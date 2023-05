“Chicotito”

+ Urge que terminen la refinería Olmeca

Ojalá que no se tarde la refinería Olmeca, porque en España están usando ya combustible fabricado con desechos diversos reciclables que nada tienen que ver con el petróleo y que emiten cero contaminantes al medio ambiente…..APROBADO.- En efecto, el periódico El País de España divulgó ayer información en la que relata que la empresa Repsol está ya vendiendo combustibles fabricados a partir de residuos orgánicos o hidrógeno renovable. Toda una revolución en materia energética que cambiará al mundo…..APLAUSOS.- Y hasta lo que llevan de pruebas, los motores actuales aceptan a cabalidad el nuevo combustible, de modo que funcionarán sin emitir una partícula de carbono. Se trata de algo más importante que el uso de electricidad en los automóviles, puesto que para fabricar el moderno combustible se hará sin contaminar absolutamente nada…..ACELERADOR.- Entonces, para los planes de Presidencia de la República, en México, urge la terminación de la refinería de Dos Bocas u Olmeca, porque si más se tarda, cuando empiece a refinar los motores ya no usarán derivados del crudo…..SOSPECHAS.- No pocos se refieren a los avances logrados por la española Repsol y la venta de sus plantas en el país al gobierno de México. Le está apostando a proyectos más ambiciosos y no pierde nada, por el contrario, gana mucho vendiendo lo que ya no le es útil…..CONSUELO.- Sí, la especie tiene que ver con quienes utilizan automóviles para su día a día, y aunque alguien crea que si no tiene vehículo le resulta intramuscular el avance de los científicos españoles, pero…no va por ahí, dado que todos dependemos de nuestros propios vehículos o de vehículos del servicio público y todos se mueven, ahora, con combustibles derivados del petróleo, de modo que la nota debe interesarle a más de cuatro, si no es que a todos los seres humanos…..APROBADO.- El mismo diario europeo divulga hoy singular información en la que precisa que un equipo internacional de científicos ha anunciado “una nueva era” en el tratamiento de las enfermedades neurológicas, pues los investigadores instalaron “un puente digital” entre el cerebro y la médula espinal de Gert-Jan Oscam, holandés él de 40 años de edad que quedó parapléjico tras un accidente de bicicleta. Dos implantes de su cerebro leen ahora sus pensamientos y los envían, sin cables, a un tercer implante que estimula eléctricamente su médula, con lo que Gert-Jan ha vuelto a caminar y es capaz de caminar largas distancias. Incluso precisa del subir y bajar escaleras, lo que antes era imposible. Es decir, muchos seres humanos que han quedado inmovilizados en su sistema motriz tienen al fin en ese descubrimiento una esperanza de volver a caminar. El holandés, dice la nota, antes había usado un sistema algo rudimentario en el que los chips le ordenaban qué hacer, pero ahora “yo soy el que le ordena a los chips…”, dice. Ojalá y todos los días tuviésemos ese tipo de noticias y todos los días poderlas compartir con nuestros lectores…..CULTURA.- La maestra Delfina Gómez lució ayer el nivel de su intelecto, pues dijo: “En las, los y les jóvenes está la llave que abrirá la puerta para desterrar a los malos gobiernos y dejará entrar a nuestro Edomex la esperanza y el cambio. Sé que ellas, ellos y elles son el presente que hará de nuestra tierra un mejor lugar en el futuro para la generación del cambio…”. Ya en serio, qué carajos intentaría decir la señora con “las, los, les…y elles”. Trataría de cautivar a LES y ELLES para que voten por ella, o qué carajos, porque lo investigué en la Inteligencia Artificial y le encuentra alternativa al uso de esos terminajos, pero nosotros no le vemos ni pies ni cabeza. Las cosas, sobre todo en el español, deben decirse con la mayor claridad y corrientura de tal forma que se entiendan, y no buscar premios a lo desconocido. Qué no sería bueno irnos respetando, tratarnos con decencia y cortesía para esperar trato igual de los demás, o qué. No entiendo absolutamente nada…..PATADAS.- Mañana se juega la ida en la final del futbol mexicano. Todo se puede esperar de los dos partidos que vienen entre Chivas y Tigres. Robert Dante Siboldi sabe mucho de esas yerbas, y quién sabe cómo acaben los 180 minutos que vienen para el balompié nacional. Tigres, en la apariencia luce favorito, según los “momios”, pero chocar contra el chiverío es otra cosa. Veremos qué nos deja la final, sobre todo qué trácalas nos muestran los jugadores que se medirán por el título, pues se dan, con todo y VAR, que luego no sirve para maldita la cosa cuando las indicaciones son otras…..IGNORANCIA.- La presidente (sic) de la junta municipal de Ciénega de Nuestra Señora, María Guadalupe García Félix, hizo circular un documento en el que advierte a todos los comerciantes de vinos y licores de la región que se abstengan de vender bebidas etílicas fuera de horario, porque si se les sorprende comerciando chica les viene, o mejor dicho, se les impondrá una multa de 20 mil pesos. La cosa es que del documento lo importante es que en 150 palabras trae algo así como 500 errores ortográficos, como para darnos una idea de la gente que gobierna en la región. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en cualquiera de las redes, pues lideramos en todas.

