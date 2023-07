+ El director del ITD sigue apoyando a una corcholata

+ Ahora arrastra a los estudiantes a que la respalden

+ Faltarían empleados y sus familias, ¿o qué pretende?

+ Muere una mujer más por meningitis, la 41, cero detenidos

+ Nuestro sistema de salud cada vez más lejos de Dinamarca

“Citar a enfermos a uno o dos años para consulta médica no es sino mandarlos a ver si se mueren en el camino…”

Juan Camaney

Lo preocupante no es que el director del ITD Guillermo De Anda se haya abierto, ya sin rubor alguno, a favor de una de las corcholatas, sino que está arrastrando a la comunidad guinda a seguir sus pasos. Ya convenció a los estudiantes, ahora hay que ir por el personal y por los padres de familia…..CINISMO.- Sabedor de que la 4T hace con las reglas lo que le viene en gana, que se las pasa por el arco del triunfo, De Anda tiene rato trabajando a favor de uno de los prospectos a la candidatura de Morena no obstante su carácter de funcionario federal…..ÓRALE.- Extraña que a varias semanas de que apareció promoviendo a una de las aspirantes, el día que visitó Durango fue de los seguidores más motivados al trabajo proselitista y ninguna autoridad, ni el Instituto Nacional Electoral ni el organismo local, haya levantado la mano para frenar las ansias desbordadas del director…..RESPETO.- El director del ITD, como otros funcionarios educativos de la Federación, están impedidos por ley para participar abiertamente en los procesos electorales. Podrá llenarle el ojo uno de los prospectos y votar por él, pero no debe meterse a la promoción, a menos que esté dispuesto a hacer lo mismo con los demás corcholatos, que no creemos, dado que el señor director ha dicho recio y quedito quién es su “gallo”…..MUERTE.- Murió una mujer más por meningitis, llevando la cuenta hasta 41 y acercándose inevitablemente al medio centenar, pero todavía no aparece uno solo de los responsables. Ninguno está pagando por su catastrófica ofensa. Originalmente se dijo que eran 81 personas contaminadas, de manera que sobreviven 40. La secretaria de Salud, la doctora Irasema Kondo, reconoce que todavía están bajo cuidados médicos 12 de ellas, de modo que no cuadran las cuentas entre las que sobreviven y las que murieron…..S.O.S…- No obstante que el ISSSTE se cocía aparte en cuanto a abastecimiento de medicamentos, ya está igual que el resto del Sector Salud. La mayoría de sus derechohabientes se están regresando con las manos vacías, sin las medicinas prescritas por sus propios médicos, y a veces no encaborona el que no haya los medicamentos, sino el trato con que atienden a sus enfermos. Obvio, a mí no me hacen menso. Si no les dan medicinas, y si los pacientes no tienen para comprarlas en las farmacias comerciales, los están condenando a la muerte. El sistema médico de México sigue un poquito rezagado del de Dinamarca, y lo más lamentable que a la administración federal le queda alrededor de un año, y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que quitarse el nombre, porque prometió que dejaba de llamarse como se llama si no se resolvía el problema de los medicamentos. Hoy mismo, para vergüenza de nuestro sistema de salud, varias personas con alguna lesión medular bloquearon los accesos a la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México porque no los atienden. Requieren de atención medular pero, en el hospital, les dan unas aspirinas y los regresan a casa…..APLAUSOS.- Esta mañana la secretaria de Salud en el estado, la Dra. Irasema Kondo, informó que se han comprado dos elevadores para el Hospital Materno Infantil que serán instalados en un plazo no mayor de 60 días. Cien que se tardaran, lo bueno es que ya se resolverá ese antiquísimo problema del viejo hospital. Lo malo, que el IMSS y el ISSSTE seguirán moviéndose con los elevadores del siglo antepasado que todavía usan leña en vez de electricidad, y que los derechohabientes que lleguen a utilizarlos se expondrán a correr la misma suerte de la menor Aitana Betzabé, que murió prensada por un elevador cuando era trasladada al piso superior en el hospital de Playa del Carmen. Y pensar que en los presupuestos que maneja la Federación anualmente se gastan o se roban verdaderas millonadas aparentemente proyectadas para mantenimiento de los elevadores. Nada más el IMSS -se supo el otro día- dispone de 28 mil millones de pesos para tener en buenas condiciones los infelices elevadores. ¿Imaginan el dineral que se roban, el que se han robado siempre? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp