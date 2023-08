+ Que un misil tumbó el avión de Pregozhin

También pensamos que la casual muerte de Yevgueni Pregozhin, exlíder del grupo mercenario Wagner, así como la del segundo en el mando, Dimytriy Utkin, no se quedará así. Viene tormenta hacia Rusia…..ATENTADO.- Son muchos los que aseguran haberse tratado de un atentado con misil que en el supuesto fue disparado desde una distancia de 250 kilómetros…..ASEGUNES.- En junio pasado, cuando Wagner y Pregozhin se revelaron al Kremlin, pudo no solo derrocar a Vladimir Putin, sino que hasta hacerle la que le hicieron, pero la prudencia cupo en el fallido líder rebelde y se echó para atrás, ordenó que sus tropas se replegaran y retiraran de la capital para evitar un gran derramamiento de sangre rusa cuando tenía todo para asumir el mando soviético…..CAUSAS.- La explicación al avionazo de ayer es esa. La clave en el derribe o desplome del avión está en los incidentes de junio pasado. Vladimir Putin se dijo traicionado por Pregozhin y juró cobrarla. Parece que ya la hizo efectiva…..RAREZAS.- Nadie entiende cómo una azafata cualquiera, como Kristina Raspopova, pudo subir al avión fatídico, nada más de “rait” hacia Petersburgo, hacia donde se dirigía el Embraer de Wagner, que no era cualquier avión, por los pasajeros que llevaba. Otros dicen que alguien se puso a echar mecánica en pleno vuelo, que por eso la nave empezó a “toser” nubes de humo, las que, de no demostrarse lo contrario, surgieron por el misilazo que aseguran tumbó la nave rebelde…..HISTORIA.- También está en el análisis mundial la historia de cómo terminaron los cuatro últimos adversarios políticos de Putin, los que murieron precisamente en diversas coincidencias…..HUMAZOS.- Nadie cree lo que sucede a las puertas del Senado de la República, donde creció así de frondosa una planta de “juanita”, lo que confirma que nuestros legisladores le entraban a la yerbita bien y bonito para quitarse las reumas. O cómo fue a dar a la cámara alta la semilla que desarrolló esa hermosa planta de siete hojas. Con que no haya sido Felipe Calderón quien les hizo pasar una mala jugada a nuestros senadores…..TORMENTA.- Una verdadera tormenta jurídica se avecina tras la detención del constructor de la “Estela de Luz”, que aparentemente se despachó con algunos mil cuatrocientos millones de pesos. La que otros conocen como “Estela de Pus”, no olvidar, fue ideada por nuestra paisana Paty Flores, sobrina del bien recordado Rodolfo Elizondo y en la apariencia fue ella quien autorizó la magna obra sin contrato y sin nada, excepto su palabra y la del constructor, que al parecer es socio del empresario regio Alfonso Romo, amigo de AMLO. No sabemos cuánto de lo que pretende el gobierno federal puede ajustarse, toda vez que de la susodicha “Estela de Pus” hace ya más de diez años, por lo que, lo más probable, es que el aparente delito ya prescribió, y que no le harán ni cosquillas. Eso comentan los que conocen del espinoso asunto…..LOCURA.- Hablando de locos, resulta que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, se adueñó de la Compañía de Jesús y se apoderó de los bienes de esa agrupación católica, una de las más respetadas y veneradas en Centro y Sudamérica. Añadir que antes, el gobierno de Ortega, había encarcelado a numerosos jerarcas católicos, varios obispos entre ellos, nada más por profesar el catolicismo…..VOTOS.- Durango representa algo así como el 0.00000004% del padrón electoral. No significa nada ni para corcholatos ni para taparroscas. Los grandes atractivos electorales de unos y otros están en Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sonora y Estado de México. Vendrán, sí, pero ahí nomás de pasada a saludar a la raza y seguir su rumbo hacia los dichos paraísos electorales de los que nuestra entidad se halla a 28 años luz de alcanzarles…..NEGRAS.- Aunque todavía falta un par de meses de lluvia, muchos labriegos ven perdido el año por lo lunareado de las precipitaciones. Vienen unas semanas que todavía pudiesen salvar las siembras, pero…en eso estábamos cuando el Servicio Meteorológico Nacional nos advierte que viene el primer frente frío de la temporada, de modo que…persisten las malas noticias para nuestros agricultores, por más que salen en peregrinación y toda la cosa, Tláloc no termina de humedecer nuestras tierras, cuya agua es no otra cosa que pacas de desesperación o pacas de billetes, aunque dicen que cada vez estamos más cerca de lo primero. Y por cierto, ahora que me acuerdo, en qué quedaron aquellos bombardeos de nubes que anunció Esteban desde antes de irse a China, toda vez que si se hicieron no rindieron el fruto esperado y si no se hicieron hasta cuándo lo harán, nuestras siembras lo están pidiendo a gritos…..REACCIÓN.- El próximo domingo a las 10:00 horas será la Marcha Nacional contra los Libros de Texto promovida por la Federación Nacional de Padres de Familia en la que exigirán primordialmente que los nuevos libros que ya están en las bodegas citadinas, ahí sigan por siempre. La protesta se levantará también en muchas ciudades del país, especialmente para quienes no pueden asistir al recorrido en la Ciudad de México. Acá, sin embargo, no ha dicho la Asociación Estatal de Padres de Familia cómo procederá ese día. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

