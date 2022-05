“Chicotito”

+ Las trácalas de prensa del municipio

+ También instituyó el socorrido “moche”

+ Sabrá de eso el alcalde, o es parte del juego

+ Karol Bernal, campeona del futbol mexicano

+ Es la segunda corona de la duranguense

“Me gusta el futbol femenil, todavía no tiene las “vedettes” que abundan en el circuito varonil…”

Juanito Futbolero

También se cuenta en el peinador que iniciado el actual gobierno municipal, empezaron a nacer diversas páginas en redes que, sin más empezaron a facturar bien y bonito, y que en la oficina de prensa también se aplica el “moche” socorrido…..BONANZA.- En realidad no nos habíamos fijado, pero como tenemos otras cosas más importantes que hacer, ni enterados, aunque…se dice que cosa de ver cuántas paginitas había a la llegada de Jorge Salum, y cuántas facturan hoy. Está facil aclararlo…..BILLETES.- Y que, por si eso no fuera suficiente, en la actual administración se multiplicó el consabido “moche” mediático que se instituyó a lo bestia en Obras Públicas, en el que se admite la factura, si a cambio hay una parte para la casa en efe y por adela. Cómo la ven?…..BECAS.- La “beca” que se está manejando en Prensa del Municipio, insisten, está dejando no nada más para el medio, sino para el titular del área y quizá para alguien por ahí más para que los pagos se produzcan pronto y aquello tenga fluidez…..ASEGUNES.- En las trácalas de la oficina de Prensa “hay para todos…”, dicen, o tampoco. No para todos, pero sí para varios entre los que pudiese estar el jefe de la comuna, a cambio del disimulo y la celeridad en los pagos. Si así fuera, negocio redondo no?…..APLAUSOS.-Y bueno, cambiemos de tema y hablemos de algo más agradable como es la coronación anoche por segunda vez de la futbolista duranguense Karol Bernal en la primera división del futbol mexicano femenil. Antes, la “confesora” de Durango alzó el título con las “Rayadas” de Monterrey, confirmando así que se trata de una muchacha fuera de serie que impone el físico y la habilidad ante quien sea para salir airosa. Karol, anoche se consagró como una de las mejores pateadoras del país, pues venció con Chivas a Pachuca 4-3 global en un excelente partido en el que lució la paisana y acabó como una verdadera “confesora” levantando una muralla en la que pasaba la jugadora y no el balón…..APROBADO.- El de anoche es el primer partido femenil que hemos visto y, en serio, nos agradó sobremanera. Nos gustó y mucho el tipo de juego de las muchachas que no van a hacer el teatro que los varones hacen en la mayoría de los juegos, como si con esas “habilidades” les alcance para llegar a los títulos. Vimos “planchazos”, pisotones y “rayones” a las piernas contrarias y, milagrosamente se levantaban de inmediato a seguir en la pelea. Entre los varones, cuando se produce un foul de esos, el agredido se va hasta Mazatlán rodando por tales dolores que le causó la falta y da la impresión en los aficionados que, al menos en mi caso, se queda uno pensando: “ingale, ya lo mató…”. Pero no, se levanta a los siete minutos que se rebajaron al tiempo normal de juego y como si nada. Lo marrullero de los varones no existe entre las mujeres y, por ejemplo anoche, cuando Chivas estaba arriba en el marcador y estaba más cerca del triunfo, Blanca Félix, la portera de Guadalajara no hizo nunca las estupideces de Nahuel Guzmán, del Tigres, que a la mejor le dan las gracias por sus tonteras, o de la mayoría de jugadores para hacer tiempo y salirse con la victoria. Anoche, Blanca siguió rifándose el físico y si se hubiera prolongado el juego hasta hoy, todavía estaba partiéndose la cara para ayudar a su oncena. Nos gustó mucho el futbol femenil, aun impreciso en la mayoría de las jugadoras, que fallan mucho, pero con una impactante limpieza. Ojalá y muchos varones las hayan visto y que las sigan viendo para que se dejen de tonterías que, a veces ayuda, pero no siempre a salirse con la suya, como le pasó el domingo al Tigres…..APROBADO.- Trasciende esta mañana que la Federación Mexicana de Futbol está por innovar los manejos del tiempo efectivo de juego como para evitar la presencia de los tramposos que, mayormente los porteros, toman el balón sin ningún problema, sin adversarios cerca ni nada parecido, pero terminan en el suelo revolcándose por haber sufrido alguna “lesión” que requerirá por lo menos una cirugía urgente, aunque luego, ganado el tiempo necesario para que avance el reloj, se levantan como si nada. Pues bien, eso está por acabarse, ahora, según la FMF, el tiempo de partido se llevará con un cronómetro en el que se active al iniciar el juego, se detenga cuando haya alguna razón para que el encuentro se pare, y mientras no haya partido, el cronómetro no se reactivará. Ahora, con esa medida, se terminará la actuación de verdaderos actores en el futbol mexicano y tendrán que jugar nada más y nada menos que los 45 minutos de cada tiempo, para lo que, obvio, no habrá añadido, se jugarán los minutos reglamentarios…..EPALE.- Y por cierto, el futbol mexicano o mundial ha cambiado tanto que los futbolistas profesionales usan un brasiere o sostén que, en serio, quién sabe para qué es, pero se ven muy “rudos” los muchachos con esos implementos. No faltarán explicaciones de los que saben de educación física, pero…los peladotes, tan bien dotados y tan enérgicos que…por lo general terminan mostrando su brasiere, o cómo se llama eso? …..DINERITO.- Saúl “Canelo” Alvarez anuncia ahora que va por su tercer pelea contra el triple GGG, por lo que es de suponer que el Kasajo volverá a derrotarlo, pero el mexicano volverá a ganar para los jueces y todo el oro del mundo. Es que las dos ocasiones que se han enfrentado el verdadero triunfador ha sido Genadi Guennadievich Golovkin, pero por razones no entendidas (los derechos de televisión en pago por evento y esas yerbas, dicen) siempre termina ganando el costalero “Canelo”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana en www.contactohoy.com.mx si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la red social que gusten. Somos líderes en todas.

