, de haberle dado mi voto a Morena. Yo voté para que cambiaran las cosas, para bien, y no solo no han cambiado para bien, sino que han empeorado y van para más. Siempre esperé la principal oferta de AMLO de “serenar al país”, pues no lo ha serenado, sino que lo ha acelerado, dividido, enfrentado y lo ha expuesto en manos criminales, como dicen los políticos norteamericanos. El no robar, no mentir y no traicionar fue una arenga de guerra que extraviaron en el camino, nada más en Segalmex y Diconsa “desaparecieron” 75 mil millones de pesos. Y, para los que lo desconocen, Segalmex es creación del gobierno de los pobres. No es herencia prianerredista, de modo que el no robar quedó hecho trizas, por decirlo de alguna manera, pero lo demás, mejor ni lo recordamos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes sociales, pues lideramos en todas.

